Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Росэлектроника продемонстрирует средства связи и радиокомплексы на выставке в Казахстане

23.05.2018 ОАО «Росэлектроника» 122 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип Росэлектроника
Логотип Объединенной "Росэлектроники".
Источник: http://internavigation.ru/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит широкую линейку средств и комплексов радиосвязи различного назначения на международной выставке вооружений и военного имущества «KADEX-2018», которая пройдет 23-26 мая в Астане (Казахстан).


В объединенной экспозиции холдинга будут представлены разработки крупнейших производителей радиотехнических комплексов – воронежских АО «Концерн «Созвездие» и АО «Электросигнал», московских АО «НИИ систем связи и управления» (НИИ ССУ) и АО «НПЦ «Вигстар», и АО «Рязанский радиозавод».


Посетители выставки смогут ознакомиться с широкой номенклатурой продуктов - от портативных радиостанций для личного состава до комбинированных радиокомплексов для управления частями и подразделениями различных силовых структур. Будут представлены, в частности, макеты командно-штабных машин различного назначения, обеспечивающих связь в широком диапазоне частот, радиорелейных станций, различные модификации комплексных аппаратных связи и автоматизированные модули полевых командных пунктов.


Также предприятия холдинга предложат заинтересованной аудитории многофункциональные комплексы радиоподавления, обеспечивающие постановку радиопомех и защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств.


В том числе, холдинг продемонстрирует малогабаритные носимые передатчики помех, подавляющие сторонние радиосигналы. Эти устройства демонстрируют высокую эффективность защиты от срабатывания радиоуправляемых минно-взрывных устройств, как личного состава, бронетехники, средств железнодорожного транспорта, так и особо охраняемых лиц при пешем переходе, или проведении публичных мероприятий. Кроме того, портативные передатчики помех позволяют блокировать средства «прослушки» и сохранения конфиденциальной информации.

Также в экспозиции Росэлектроники будут представлена новейшая аппаратура для построения радиосетей, в частности, многофункциональный терминал широкополосного радиодоступа, антенный модуль многоинтервальных высокоскоростных радиорелейных линий.
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Компании
Концерн «Созвездие»
Ростех
Росэлектроника
РРЗ АО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 22:58
  • 24
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 23.05 22:06
  • 40
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 23.05 21:50
  • 9
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
  • 23.05 21:31
  • 7
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 23.05 21:19
  • 1
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
  • 23.05 21:16
  • 1
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 23.05 20:48
  • 10
"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке
  • 23.05 20:35
  • 16
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 23.05 19:12
  • 15
Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины
  • 23.05 18:38
  • 6
Французский поцелуй авиапрома
  • 23.05 18:25
  • 1
Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу
  • 23.05 17:54
  • 64
Дурные предчувствия
  • 23.05 17:48
  • 14
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
  • 23.05 17:07
  • 6
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 23.05 16:53
  • 15
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы