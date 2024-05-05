Подготовка кадров Минобороны переведена на электронное обучение



Николай Панков.

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Николай Панков.Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 23 мая. Важной новацией стало создание электронной образовательной среды Минобороны России. Подготовка кадров переведена на электронное обучение, сформированы электронные библиотеки.

Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в ходе научно-практической конференции "Военные кадры: взгляд в историю и современность".

Кроме того, введен в эксплуатацию программный комплекс "Электронно-образовательный ресурс", позволяющий получить доступ к информационным образовательным ресурсам всем военнослужащим.

На новый уровень поднято решение вопросов популяризации военного образования, повышения качества подготовки военных кадров. Этому способствуют различные конкурсные мероприятия, проводимые, в том числе, и в международном формате. Особое внимание уделяется довузовскому образованию.

За последние годы сеть довузовских образовательных учреждений Минобороны расширилась с 14 до 29. Во всех федеральных округах Российской Федерации созданы президентские кадетские училища. Открыты новые суворовские военные училища, сформирована система довузовских военно-морских учебных заведений во главе с Нахимовским военно-морским училищем и его филиалами на всех флотах, рядом с военно-морскими вузами.

"Особой гордостью могут являться созданные школы для одаренных детей, в которых ребята получают знания и практические навыки в области инженерных наук, IT технологий, физической культуры и спорта и других", – добавил Н.Панков.

Создана и реализуется новая система военной подготовки студентов по программам сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. В скором времени при гражданских вузах будут созданы новые структуры – военные учебные центры, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.