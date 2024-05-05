"Алмаз-Антей" на форуме в Петербурге даст старт широкомасштабной кампании по привлечению партнеров к выпуску гражданской продукции



Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Артем Житенев Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.Источник: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Возможности концерна ВКО "Алмаз-Антей" по разработке и выпуску гражданской продукции будут продемонстрированы на открывающемся в четверг 22-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), сообщает пресс-служба концерна.

"Концерн в рамках форума даёт старт широкомасштабной кампании по привлечению партнеров к сотрудничеству в сфере разработки и выпуска продукции гражданского назначения", - сказал заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

По его словам, концерн организует площадку для обсуждения вариантов сотрудничества по реализации гражданских проектов и демонстрации возможностей холдинга как индустриального и финансового партнера с высоким научным и производственным потенциалом, внедрившего успешные методики по продвижению и сбыту продукции.

"На объединённом стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" участникам форума будет представлена информация о возможностях холдинга по разработке и выпуску гражданской продукции и о подходах к отбору и реализации проектов в этой сфере", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в рамках ПМЭФ-2018 представители концерна планируют провести ряд деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами для обсуждения вопросов индустриального партнёрства.

ПМЭФ - крупнейшее ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" участвует в нем с 2016 года.