"Алмаз-Антей" на форуме в Петербурге даст старт широкомасштабной кампании по привлечению партнеров к выпуску гражданской продукции
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Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев
Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Возможности концерна ВКО "Алмаз-Антей" по разработке и выпуску гражданской продукции будут продемонстрированы на открывающемся в четверг 22-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), сообщает пресс-служба концерна.
"Концерн в рамках форума даёт старт широкомасштабной кампании по привлечению партнеров к сотрудничеству в сфере разработки и выпуска продукции гражданского назначения", - сказал заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.
По его словам, концерн организует площадку для обсуждения вариантов сотрудничества по реализации гражданских проектов и демонстрации возможностей холдинга как индустриального и финансового партнера с высоким научным и производственным потенциалом, внедрившего успешные методики по продвижению и сбыту продукции.
"На объединённом стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" участникам форума будет представлена информация о возможностях холдинга по разработке и выпуску гражданской продукции и о подходах к отбору и реализации проектов в этой сфере", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в рамках ПМЭФ-2018 представители концерна планируют провести ряд деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами для обсуждения вопросов индустриального партнёрства.
ПМЭФ - крупнейшее ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" участвует в нем с 2016 года.
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23.05.2018
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