Росэлектроника продемонстрирует средства связи и радиокомплексы на выставке в Казахстане
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Логотип Объединенной "Росэлектроники".
Источник: http://internavigation.ru/
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит широкую линейку средств и комплексов радиосвязи различного назначения на международной выставке вооружений и военного имущества «KADEX-2018», которая пройдет 23-26 мая в Астане (Казахстан).
В объединенной экспозиции холдинга будут представлены разработки крупнейших производителей радиотехнических комплексов – воронежских АО «Концерн «Созвездие» и АО «Электросигнал», московских АО «НИИ систем связи и управления» (НИИ ССУ) и АО «НПЦ «Вигстар», и АО «Рязанский радиозавод».
Посетители выставки смогут ознакомиться с широкой номенклатурой продуктов - от портативных радиостанций для личного состава до комбинированных радиокомплексов для управления частями и подразделениями различных силовых структур. Будут представлены, в частности, макеты командно-штабных машин различного назначения, обеспечивающих связь в широком диапазоне частот, радиорелейных станций, различные модификации комплексных аппаратных связи и автоматизированные модули полевых командных пунктов.
Также предприятия холдинга предложат заинтересованной аудитории многофункциональные комплексы радиоподавления, обеспечивающие постановку радиопомех и защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств.
В том числе, холдинг продемонстрирует малогабаритные носимые передатчики помех, подавляющие сторонние радиосигналы. Эти устройства демонстрируют высокую эффективность защиты от срабатывания радиоуправляемых минно-взрывных устройств, как личного состава, бронетехники, средств железнодорожного транспорта, так и особо охраняемых лиц при пешем переходе, или проведении публичных мероприятий. Кроме того, портативные передатчики помех позволяют блокировать средства «прослушки» и сохранения конфиденциальной информации.
Также в экспозиции Росэлектроники будут представлена новейшая аппаратура для построения радиосетей, в частности, многофункциональный терминал широкополосного радиодоступа, антенный модуль многоинтервальных высокоскоростных радиорелейных линий.
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23.05.2018
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