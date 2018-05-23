Росэлектроника продемонстрирует средства связи и радиокомплексы на выставке в Казахстане

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Источник: http://internavigation.ru/ Логотип Объединенной "Росэлектроники".Источник: http://internavigation.ru/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит широкую линейку средств и комплексов радиосвязи различного назначения на международной выставке вооружений и военного имущества «KADEX-2018», которая пройдет 23-26 мая в Астане (Казахстан).

В объединенной экспозиции холдинга будут представлены разработки крупнейших производителей радиотехнических комплексов – воронежских АО «Концерн «Созвездие» и АО «Электросигнал», московских АО «НИИ систем связи и управления» (НИИ ССУ) и АО «НПЦ «Вигстар», и АО «Рязанский радиозавод».

Посетители выставки смогут ознакомиться с широкой номенклатурой продуктов - от портативных радиостанций для личного состава до комбинированных радиокомплексов для управления частями и подразделениями различных силовых структур. Будут представлены, в частности, макеты командно-штабных машин различного назначения, обеспечивающих связь в широком диапазоне частот, радиорелейных станций, различные модификации комплексных аппаратных связи и автоматизированные модули полевых командных пунктов.

Также предприятия холдинга предложат заинтересованной аудитории многофункциональные комплексы радиоподавления, обеспечивающие постановку радиопомех и защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств.

В том числе, холдинг продемонстрирует малогабаритные носимые передатчики помех, подавляющие сторонние радиосигналы. Эти устройства демонстрируют высокую эффективность защиты от срабатывания радиоуправляемых минно-взрывных устройств, как личного состава, бронетехники, средств железнодорожного транспорта, так и особо охраняемых лиц при пешем переходе, или проведении публичных мероприятий. Кроме того, портативные передатчики помех позволяют блокировать средства «прослушки» и сохранения конфиденциальной информации.

Также в экспозиции Росэлектроники будут представлена новейшая аппаратура для построения радиосетей, в частности, многофункциональный терминал широкополосного радиодоступа, антенный модуль многоинтервальных высокоскоростных радиорелейных линий.