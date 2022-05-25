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Шаманов назвал благородным поступком отказ украинских морпехов сменить цвет беретов

25.05.2018 ТАСС 361 0
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Десантно-штурмовые войска Украины
Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017.
Источник: © Фото : официальный сайт президента Украины

Глава комитета Госдумы по обороне также охарактеризовал выбор украинских военных как "сохранение традиций"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов назвал благородным офицерским поступком отказ украинских морпехов сменить цвет своих беретов.

Ранее военнослужащие одного из батальонов морской пехоты Украины во время торжественной церемонии в Николаеве, на которой присутствовал президент Украины Петр Порошенко, выступили против изменения цвета беретов.

"Благородный офицерский поступок. Это сохранение традиций", - сказал он в четверг журналистам.

"К сожалению, мои братья по маргеловскому сословию (Василий Маргелов - один из прославленных командующих ВДВ СССР - прим. ТАСС) голубые береты поменяли на краповые. А морпехи - молодцы", - заявил Шаманов.

23 мая Порошенко заявил о создании на Украине морской пехоты, которая будет составной частью Военно-морских сил Украины. Он также отметил, что морские пехотинцы должны изменить цвет своих беретов с черного на цвет морской волны - "как штормовое Черное и Азовское моря".
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Украина
Персоны
Шаманов Владимир

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