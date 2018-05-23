Провал российских ракетных запусков: правда или вымысел СМИ



Кадр из презентации ракетного комплекса "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве, 1 марта 2018 года.

Источник: "Россия-24"/YouTube.com Кадр из презентации ракетного комплекса "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве, 1 марта 2018 года.Источник: "Россия-24"/YouTube.com

Песков призвал верить Путину в вопросах испытания российских ракет

Все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными, заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал верить словам Владимира Путина на этот счет. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок - о том, стоит ли доверять американским СМИ в вопросах российского вооружения.

"По оценкам США, самый продолжительный испытательный полет (ракеты с ядерной установкой) длился более двух минут, за которые ракета преодолела 22 мили (более 35 км. - "Газета.Ru"), после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на пять миль (8 км. - "Газета.Ru")", - утверждает американский телеканал CNBC. По его данным, испытания проходили с ноября 2017 по февраль 2018 года.

О разработке таких типов ракет и других новых видов вооружений ранее заявил президент России Владимир Путин. О межконтинентальных ракетах с ядерными энергоустановками, которые успешно прошли испытания, он заявил в марте 2018 года, добавив, что "они все прошли (испытания) удачно, просто каждая из этих систем в разной степени готовности, одна из них уже на боевом дежурстве, в войсках".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал верить президенту, заявившему во время послания Федеральному собранию об успешных испытаниях ракеты на ядерном двигателе.

"Слушайте президента Российской Федерации и верьте ему", - заявил Песков на просьбу прокомментировать сообщение американского телеканала CNBC о четырех неудачных испытаниях российских ракет.

Тут сразу возникает несколько вопросов - зачем столь конфиденциальные и по сути своей ценные разведывательные сведения были переданы американской разведкой в СМИ, и передавались ли они в принципе, не является ли эта новость инициативной разработкой телеканала CNBC.

Ведь когда подобные сведения становятся достоянием общественности, то противоположная сторона, в данном случае Россия, сразу начинает искать возможные каналы утечки информации или же анализировать, с помощью каких технических средств разведки были получены США подобные данные. При любом раскладе, даже если информация о результатах испытаний новейших российских ракет каким-то образом досталась американцам, скорее всего, она никуда бы не вышла за стены кабинетов разведывательного сообщества США и Пентагона.

Следующий вопрос, на который надо найти ответ, - какими средствами разведки были получены столь точные данные - к примеру, "самое короткое испытание продолжалось четыре секунды". И при этом даже не указан российский полигон, на котором происходили испытания новейшей российской ракеты.

Если в этих целях использовались средства СПРЯУ США (система предупреждения о ракетно-ядерном ударе), то совершенно очевидно, что за четыре секунды полета ракета никак не могла подняться на ту высоту, на которой ее смогли засечь РЛС СПРЯУ. Да и новейшая российская ракета с ЯЭУ изначально предназначена для полета на малых и предельно малых высотах.

Столько короткий полет могли бы теоретически засечь спутники оптико-электронной разведки США, но космический аппарат типа KeyHole11 должен в этом момент находиться непосредственно над точкой запуска российской ракеты.

А все испытания новых изделий на российских полигонах проводятся как правило с учетом пролета разведывательных спутников США, причем не только оптико-электронной, но и радио- и радиотехнической разведки. Так что подобный канал получения информации представляется в этом случае возможным, но маловероятным.

Наконец, остаются агентурные источники разведывательной информации. Принципиально это возможно, но в случае опубликования разведданных в СМИ российские контрразведывательные органы с ног собьются, но предателя в оборонно-промышленном комплексе России непременно вычислят. В этом случае, публикуя данные об испытаниях российских ракет, телеканал CNBC оказывает медвежью услугу американскому разведывательному сообществу, подставляя ценнейших агентов стратегической разведки США.

В общем, в любом случае публикация об испытаниях российских ракет выглядит крайне нелогичным шагом.

Оправдать ее можно только одним - это преднамеренная дискредитация перспективного российского вооружения.

А если обратить внимание на мелкие технические детали - типа на этапе старта новейшей российской стратегической ракеты используется "бензиновый двигатель" (gasoline-powered engine), а только потом включается ядерная энергоустановка, то и эти сведения выглядят крайне неубедительными.

Если бы в сообщении CNBC было сказано, что на этапе разгона используются твердотопливные стартовые ускорители или, к примеру, на первых 30 секундах полета работает малогабаритный турбореактивный двигатель c высокой степенью двухконтурности, это выглядело бы менее уязвимо с точки зрения специалистов.

Или же сообщается, что в "в ходе испытаний ядерная силовая установка не запустилась". Откуда известны такие детали? Как это определили в США? Реальную причину неуспешного запуска можно определить только после падения ракеты и детального анализа обломков ракеты специалистами промышленности и полигона.

В общем, многие вещи в сообщении CNBC кажутся результатом фантазии сотрудников отдела науки этого телеканала.

Помимо этого, CNBC сообщает, что еще одна разработка - сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, испытывалась три раза. Два теста в 2016 году успешно, третий в 2017 году - неудачно: ракета якобы разбилась через несколько секунд после старта. Ее четвертый пуск должен состояться летом 2018 года, утверждает канал. В данном случае речь, по всей видимости, идет о возможных испытаниях системы "Кинжал". Но и в этом случае вполне логичен вопрос - откуда эта информация. Так что и эти сведения не вызывают доверия по тем же причинам.

Особо подчеркнем, что при испытаниях перспективного оружия принимаются все меры по пресечению всех возможных каналов утечки информации и все средства противодействия иностранным техническим разведкам функционируют, что называется, на полную мощность.

И, наконец, самое главное. Предположим, что все это правда и информацию о ходе испытаний российских ракет американцам все же удалось добыть. О чем говорят эти сведения - четыре неудачных испытания, три неуспешных пуска? Да по большому счету, ни о чем.

Это обычная полигонная практика при испытаниях перспективных образцов вооружения и военной техники.

Для примера, в 1960-1961 годах боевой блок баллистической ракеты средствами экспериментальной отечественной системы ПРО удалось поразить только с 11-го раза. Очень тяжело примерно в эти же сроки шла доводка и отладка межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Число запусков зенитных управляемых ракет в ходе заводских и государственных испытаний ЗРК и ЗРС шло на сотни.

Поэтому устраивать трагедию мирового или хотя бы шекспировского масштаба из трех-четырех неуспешных испытаний (даже если эта информация соответствует действительности, а тут есть большие вопросы) явно не стоит. Идет рядовая полигонная работа, сказали бы в этом случае специалисты.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.