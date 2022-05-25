Российский Су-57 сравнили с китайским истребителем J-20



Истребитель Су-57.

Источник: rg.ru Истребитель Су-57.Источник: rg.ru

Сравнение новейших истребителей пятого поколения России и Китая провели в США. При анализе возможностей российского Су-57 и китайского J-20 были изучены характеристики машин и задачи, которые ставились при создании самолетов.

Как отмечает The National Interest, и Россия, и Китай разрабатывают истребители пятого поколения, "чтобы бросить вызов господству США". Однако при этом используются разные подходы.

Издание признает, что Су-57, даже при наличии действующего двигателя АЛ-41Ф1, превосходит китайского конкурента по маневренности и сверхзвуковым характеристикам. Однако эффективность Су-57 вырастет еще больше при установке нового двигателя, известного как "тип 30".

Проблемой китайского самолета в публикации называется отсутствие подходящего реактивного двигателя. The National Interest пишет, что сейчас, по всей видимости, на эту машину установлен двигатель российского производства. И хотя в Китае разрабатывается новый двигатель, американское издание сомневается в том, что он повысит маневренность J-20 до уровня Су-57.

При этом в качестве преимущества "китайца" называется большая скрытность. Это автор публикации объясняет это тем, что при создании J-20 были использованы технологии, схожие с теми, что применялись при разработке американских F-22 и F-35. А вот выделить превосходство чьей-либо авионики, американское издание затруднилось.

В заключение The National Interest подчеркивает, что у российского и китайского истребителя пятого поколения изначально были разные приоритеты.

Истребитель Chengdu J-20. Источник: people.com.cn

Так, J-20 предполагается использовать в качестве дальнего ударного самолета, который создавал бы угрозу американским базам и военным объектам в Тихом океане, а также самолетам-заправщикам и десантным воздушным судам. Китайский истребитель, по всей видимости, не планируется применять для воздушного боя с американскими F-22 или F-35 за исключением случаев самообороны.

"Напротив, российский Су-57 - это машина достижения превосходства в воздухе, предназначенная для охоты на американские истребители, такие как F-22 и F-35", - говорится в публикации.

Руслан Мельников