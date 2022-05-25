ОДК развернула работы по созданию в Уфе трех центров для производства компонентов вертолетного двигателя ВК-2500



Турбовальный двигатель ВК-2500.

Источник: https://rostec.defence.ru/ Турбовальный двигатель ВК-2500.Источник: https://rostec.defence.ru/

ЦАМТО, 24 мая. Работы по созданию еще трех новых производственно-технологических центров (ПТЦ) по выпуску компонентов турбовального двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов "Ми" и "Ка", начаты на уфимском ПАО "ОДК-УМПО". Первый центр – ПТЦ №185 – ранее уже начал свою работу.

В рамках кооперации ОДК по производству ВК-2500 за ОДК-УМПО закреплено изготовление девяти его узлов, включающих более 900 деталей и сборочных единиц (ДСЕ) (более 34% ДСЕ в составе двигателя).

На уже функционирующий ПТЦ №185 ляжет основная нагрузка по изготовлению и сборке таких узлов, как "турбина свободная", "аппарат сопловой III" и "аппараты сопловые турбины компрессора". Площадь этого ПТЦ, где сейчас работает 85 сотрудников (а в будущем – более 130), составляет 7,3 тыс. кв. м. Здесь завершены строительно-монтажные работы, введены в эксплуатацию 36 из 52 единиц оборудования, в том числе с числовым программным управлением, идет освоение ДСЕ.

Срок ввода в эксплуатацию трех следующих ПТЦ – 2019 г. Сейчас идут тендерные процедуры по закупке оборудования, начаты строительно-монтажные работы.

ПТЦ №180 будет специализироваться на изготовлении средних и мелких деталей из стальных и титановых сплавов, ПТЦ №181 – на производстве ДСЕ и сборке коробок приводов из алюминиевых и магниевых сплавов. В ПТЦ №182 планируется изготавливать ДСЕ и собирать узлы типа "камера сгорания".

В рамках реализации программы импортозамещения ОДК ранее обеспечила постановку на производство в РФ вертолетного двигателя ВК-2500 (разработчик и серийный производитель – санкт-петербургское АО "ОДК-Климов"), предназначенного для большинства вертолетов типа "Ми" и "Ка". До этого в страну преимущественно поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине. С целью организации производства в России на территории ОДК-Климов ВК-2500 полностью из российских комплектующих на территории ОДК-Климов была организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга, в которой участвуют, в частности, ПАО "ОДК-УМПО" (г.Уфа), АО "ММП имени В.В. Чернышева" (г.Москва), АО "НПЦ газотурбостроения "Саюлют" (г.Москва), АО "ОДК-СТАР". Сегодня ОДК наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок.

ВК-2500 – дальнейшее техническое развитие двигателя ТВ3-117. В отличие от ТВ3-117 здесь внедрена цифровая система автоматического управления (САУ) с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы, показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

Дальнейшее развитие ВК-2500 – двигатель ВК-2500ПС – будет представлен ОДК на ХI Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia, которая пройдет с 24 по 26 мая в МВЦ "Крокус Экспо", г.Москва, сообщает пресс-служба АО "ОДК".