На АПЛ проекта 09851 завершены гидравлические испытания основного корпуса носового блока



Сборочно-стапельный цех №42 завода "Севмаш".

Источник: Екатерина Соловьева / Коммерсант Сборочно-стапельный цех №42 завода "Севмаш".Источник: Екатерина Соловьева / Коммерсант

ЦАМТО, 24 мая. На АПЛ проекта 09851 завершен один из важных этапов строительства – гидравлические испытания основного корпуса носового блока, сообщила пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

Проверка корпуса на герметичность – очень сложный многоуровневый процесс, требующий большой подготовки и времени. Специальная межведомственная комиссия проверила готовность корпуса корабля, систем и оборудования, оформление документации и дала разрешение на начало технической операции, которая проводилась в режиме тишины.

"Все корабельные конструкции выдержали заданные нагрузки, тем самым подтвердив качество выполненных работ, – отметил заместитель начальника эллинга №1 стапельно-сдаточного производства "Севмаша" Игорь Беляев. – Корабелы показали себя с лучшей стороны. Положительный результат достигнут благодаря четкой слаженной работе сборщиков, сварщиков, монтажников, рабочих вспомогательных служб".

В настоящее время идет работа по испытанию прочных конструкций корабля. Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает по графику несколько месяцев, после чего корабль переходит в следующую стадию работ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".