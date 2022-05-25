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На АПЛ проекта 09851 завершены гидравлические испытания основного корпуса носового блока

25.05.2018 ЦАМТО 420 0
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Завод "Севмаш"
Сборочно-стапельный цех №42 завода "Севмаш".
Источник: Екатерина Соловьева / Коммерсант

ЦАМТО, 24 мая. На АПЛ проекта 09851 завершен один из важных этапов строительства – гидравлические испытания основного корпуса носового блока, сообщила пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

Проверка корпуса на герметичность – очень сложный многоуровневый процесс, требующий большой подготовки и времени. Специальная межведомственная комиссия проверила готовность корпуса корабля, систем и оборудования, оформление документации и дала разрешение на начало технической операции, которая проводилась в режиме тишины.

"Все корабельные конструкции выдержали заданные нагрузки, тем самым подтвердив качество выполненных работ, – отметил заместитель начальника эллинга №1 стапельно-сдаточного производства "Севмаша" Игорь Беляев. – Корабелы показали себя с лучшей стороны. Положительный результат достигнут благодаря четкой слаженной работе сборщиков, сварщиков, монтажников, рабочих вспомогательных служб".

В настоящее время идет работа по испытанию прочных конструкций корабля. Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает по графику несколько месяцев, после чего корабль переходит в следующую стадию работ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".
24.05.2018
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