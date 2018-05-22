Средства ПВО в Хмеймиме сбили неизвестный беспилотник
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База Хмеймим, Сирия.
Источник: Новости/Дмитрий Виноградов
ЦАМТО, 22 мая. Средства ПВО в Хмеймиме сбили неизвестный беспилотник, пострадавших и ущерба нет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя авиабазы.
"Двадцать первого мая с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БЛА)", – сказал он.
Штатные зенитные средства уничтожили объект, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил источник агентства.
Как напоминает "РИА Новости", ранее системы ПВО уже предотвращали нападение БЛА на российские военные объекты в Сирии. Так, 24 апреля Хмеймим атаковали малоразмерные БЛА, их сбили зенитным огнем.
В ночь на 6 января военные вывели из строя 13 беспилотников, которые должны были доставить бомбы в Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.
Позднее в Минобороны рассказали, что инженерные решения, использованные террористами при атаке, могли разработать только страны, обладающие "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".
Также сообщалось, что на бомбах, прикрепленных к малоразмерным БЛА, использовались взрыватели иностранного производства, отмечает агентство.
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22.05.2018
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