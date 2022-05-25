Новые береты морпехов ВСУ: кто не согласен - в запас



Петр Порошенко и военнослужащие ВС Украины.

Источник: Администрация президента Украины/president.gov.ua Петр Порошенко и военнослужащие ВС Украины.Источник: Администрация президента Украины/president.gov.ua

Почему украинские морпехи отказались надевать новые синие береты

Украинские морпехи в Николаеве пришли на торжественное вручение новых синих беретов президентом Украины Петром Порошенко в старых - черных головных уборах. В демарше участвовали около 100 человек. По словам одного из морпехов, причина акции - стремление Киева проводить "фасадные реформы армии", а также то, что командование "не дорожит личным составом".

Морпехи ВСУ решили отказаться от смены форменного головного убора - с черных беретов советского образца на синий, - чтобы выразить свое неудовлетворение положением дел в украинской армии.

На торжественную церемонию в день морской пехоты Украины в Николаеве около ста военнослужащих пришли в черных беретах, отказавшись принимать из рук президента Украины Петра Порошенко ярко-синюю обновку.

По словам одного из них, передает ФАН, украинское командование не дорожит личным составом, а проводимые в ВСУ реформы носят "фасадный характер".

Впоследствии, заявил морпех, всех участников акции вызвали в часть, куда также приехал и командный состав. Боец ВСУ заявил, что "не знает, чем закончится [ситуация]", но акция "не одноразовая" и касается не беретов.

"Это комплексная проблема", - заявил военнослужащий Первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты. Он добавил, что украинскому командованию "все равно, уйдет человек, или нет".

Накануне торжественной церемонии смены беретов несколько морпехов самовольно покинули расположение своей части, а кто-то даже подал в отставку.

Глава пресс-центра ВМС вооруженных сил Украины Олег Чалик заявил, что несогласные со сменой цвета берета уже уволены в запас. "Это их [морпехов в черных беретах] личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые [синие] береты", - подчеркнул Чалик. Представитель ВМС ВСУ отметил, что для морпехов есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения, который предусматривает принятие новой формы.

О новом цвете беретов и новом празднике Петр Порошенко заявил в среду, 23 мая. Украинский президент написал в своем твиттере, что "с сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретет оттенок морской волны, как штормовое Азовское и Черное море".

Черные же береты, по мнению Порошенко, должны находиться "на почетных местах дома и в музеях". Президентским указом Порошенко ввел новый День морской пехоты Украины, отмечаемый 23 мая вместо старой даты - 16 ноября, "исходя из нашего [украинского] исторического календаря".

В этот майский день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал приказ о формировании бригады морской пехоты в составе трех полков. Впоследствии военнослужащие этой бригады перешли на службу к Симону Петлюре. Именно от гетмана и Петлюры морская пехота Украины хочет вести свою историю - однако фактически бригады морской пехоты ВСУ были организованы после распада СССР и переформирования тех советских частей, что оставались на территории УССР к моменту подписания Беловежских соглашений.

Украина получила 50% техники и вооружения 810-й Черноморской бригады МП СССР. 22 февраля 1992 года в Севастополе 880-й отдельный батальон морской пехоты под командованием майора Виталия Рожманова принял присягу на верность "народу Украины".

При этом 31 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов "с целью возрождения и развития национальных военных традиций" установил другую праздничную дату - 16 ноября. Эта дата была выбрана по той же причине, что и в России - причем Украина выбрала старый стиль летоисчисления. 16 ноября (27-го по новому стилю) первый император Всероссийский Петр Первый в 1705 году подписал указ о создании полка "морских солдат".

При этом на протяжении более чем двухсот лет истории Российской Империи военные части, схожие по функциям с морской пехотой, регулярно исчезали и создавались вновь. В Советской России ситуация осталась схожей - части морпехов формировались в зависимости от текущей необходимости.

Фактически, указ о создании морской пехоты в рядах вооруженных сил СССР был подписан 7 июня 1963 года - когда 336-й гвардейский мотострелковый полк 120-й гвардейской мотострелковой дивизии был переформирован в 336-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Балтийского флота.

Морпехи - не единственные

16 мая боевик украинского националистического полка "Азов" Олег Толмачев не стал пожимать руку Петру Порошенко, потому что "был возмущен его скучным выступлением". Член "Азова" заявил, что война в Донбассе идет уже четыре года, а Киев не заботится о ветеранах АТО. Толмачев подчеркнул, что присутствие президента было "позорным" и оскорбило раненых украинских силовиков.

В своей речи Порошенко рассказал о создании специального министерства помощи участникам боевых действий и ветеранам, а Толмачев полагает, что это решение запоздало на четыре года.

По словам украинского националиста, заниматься ветеранами и ранеными нужно было начинать гораздо раньше, а Порошенко "затягивает войну" на востоке Украины, сообщает НСН.

Напомним, что ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно, что Толмачев с большой блестящей медалью на шее прошел мимо Порошенко по сцене, будто бы не заметив руки, протянутой ему президентом. Когда украинский лидер похлопал добробатовцы по плечу, он вновь отказался реагировать, и Порошенко был вынужден смиренно отойти.

Иван Жуковский