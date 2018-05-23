Провал российских ракетных запусков: правда или вымысел СМИ
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Кадр из презентации ракетного комплекса "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве, 1 марта 2018 года.
Источник: "Россия-24"/YouTube.com
Песков призвал верить Путину в вопросах испытания российских ракет
Все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными, заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал верить словам Владимира Путина на этот счет. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок - о том, стоит ли доверять американским СМИ в вопросах российского вооружения.
"По оценкам США, самый продолжительный испытательный полет (ракеты с ядерной установкой) длился более двух минут, за которые ракета преодолела 22 мили (более 35 км. - "Газета.Ru"), после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на пять миль (8 км. - "Газета.Ru")", - утверждает американский телеканал CNBC. По его данным, испытания проходили с ноября 2017 по февраль 2018 года.
О разработке таких типов ракет и других новых видов вооружений ранее заявил президент России Владимир Путин. О межконтинентальных ракетах с ядерными энергоустановками, которые успешно прошли испытания, он заявил в марте 2018 года, добавив, что "они все прошли (испытания) удачно, просто каждая из этих систем в разной степени готовности, одна из них уже на боевом дежурстве, в войсках".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал верить президенту, заявившему во время послания Федеральному собранию об успешных испытаниях ракеты на ядерном двигателе.
"Слушайте президента Российской Федерации и верьте ему", - заявил Песков на просьбу прокомментировать сообщение американского телеканала CNBC о четырех неудачных испытаниях российских ракет.
Тут сразу возникает несколько вопросов - зачем столь конфиденциальные и по сути своей ценные разведывательные сведения были переданы американской разведкой в СМИ, и передавались ли они в принципе, не является ли эта новость инициативной разработкой телеканала CNBC.
Ведь когда подобные сведения становятся достоянием общественности, то противоположная сторона, в данном случае Россия, сразу начинает искать возможные каналы утечки информации или же анализировать, с помощью каких технических средств разведки были получены США подобные данные. При любом раскладе, даже если информация о результатах испытаний новейших российских ракет каким-то образом досталась американцам, скорее всего, она никуда бы не вышла за стены кабинетов разведывательного сообщества США и Пентагона.
Следующий вопрос, на который надо найти ответ, - какими средствами разведки были получены столь точные данные - к примеру, "самое короткое испытание продолжалось четыре секунды". И при этом даже не указан российский полигон, на котором происходили испытания новейшей российской ракеты.
Если в этих целях использовались средства СПРЯУ США (система предупреждения о ракетно-ядерном ударе), то совершенно очевидно, что за четыре секунды полета ракета никак не могла подняться на ту высоту, на которой ее смогли засечь РЛС СПРЯУ. Да и новейшая российская ракета с ЯЭУ изначально предназначена для полета на малых и предельно малых высотах.
Столько короткий полет могли бы теоретически засечь спутники оптико-электронной разведки США, но космический аппарат типа KeyHole11 должен в этом момент находиться непосредственно над точкой запуска российской ракеты.
А все испытания новых изделий на российских полигонах проводятся как правило с учетом пролета разведывательных спутников США, причем не только оптико-электронной, но и радио- и радиотехнической разведки. Так что подобный канал получения информации представляется в этом случае возможным, но маловероятным.
Наконец, остаются агентурные источники разведывательной информации. Принципиально это возможно, но в случае опубликования разведданных в СМИ российские контрразведывательные органы с ног собьются, но предателя в оборонно-промышленном комплексе России непременно вычислят. В этом случае, публикуя данные об испытаниях российских ракет, телеканал CNBC оказывает медвежью услугу американскому разведывательному сообществу, подставляя ценнейших агентов стратегической разведки США.
В общем, в любом случае публикация об испытаниях российских ракет выглядит крайне нелогичным шагом.
Оправдать ее можно только одним - это преднамеренная дискредитация перспективного российского вооружения.
А если обратить внимание на мелкие технические детали - типа на этапе старта новейшей российской стратегической ракеты используется "бензиновый двигатель" (gasoline-powered engine), а только потом включается ядерная энергоустановка, то и эти сведения выглядят крайне неубедительными.
Если бы в сообщении CNBC было сказано, что на этапе разгона используются твердотопливные стартовые ускорители или, к примеру, на первых 30 секундах полета работает малогабаритный турбореактивный двигатель c высокой степенью двухконтурности, это выглядело бы менее уязвимо с точки зрения специалистов.
Или же сообщается, что в "в ходе испытаний ядерная силовая установка не запустилась". Откуда известны такие детали? Как это определили в США? Реальную причину неуспешного запуска можно определить только после падения ракеты и детального анализа обломков ракеты специалистами промышленности и полигона.
В общем, многие вещи в сообщении CNBC кажутся результатом фантазии сотрудников отдела науки этого телеканала.
Помимо этого, CNBC сообщает, что еще одна разработка - сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, испытывалась три раза. Два теста в 2016 году успешно, третий в 2017 году - неудачно: ракета якобы разбилась через несколько секунд после старта. Ее четвертый пуск должен состояться летом 2018 года, утверждает канал. В данном случае речь, по всей видимости, идет о возможных испытаниях системы "Кинжал". Но и в этом случае вполне логичен вопрос - откуда эта информация. Так что и эти сведения не вызывают доверия по тем же причинам.
Особо подчеркнем, что при испытаниях перспективного оружия принимаются все меры по пресечению всех возможных каналов утечки информации и все средства противодействия иностранным техническим разведкам функционируют, что называется, на полную мощность.
И, наконец, самое главное. Предположим, что все это правда и информацию о ходе испытаний российских ракет американцам все же удалось добыть. О чем говорят эти сведения - четыре неудачных испытания, три неуспешных пуска? Да по большому счету, ни о чем.
Это обычная полигонная практика при испытаниях перспективных образцов вооружения и военной техники.
Для примера, в 1960-1961 годах боевой блок баллистической ракеты средствами экспериментальной отечественной системы ПРО удалось поразить только с 11-го раза. Очень тяжело примерно в эти же сроки шла доводка и отладка межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Число запусков зенитных управляемых ракет в ходе заводских и государственных испытаний ЗРК и ЗРС шло на сотни.
Поэтому устраивать трагедию мирового или хотя бы шекспировского масштаба из трех-четырех неуспешных испытаний (даже если эта информация соответствует действительности, а тут есть большие вопросы) явно не стоит. Идет рядовая полигонная работа, сказали бы в этом случае специалисты.
Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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22.05.2018
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beka1
1580
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№1
23.05.2018 01:37
Ядерная ракета о которой говорил Путин дозвуковая, сообщение амеров -ложь, как обычно.
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Кир
90
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№2
23.05.2018 08:37
Они добились чего хотели- все про них говорят, их цитируют. Рейтинг, деньги. А то что назвиздели как обычно, что с того? Кто проверит?
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ThinRedLine
7
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№3
23.05.2018 09:36
Врут буржуи!
Ракеты совершили круг над Белым Домом и вернулись домой на базу...
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Baltas
806
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№4
23.05.2018 09:49
Цитата, ThinRedLine сообщ. №3
Врут буржуи!Постоянно слышим какими гениальными людьми населено Ваше государство. Скажите, как могло случиться, что оно до сих пор не имеет никакой защиты от современных иранских ракет?
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kladbische
77
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№5
23.05.2018 10:24
Тут всего два варианта. Простой трёп и намеренная попытка вынудить Россию доказывать, что ракеты есть, тем самым получить хоть какую-то информацию.
Но судя по всему, обычная болтовня.
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KillaKan
1713
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№6
23.05.2018 11:59
Цитата, kladbische сообщ. №5
Но судя по всему, обычная болтовня.
Все, что журнашлюхи (не важно какой страны) не подтверждают фактами, а пишут "сообщили из не названного источника, не названной организации, в не названное время и место" можно да же не обсуждать, это все полная хе@ня.
А вот порассуждать зачем это заявили вполне можно. Например, косвенно это подтверждает то, что в США, любо верят в наличие подобных КР, либо знают о их наличии в том или ином виде готовности. :)
З.Ы. Забавно, что многие граждане "земли обетованной", все больше начинают напоминать, граждан 404ого гос-ва.
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4KOt
484
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№7
23.05.2018 12:30
он вполне может быть из 404, вы же не повелись на пиктограмму флага на аватарке
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KillaKan
1713
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№8
23.05.2018 12:32
Цитата, 4KOt сообщ. №7
он вполне может быть из 404, вы же не повелись на пиктограмму флага на аватарке
Да я в целом, не только про конкретного индивида. :)
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