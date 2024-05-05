Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Алмаз-Антей" на форуме в Петербурге даст старт широкомасштабной кампании по привлечению партнеров к выпуску гражданской продукции

24.05.2018 Интерфакс-АВН 828 0
0
Понравилась новость?
 0
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Возможности концерна ВКО "Алмаз-Антей" по разработке и выпуску гражданской продукции будут продемонстрированы на открывающемся в четверг 22-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), сообщает пресс-служба концерна.

"Концерн в рамках форума даёт старт широкомасштабной кампании по привлечению партнеров к сотрудничеству в сфере разработки и выпуска продукции гражданского назначения", - сказал заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

По его словам, концерн организует площадку для обсуждения вариантов сотрудничества по реализации гражданских проектов и демонстрации возможностей холдинга как индустриального и финансового партнера с высоким научным и производственным потенциалом, внедрившего успешные методики по продвижению и сбыту продукции.

"На объединённом стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" участникам форума будет представлена информация о возможностях холдинга по разработке и выпуску гражданской продукции и о подходах к отбору и реализации проектов в этой сфере", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в рамках ПМЭФ-2018 представители концерна планируют провести ряд деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами для обсуждения вопросов индустриального партнёрства.

ПМЭФ - крупнейшее ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" участвует в нем с 2016 года.
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 22:59
  • 1496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.05 21:40
  • 5
Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
  • 24.05 21:28
  • 26
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 24.05 21:27
  • 5
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 24.05 20:37
  • 3
Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Булава" в Белом море
  • 24.05 20:14
  • 719
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.05 18:26
  • 1
Первый опытный образец модернизированного Ми-171Ш пройдет испытания на МВЗ
  • 24.05 17:59
  • 3
"Минобороны о неудачах с "Булавой" сообщать не станет"
  • 24.05 17:24
  • 6
Алжир подписал контракт с Россией на закупку четырех патрульных кораблей проекта 22160
  • 24.05 17:18
  • 32
Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
  • 24.05 17:08
  • 25
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 24.05 17:01
  • 1
Военнослужащие в Сибири осваивают "сирийский вал" и борьбу с "джихад-мобилями"
  • 24.05 16:12
  • 14
Очень хорошее оружие. Американский эксперт протестировал АК-12
  • 24.05 15:36
  • 2
Советские ПТУР превратили немецкий танк Leopard 2 из убийцы в жертву
  • 24.05 13:49
  • 5
В США раскрыли подробности встречи военных с маневрирующим НЛО
другие обсуждаемые темы