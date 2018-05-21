Китай запустил спутник для ретрансляции сигналов с обратной стороны Луны



Самая подробная на сегодняшний день (2011г) фотография обратной стороны Луны. Изображение было составлено из множества снимков, полученных зондом NASA под названием LRO. Изображение выглядит плоским, потому что это мозаика из 15 тысяч отдельных снимков, сделанных в условиях, когда Солнце освещало каждый фотографируемый регион под углом находясь низко над горизонтом для каждой области. Это делалось для того, чтобы лучше были видны характерные особенности малоизвестной части поверхности Луны. Весь архив снимков зонда LRO выложен онлайн и доступен на сайте проекта NASA.

Источник: http://www.computerra.ru/ Самая подробная на сегодняшний день (2011г) фотография обратной стороны Луны. Изображение было составлено из множества снимков, полученных зондом NASA под названием LRO. Изображение выглядит плоским, потому что это мозаика из 15 тысяч отдельных снимков, сделанных в условиях, когда Солнце освещало каждый фотографируемый регион под углом находясь низко над горизонтом для каждой области. Это делалось для того, чтобы лучше были видны характерные особенности малоизвестной части поверхности Луны. Весь архив снимков зонда LRO выложен онлайн и доступен на сайте проекта NASA.Источник: http://www.computerra.ru/

Китайское национальное космическое управление запустило спутник Queqiao, предназначенный для ретрансляции сигналов автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4», сообщает NASASpaceFlight. Она отправится на Луну в конце года и станет первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Китайская лунная программа состоит из нескольких этапов, первый из которых проводился с помощью спутников, исследующих поверхность Луны, а второй подразумевает ее исследование с помощью посадочных аппаратов. В 2013 году Китайское национальное космическое управление уже запустило к спутнику Земли аппарат «Чанъэ-3», состоящий из посадочного модуля и лунохода. После этой миссии Китай начал готовить новую отправку посадочного аппарата на Луну. Она будет отличаться не только от «Чанъэ-3», но и от всех других аппаратов, совершавших мягкую посадку на лунную поверхность — «Чанъэ-4» должен стать первым аппаратом, севшим на обратную сторону Луны.

Обратная сторона Луны и место посадки аппарата, являющегося самым большим кратером на Луне, представляют большой интерес для ученых и проблему для инженеров. Дело в том, что аппарат, работающей на обратной стороне не может передавать сигналы на Землю. Именно поэтому за несколько месяцев до старта основной миссии «Чанъэ-4» к Луне отправился спутник-ретранслятор Queqiao. 21 мая в 00:25 по московскому времени ракета «Чанчжэн-4C» с аппаратом стартовала с космодрома Сичан. Аппарат будет работать возле точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна — она располагается на прямой, соединяющей оба тела, за Луной.

Точки Лангранжа. Источник: EnEdC / Wikimedia Commons

После прибытия к Луне Queqiao будет находиться не непосредственно в точке Лагранжа, а выйдет на гало-орбиту — будет вращаться вокруг нее:

Гало-орбита аппарат вокруг точки L2. Источник: NAOC/CAS

Кроме своей основной миссии по ретрансляции сигналов Queqiao будет проводить собственную научную программу с помощью инструмента Netherlands-China Low-Frequency Explorer, который будет регистрировать низкочастотное радиоизлучение из ранней Вселенной, позволяющее изучить ее структуру. Также помимо Queqiao ракета отправила к Луне два идентичных микроспутника Longjiang-1 и Longjiang-2 массой по 45 килограммов. Они будут проводить астрономические измерения в сверхдлинноволновом диапазоне. Луна будет играть для них роль щита, защищающего от излучения с Земли, мешающего измерениям.

Основная миссия «Чанъэ-4» отправится к Луне в конце 2018 года. Как и «Чанъэ-3» она будет состоять из посадочного модуля и лунохода.

Григорий Копиев