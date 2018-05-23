Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
|
|
Модель легкого многоцелевого вертолета VRT500.
Источник: ato.ru
На выставке Helirussia-2018 будет представлен новый сверхлегкий российский вертолет VRT-500, который в перспективе сможет потеснить иностранные машины на международном рынке.
В прошлом году руководитель холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил об амбициях по завоеванию самого массового в количественном отношении мирового вертолетного сегмента - легких винтокрылых машин. Сайт телеканала "Звезда" рассказывает о том, насколько реальны эти планы.
Рынок легких однодвигательных вертолетов самый массовый и очень непростой с коммерческой точки зрения. Здесь главный потребитель - не мегакорпорация, а средний бизнес или вовсе частник. Здесь ниже стоимость единицы продукции и совсем другие правила. Здесь за каждого клиента бьются в кровь.
|Мировой рынок вертолетов.
|Источник: tvzvezda.ru
Вывести Россию на рынок легких вертолетов должен легкий вертолет VRT-500, полноразмерный макет которого предполагается представить на выставке Helirussia-2018, которая открывается в Москве в этот четверг.
Представление бойца
Разработка нового легкого вертолета VRT-500 ведется совместно с зарубежными партнерами. Машина будет построена по соосной схеме с одним турбовальным двигателем и сможет перевозить до 5 человек. Первый опытный образец нового российского вертолета ожидается в следующем году. В настоящее время идут испытания несущей системы российской машины, на очереди аэродинамические.
В качестве силовой установки рассматриваются зарубежные двигатели, уже установленные на российских машинах. Это европейский двигатель семейства Arrius от Safran Helicopter Engines (стоит на Ка-226) и канадский PW207 производства Pratt & Whitney (установлен на "Ансате"). На российском вертолете будет установлена современная авионика. Планируется сертификация машины в EASA (European Aviation Safety Agency).
Разминка перед боем
Руководитель "ВР-Технологий" Александр Охонько заявил, что новый вертолет будет обладать самой объемной кабиной в своем классе, а также продемонстрирует высокие летно-технические характеристики в сочетании с привлекательной ценой для потенциального заказчика.
"Все эти качества в перспективе позволят VRT-500 занять до 15% мирового рынка вертолетов гражданского назначения с массой до 2 тонн. Мы рассчитываем, что к 2030 году будет произведено и реализовано порядка 700 машин", - отметил господин Охонько.
|VRT-500.
|Источник: tvzvezda.ru
По его словам, порядка 30% поставок планируется осуществить в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, еще примерно по 15% придется на Северную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу. Остальные машины планируется поставить в Россию и государства СНГ.
Слово арбитрам
Информации по VRT-500 очень мало, но мнения по разработке уже есть. Выбранная разработчиком соосная схема дает вертолету хорошие летные характеристики: это энергоэффективность машины, связанная с отсутствием затрат мощности на рулевой винт, и управляемость. Безопасный доступ в кабину со стороны хвостовой части при работающих винтах. Судя по внешнему виду модели VRT-500, с аэродинамикой тоже все хорошо.
"На данный момент с технической точки зрения сформировать четкое мнение по этой машине сложно, потому что известно про нее пока очень мало. Представленная в открытых источниках информация носит характер технического задания, и отнюдь не уровень тактико-технических требований", - рассказал доцент кафедры аэродинамики и динамики полета Сызранского ВВАУЛ Вячеслав Полуяхтов.
Сразу возникает вопрос - а сможет ли инновационное подразделение "Вертолетов России" создать такую машину в срок?
Предыдущий бой с американцем
У наших конструкторов уже была попытка побиться в наилегчайшем весе. Тогда на ринг вышел легкий однодвигательный Ми-34. При его проектировании закладывались высокие расчетные перегрузки - от 2,5 g до -0,5g, что обеспечивало выполнение всех фигур высшего пилотажа и позволяло использовать вертолет не только для повседневной работы, но и для спорта.
В качестве силовой установки на вертолете первоначально было решено использовать имеющийся поршневой двигатель М-14В-26, ранее применяющийся на вертолетах Ка-26. В дальнейшем пробовали ставить и зарубежный турбовальный двигатель.
Цена вертолета и его заявленные параметры были вполне достойные. К большому сожалению, машину ждала незавидная судьба: она не пошла в полноценную серию. Причин тому было несколько, но наиболее важной, решающей было отсутствие подходящей силовой установки и низкий фактический ресурс некоторых конструктивных элементов.
Прогноз букмекера
Очередной прогноз американской компании Honeywell сообщает о стабилизации мирового вертолетного рынка - "уже не падаем". Общие показатели продаж по сравнению с прошлым годом не изменились. Ситуация по легким одномоторным вертолетам достаточно благоприятна. Этот сектор, занимающий чуть меньше половины мировых продаж в количественном выражении, не проседает.
Президент американского подразделения Honeywell Aerospace Бен Бриггс отметил, что среди факторов, которые будут влиять на выбор клиентов, называются опыт бренда на рынке и производительность вертолета. В легком сегменте покупатели станут меньше обращать внимание на размер кабины и дальность полета (в отличие от прогноза в 2017 году).
Распределение спроса по континентам
Северная Америка: планы на первичном рынке стабильны - 13% респондентов опроса Honeywell купят новый вертолет в течение ближайших пяти лет, причем половину из них составляют легкие одномоторные машины. Кстати, в Северной Америке находится более 40% мирового вертолетного флота. Поэтому 13% в количественном выражении - цифра внушительная.
|Мировой рынок вертолетов.
|Источник: tvzvezda.ru
Латинская Америка: потенциал обновления вертолетного парка вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Лидером является Бразилия. 50% спроса - легкие однодвигательные вертолеты.
В Европе все спокойно и стабильно: ожидаемая замена вертолетного парка - 22%. Правда погоду портит неустойчивый прогноз по России. Неопределенность нашего рынка беспокоит заокеанских аналитиков. Ну ничего, в таких ситуациях хорошо помогает валерьянка.
Страны Ближнего Востока и Африки упали на 12%. Впрочем, они особой погоды на рынке не делают. Кстати, 75% из них - это легкие одномоторные машины.
Азиатско-Тихоокеанский регион: планы на покупки стабильны. Лидер роста - Китай. Лидер падения - Индия.
Что сказать? Америка, что Южная, что Северная выглядят очень вкусно, но наш ли это пирог?
Соперники
Соперники в наилегчайшем весе у будущей российской машины, особенно на американском рынке, куда планируется 45% продаж VRT-500, уже есть. Честно говоря, их перечислять замучаешься. Учитывая географию рынка остановимся на двух американцах: это популярный Robinson R66 и новенький Bell-505 Jet Ranger X.
|
Характеристика
|
Robinson R66
|
VRT-500
|
Bell 505
|
полный взлетный вес, кг
|
1225
|
1600
|
1703
|
полезная нагрузка, кг
|
640
|
730
|
680
|
двигатель
|
Rolls-Royce RR300
|
Allison 250
|
Arrius 2R
|
мощность номинальная, л.с.
|
300
|
450
|
341
|
максимальная скорость, км/ч
|
259
|
230
|
232
|
крейсерская скорость, км/ч
|
222
|
225
|
222
|
максимальная дальность, км
|
602
|
860
|
670
|
экипаж
|
1+4
|
1+4
|
1+4
|
Cтоимость, $
|
840 000
|
нет данных
|
1 077 000
Калифорнийский простачок
Примером коммерческой гармонии и успеха на рынке является серия вертолетов, созданная Фрэнком Робинсоном. Эта машина достаточно надежна и проста в эксплуатации. Но самое главное - R66 вгоняет всех конкурентов в нокдаун низкой ценой и эксплуатационными издержками.
|Вертолет Robinson R66. Источник: mdaerogroup.ru.
К заметным недостаткам можно отнести упрощенную механику, управление и качающийся совмещенный горизонтальный шарнир несущего винта, что накладывает ограничения на машину. Из-за отсутствия разнесенных горизонтальных шарниров уменьшается управляющий момент на винте.
Вертолет "боится" энергичного вывода из горки или перевода в пикирование. Отрицательные перегрузки ему категорически противопоказаны, да и вообще динамичное маневрирование. Это повышает опасность эксплуатации в лихих и неумелых руках. Что странно, приборное оборудование на вертолете в основном аналоговое, хотя есть и элементы цифрового. Полная "цифра" легче и дешевле аналога.
Но положительного в творении Френка Робинсона гораздо больше, и главное - это соотношение цена/качество. Стоимость турбореактивного R66 составляет примерно $850 тыс. Летает R66 c 2010 года. Продается он как горячие пирожки с повидлом. Вкусные.
Красавчик Bell
Если сравнивать Bell-505 Jet Ranger X с Robinson R66, то, на мой взгляд, между ними лежит пропасть. Пропасть не только в силовой установке, но и в том, что Робинсон большей своей частью остался на границе XX и XXI веков, а Bell представляет собой уже машину этого века. Он взял лучшее от 206 машины и вышел на принципиально новый уровень.
|Bell-505 Jet Ranger X.
|Источник: tvzvezda.ru
Удачная компоновка, полноценная втулка несущего винта, мощный двигатель с FADEC, полная "стеклянная" кабина от Garmin вкупе с низкой стартовой ценой (около $ 1 млн) делают его весьма и весьма привлекательным. Вишенкой на торте является применение системы технического обслуживания MSG-3, которая позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и бонус на первый год обслуживания.
Кроме того, у Bell самая большая кабина в своем классе, плоский пол, позволяющий легко переконфигурировать вертолет в нужную модификацию. На настоящий момент продано более 40 машин, твердый спрос на самое ближайшее время составляет свыше 300 единиц.
На щите или со щитом
Как вы уже поняли, VRT-500 ждет совсем не безмятежное будущее и конкуренция на рынке высока. Однако при всех трудностях у России есть все шансы занять свою долю на этом рынке.
Во-первых, соосная схема по сравнению с обычной обладает рядом преимуществ, при этом только в России она отработана на массовых серийных машинах. Во-вторых, у России есть огромный опыт создания средних и тяжелых вертолетов и фамилии "Камов" и "Миль" давно стали заслуженными брендами. Ну и в-третьих, у "вертолетов России" достаточно профессиональная команда конструкторов, которая при необходимой поддержке способна создать конкурентноспособную машину.
Дмитрий Дрозденко
|
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат НТК Звезда
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.08.2011 "Наш приоритет - Ми-171"
11.06.2009 Подводя итоги HeliRussia 2009
22.05.2008 Винтокрылая Россия
04.06.2012 Вертолетное противостояние
30.05.2012 HeliRussia-2012
29.02.2012 Настоящее и будущее корпорации «Вертолеты России»
23.05.2011 Консолидация вертолетостроения в России завершена
13.05.2010 "Выход ОАО "Вертолеты России" на IPO планируется не ранее 2012 года"
|
snc
645
|
№1
23.05.2018 10:12
Машинка один в один Ка-115.
Ау, ОДК, Климов, может до них дойдёт что на лёгких движках можно заработать потенциально намного больше,
|
0Сообщить модератору
|
Hazzard
7640
|
№2
23.05.2018 10:26
Цитата, snc сообщ. №1
Ау, ОДК, Климов, может до них дойдёт что на лёгких движках можно заработать потенциально намного больше
Нельзя. Без ППО на мировой гражданский рынок не выйти, а его создавать надо годы и десятки миллиардов на растущем рынке, без отсутствия конкурентов.
|
0Сообщить модератору
|
snc
645
|
№3
23.05.2018 14:05
Hazzard,
Так что, вообще ничего не делать? У нас даже для внутреннего потребления нужно много движков, для тех же дронов например, а есть ещё Индия и Китай, в Индию мы продаём 200+ Ка-226, это 400+ движков плюс запасные могли бы быть отечественными.
|
+1Сообщить модератору
|
Hazzard
7640
|
№4
23.05.2018 14:48
Цитата, snc сообщ. №3
Так что, вообще ничего не делать?
Да. А что?
З.Ы. Тем более, если говорить о тех же Сафрановских движках для Ка-226 они будут локализованы на УЗГА. Таким движкам красная цена 200 тыс баксов, их надо продавать десятками тысяч,(ну или вваливать немеряно бабла) чтобы был смысл чисто под них создавать КБ, заводы и ППО, которые бы могли успешно вести технологическую гонку с конкурентами, тем более у этих конкурентов уже это все есть.
|
0Сообщить модератору
|
VK
1026
|
№5
23.05.2018 15:37
робик 66 чемпион по уничтожению российского олигархата регионального уровня.
|
0Сообщить модератору
|
просто экспл
4258
|
№6
23.05.2018 17:07
Цитата, Hazzard сообщ. №4
не подскажете ? а у Вас дети есть ?
ну это я к тому что я уверен что вокруг и уж тем более за рубежом у других людей дети уже были . и Вы тоже решили завести детей и это несмотря на расходы на питание , одежду , образование, энтертеймент какой никакой . дикие расходы . и главное зачем ? ведь есть у других уже есть .
|
0Сообщить модератору