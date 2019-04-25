Китай намерен в ближайшие 10 лет отправить человека на Луну

Также в КНР собираются построить на южном полюсе спутника исследовательскую базу

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Китай планирует в ближайшие 10 лет построить научно-исследовательскую станцию на южном полюсе Луны и осуществить первую лунную пилотируемую миссию. Об этом в среду на конференции по случаю Дня космонавтики КНР заявил глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь.

"Китай намерен построить исследовательскую базу на южном полюсе Луны и реализовать первую лунную пилотируемую миссию в ближайшие 10 лет", - сказал Чжан Кэцзянь, его слова приводит агентство "Синьхуа".

Он также напомнил, что "в конце этого года Китай осуществит запуск лунного аппарата "Чанъэ-5" для сбора и доставки лунных образцов на Землю". Как ранее заявил глава Китайского центра лунных исследований при Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности КНР Ху Хао, аппарат "Чанъэ-5" будет запущен с помощью тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Сам аппарат весом 8,2 тонны будет состоять из четырех частей, включая посадочный, головной, орбитальный и возвращаемый модули. Первые два модуля предназначены для мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли, забор грунта будет производиться с помощью специальной бурильной установки и механической руки.

По словам Чжан Кэцзяня, одним из постоянных центров хранения лунных образцов станет родной город государственного и политического деятеля Мао Цзэдуна - Шаошань.

КНР активно развивает свою космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов, Луны и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах. Согласно официальным подсчетам, в 2018 году Китай осуществил 39 запусков, укрепив свои позиции в области космических программ.

День космонавтики отмечается в КНР с 24 апреля 2016 года.