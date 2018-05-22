На Каспии появятся "Рапторы"



Десантный катер проекта "Раптор".

Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов Десантный катер проекта "Раптор".Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Быстроходные маневренные катера усилят "прибрежный" спецназ

До конца года Каспийская военная флотилия получит первые скоростные катера проекта 03160 "Раптор". Об этом "Известиям" рассказали в Главкомате ВМФ. Эти машины будут отвечать за патрулирование прибрежной зоны, поиск диверсантов, а при необходимости – за высадку и поддержку огнем подразделений спецназначения. В перспективе такие катера появятся и на других флотах.

Сейчас на Каспии формируются подразделения так называемого "прибрежного" спецназа. Его отличительной чертой будет высокая мобильность и стремительность действий. В числе задач новых катеров — высадка и эвакуация групп специального назначения в прибрежной зоне, их огневая поддержка.

Кроме того, "Рапторы" предполагается использовать для борьбы с "москитным" флотом противника. Они также будут востребованы при проведении поисково-спасательных операций и обеспечении безопасности кораблей и судов на открытых и незащищенных рейдах.

Сейчас "Рапторы" имеют две модификации — патрульную и десантно-штурмовую. Они могут действовать на удалении до 100 морских миль от базы. Эти катера способны разгоняться до скорости 50 узлов (более 90 км/ч). При необходимости такую машину может взять на борт большой десантный корабль (БДК).

Патрульная версия "Раптора" имеет экипаж из двух человек. При этом катер может брать на борт до 20 десантников с полной боевой выкладкой. Он имеет противопульное бронирование, вооружен парой ручных пулеметов "Печенег", а также боевым модулем "Управа-Корд" с дистанционным управлением. Этот комплекс устанавливается на гиростабилизированной основе, что позволяет вести прицельную стрельбу при волнении на море. Модули можно оснастить либо 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", либо 14,5-миллиметровым пулеметом КПВТ.

Десантно-штурмовая версия имеет более тяжелое вооружение. На нее установлены несколько боевых модулей "Управа-Корд" с крупнокалиберными пулеметами КПВТ, автоматические гранатометы или пусковые установки ПТУР. Высокая скорость и огневая мощь такого катера серьезно расширяет возможности десантных и антитеррористических сухопутных подразделений. Набор вооружения идеально подходит для борьбы с маломерными судами вероятного противника, рейдовых операций и патрулирования.

"Рапторы" специально разрабатывались для действий в проливах, шхерах и устьях больших рек. Катера будут особо востребованы в акваториях Балтийского, Азовского и Каспийского морей, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В Каспийске сейчас активно развивается военно-морская база, — рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков. — Опыт последних войн показал, что на диверсионные действия делается большая ставка. Поэтому подобный объект требует особого внимания и защиты. Быстроходные "Рапторы" идеально подходят для десантно-штурмовой и антидиверсионной работы. Они серьезно расширят возможности "прибрежного спецназа". Новые катера позволяют быстро выдвинуться в нужную точку, чтобы ликвидировать потенциальную угрозу. Важно и то, что огневая мощь "Рапторов" позволяет эффективно поддержать спецназовцев.

Головной катер проекта 03160 был спущен на воду и прошел испытания в августе 2013 года. Новые машины строятся в Санкт-Петербурге на заводе "Пелла" в рамках гособоронзаказа. В соответствии с условиями контракта между заводом и Минобороны до конца 2018 года для ВМФ должно быть построено более 10 патрульных и десантно-штурмовых "Рапторов".

Богдан Степовой, Алексей Рамм, Николай Сурков