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Полет первых турецких F-35 попал на видео

24.05.2018 Lenta.ru 567 0
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F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции
F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.
Источник: xairforces.net

Секретариат оборонной промышленности Турции распространил видео, на котором показан взлет многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции с аэродрома в Форт-Уэрте (США). Об этом пишет "Анадолу".

Первый истребитель должен быть передан турецким ВВС в июне.



Два пилота ВВС Турции проходят подготовку в США. Планируется, что в сентябре 2019 года оба F-35A Lightning II, пилотируемые турецкими летчиками, совершат перелет из США в Турцию. Один такой истребитель, отмечает агентство, обойдется Турции в 103 миллиона долларов.

В мае 2018 года совершил первый полет истребитель пятого поколения F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.

В апреле 2018 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявила, что покупка Анкарой С-400 у России может негативно повлиять на поставки F-35 Lightning II. Турция планирует купить в общей сложности сто таких истребителей.
23.05.2018
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения

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