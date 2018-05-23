Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет



Модель легкого многоцелевого вертолета VRT500.

Источник: ato.ru Модель легкого многоцелевого вертолета VRT500.Источник: ato.ru

На выставке Helirussia-2018 будет представлен новый сверхлегкий российский вертолет VRT-500, который в перспективе сможет потеснить иностранные машины на международном рынке.

В прошлом году руководитель холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил об амбициях по завоеванию самого массового в количественном отношении мирового вертолетного сегмента - легких винтокрылых машин. Сайт телеканала "Звезда" рассказывает о том, насколько реальны эти планы.

Рынок легких однодвигательных вертолетов самый массовый и очень непростой с коммерческой точки зрения. Здесь главный потребитель - не мегакорпорация, а средний бизнес или вовсе частник. Здесь ниже стоимость единицы продукции и совсем другие правила. Здесь за каждого клиента бьются в кровь.

Мировой рынок вертолетов. Источник: tvzvezda.ru

Вывести Россию на рынок легких вертолетов должен легкий вертолет VRT-500, полноразмерный макет которого предполагается представить на выставке Helirussia-2018, которая открывается в Москве в этот четверг.

Представление бойца

Разработка нового легкого вертолета VRT-500 ведется совместно с зарубежными партнерами. Машина будет построена по соосной схеме с одним турбовальным двигателем и сможет перевозить до 5 человек. Первый опытный образец нового российского вертолета ожидается в следующем году. В настоящее время идут испытания несущей системы российской машины, на очереди аэродинамические.

В качестве силовой установки рассматриваются зарубежные двигатели, уже установленные на российских машинах. Это европейский двигатель семейства Arrius от Safran Helicopter Engines (стоит на Ка-226) и канадский PW207 производства Pratt & Whitney (установлен на "Ансате"). На российском вертолете будет установлена современная авионика. Планируется сертификация машины в EASA (European Aviation Safety Agency).

Разминка перед боем

Руководитель "ВР-Технологий" Александр Охонько заявил, что новый вертолет будет обладать самой объемной кабиной в своем классе, а также продемонстрирует высокие летно-технические характеристики в сочетании с привлекательной ценой для потенциального заказчика.

"Все эти качества в перспективе позволят VRT-500 занять до 15% мирового рынка вертолетов гражданского назначения с массой до 2 тонн. Мы рассчитываем, что к 2030 году будет произведено и реализовано порядка 700 машин", - отметил господин Охонько.

По его словам, порядка 30% поставок планируется осуществить в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, еще примерно по 15% придется на Северную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу. Остальные машины планируется поставить в Россию и государства СНГ.

Слово арбитрам

Информации по VRT-500 очень мало, но мнения по разработке уже есть. Выбранная разработчиком соосная схема дает вертолету хорошие летные характеристики: это энергоэффективность машины, связанная с отсутствием затрат мощности на рулевой винт, и управляемость. Безопасный доступ в кабину со стороны хвостовой части при работающих винтах. Судя по внешнему виду модели VRT-500, с аэродинамикой тоже все хорошо.

"На данный момент с технической точки зрения сформировать четкое мнение по этой машине сложно, потому что известно про нее пока очень мало. Представленная в открытых источниках информация носит характер технического задания, и отнюдь не уровень тактико-технических требований", - рассказал доцент кафедры аэродинамики и динамики полета Сызранского ВВАУЛ Вячеслав Полуяхтов.

Сразу возникает вопрос - а сможет ли инновационное подразделение "Вертолетов России" создать такую машину в срок?

Предыдущий бой с американцем

У наших конструкторов уже была попытка побиться в наилегчайшем весе. Тогда на ринг вышел легкий однодвигательный Ми-34. При его проектировании закладывались высокие расчетные перегрузки - от 2,5 g до -0,5g, что обеспечивало выполнение всех фигур высшего пилотажа и позволяло использовать вертолет не только для повседневной работы, но и для спорта.

В качестве силовой установки на вертолете первоначально было решено использовать имеющийся поршневой двигатель М-14В-26, ранее применяющийся на вертолетах Ка-26. В дальнейшем пробовали ставить и зарубежный турбовальный двигатель.

Цена вертолета и его заявленные параметры были вполне достойные. К большому сожалению, машину ждала незавидная судьба: она не пошла в полноценную серию. Причин тому было несколько, но наиболее важной, решающей было отсутствие подходящей силовой установки и низкий фактический ресурс некоторых конструктивных элементов.

Прогноз букмекера

Очередной прогноз американской компании Honeywell сообщает о стабилизации мирового вертолетного рынка - "уже не падаем". Общие показатели продаж по сравнению с прошлым годом не изменились. Ситуация по легким одномоторным вертолетам достаточно благоприятна. Этот сектор, занимающий чуть меньше половины мировых продаж в количественном выражении, не проседает.

Президент американского подразделения Honeywell Aerospace Бен Бриггс отметил, что среди факторов, которые будут влиять на выбор клиентов, называются опыт бренда на рынке и производительность вертолета. В легком сегменте покупатели станут меньше обращать внимание на размер кабины и дальность полета (в отличие от прогноза в 2017 году).

Распределение спроса по континентам

Северная Америка: планы на первичном рынке стабильны - 13% респондентов опроса Honeywell купят новый вертолет в течение ближайших пяти лет, причем половину из них составляют легкие одномоторные машины. Кстати, в Северной Америке находится более 40% мирового вертолетного флота. Поэтому 13% в количественном выражении - цифра внушительная.

Мировой рынок вертолетов. Источник: tvzvezda.ru

Латинская Америка: потенциал обновления вертолетного парка вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Лидером является Бразилия. 50% спроса - легкие однодвигательные вертолеты.

В Европе все спокойно и стабильно: ожидаемая замена вертолетного парка - 22%. Правда погоду портит неустойчивый прогноз по России. Неопределенность нашего рынка беспокоит заокеанских аналитиков. Ну ничего, в таких ситуациях хорошо помогает валерьянка.

Страны Ближнего Востока и Африки упали на 12%. Впрочем, они особой погоды на рынке не делают. Кстати, 75% из них - это легкие одномоторные машины.

Азиатско-Тихоокеанский регион: планы на покупки стабильны. Лидер роста - Китай. Лидер падения - Индия.

Что сказать? Америка, что Южная, что Северная выглядят очень вкусно, но наш ли это пирог?

Соперники

Соперники в наилегчайшем весе у будущей российской машины, особенно на американском рынке, куда планируется 45% продаж VRT-500, уже есть. Честно говоря, их перечислять замучаешься. Учитывая географию рынка остановимся на двух американцах: это популярный Robinson R66 и новенький Bell-505 Jet Ranger X.

Характеристика Robinson R66 VRT-500 Bell 505 полный взлетный вес, кг 1225 1600 1703 полезная нагрузка, кг 640 730 680 двигатель Rolls-Royce RR300 Allison 250 Arrius 2R мощность номинальная, л.с. 300 450 341 максимальная скорость, км/ч 259 230 232 крейсерская скорость, км/ч 222 225 222 максимальная дальность, км 602 860 670 экипаж 1+4 1+4 1+4 Cтоимость, $ 840 000 нет данных 1 077 000

Калифорнийский простачок

Примером коммерческой гармонии и успеха на рынке является серия вертолетов, созданная Фрэнком Робинсоном. Эта машина достаточно надежна и проста в эксплуатации. Но самое главное - R66 вгоняет всех конкурентов в нокдаун низкой ценой и эксплуатационными издержками.

Вертолет Robinson R66. Источник: mdaerogroup.ru.

К заметным недостаткам можно отнести упрощенную механику, управление и качающийся совмещенный горизонтальный шарнир несущего винта, что накладывает ограничения на машину. Из-за отсутствия разнесенных горизонтальных шарниров уменьшается управляющий момент на винте.

Вертолет "боится" энергичного вывода из горки или перевода в пикирование. Отрицательные перегрузки ему категорически противопоказаны, да и вообще динамичное маневрирование. Это повышает опасность эксплуатации в лихих и неумелых руках. Что странно, приборное оборудование на вертолете в основном аналоговое, хотя есть и элементы цифрового. Полная "цифра" легче и дешевле аналога.

Но положительного в творении Френка Робинсона гораздо больше, и главное - это соотношение цена/качество. Стоимость турбореактивного R66 составляет примерно $850 тыс. Летает R66 c 2010 года. Продается он как горячие пирожки с повидлом. Вкусные.

Красавчик Bell

Если сравнивать Bell-505 Jet Ranger X с Robinson R66, то, на мой взгляд, между ними лежит пропасть. Пропасть не только в силовой установке, но и в том, что Робинсон большей своей частью остался на границе XX и XXI веков, а Bell представляет собой уже машину этого века. Он взял лучшее от 206 машины и вышел на принципиально новый уровень.

Bell-505 Jet Ranger X. Источник: tvzvezda.ru

Удачная компоновка, полноценная втулка несущего винта, мощный двигатель с FADEC, полная "стеклянная" кабина от Garmin вкупе с низкой стартовой ценой (около $ 1 млн) делают его весьма и весьма привлекательным. Вишенкой на торте является применение системы технического обслуживания MSG-3, которая позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и бонус на первый год обслуживания.

Кроме того, у Bell самая большая кабина в своем классе, плоский пол, позволяющий легко переконфигурировать вертолет в нужную модификацию. На настоящий момент продано более 40 машин, твердый спрос на самое ближайшее время составляет свыше 300 единиц.

На щите или со щитом

Как вы уже поняли, VRT-500 ждет совсем не безмятежное будущее и конкуренция на рынке высока. Однако при всех трудностях у России есть все шансы занять свою долю на этом рынке.

Во-первых, соосная схема по сравнению с обычной обладает рядом преимуществ, при этом только в России она отработана на массовых серийных машинах. Во-вторых, у России есть огромный опыт создания средних и тяжелых вертолетов и фамилии "Камов" и "Миль" давно стали заслуженными брендами. Ну и в-третьих, у "вертолетов России" достаточно профессиональная команда конструкторов, которая при необходимой поддержке способна создать конкурентноспособную машину.

Дмитрий Дрозденко