Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Каспии появятся "Рапторы"

23.05.2018 Известия.ru 589 0
0
Понравилась новость?
 0
Десантный катер "Раптор"
Десантный катер проекта "Раптор".
Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Быстроходные маневренные катера усилят "прибрежный" спецназ

До конца года Каспийская военная флотилия получит первые скоростные катера проекта 03160 "Раптор". Об этом "Известиям" рассказали в Главкомате ВМФ. Эти машины будут отвечать за патрулирование прибрежной зоны, поиск диверсантов, а при необходимости – за высадку и поддержку огнем подразделений спецназначения. В перспективе такие катера появятся и на других флотах.

Сейчас на Каспии формируются подразделения так называемого "прибрежного" спецназа. Его отличительной чертой будет высокая мобильность и стремительность действий. В числе задач новых катеров — высадка и эвакуация групп специального назначения в прибрежной зоне, их огневая поддержка.

Кроме того, "Рапторы" предполагается использовать для борьбы с "москитным" флотом противника. Они также будут востребованы при проведении поисково-спасательных операций и обеспечении безопасности кораблей и судов на открытых и незащищенных рейдах.

Сейчас "Рапторы" имеют две модификации — патрульную и десантно-штурмовую. Они могут действовать на удалении до 100 морских миль от базы. Эти катера способны разгоняться до скорости 50 узлов (более 90 км/ч). При необходимости такую машину может взять на борт большой десантный корабль (БДК).

Патрульная версия "Раптора" имеет экипаж из двух человек. При этом катер может брать на борт до 20 десантников с полной боевой выкладкой. Он имеет противопульное бронирование, вооружен парой ручных пулеметов "Печенег", а также боевым модулем "Управа-Корд" с дистанционным управлением. Этот комплекс устанавливается на гиростабилизированной основе, что позволяет вести прицельную стрельбу при волнении на море. Модули можно оснастить либо 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", либо 14,5-миллиметровым пулеметом КПВТ.

Десантно-штурмовая версия имеет более тяжелое вооружение. На нее установлены несколько боевых модулей "Управа-Корд" с крупнокалиберными пулеметами КПВТ, автоматические гранатометы или пусковые установки ПТУР. Высокая скорость и огневая мощь такого катера серьезно расширяет возможности десантных и антитеррористических сухопутных подразделений. Набор вооружения идеально подходит для борьбы с маломерными судами вероятного противника, рейдовых операций и патрулирования.

"Рапторы" специально разрабатывались для действий в проливах, шхерах и устьях больших рек. Катера будут особо востребованы в акваториях Балтийского, Азовского и Каспийского морей, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В Каспийске сейчас активно развивается военно-морская база, — рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков. — Опыт последних войн показал, что на диверсионные действия делается большая ставка. Поэтому подобный объект требует особого внимания и защиты. Быстроходные "Рапторы" идеально подходят для десантно-штурмовой и антидиверсионной работы. Они серьезно расширят возможности "прибрежного спецназа". Новые катера позволяют быстро выдвинуться в нужную точку, чтобы ликвидировать потенциальную угрозу. Важно и то, что огневая мощь "Рапторов" позволяет эффективно поддержать спецназовцев.

Головной катер проекта 03160 был спущен на воду и прошел испытания в августе 2013 года. Новые машины строятся в Санкт-Петербурге на заводе "Пелла" в рамках гособоронзаказа. В соответствии с условиями контракта между заводом и Минобороны до конца 2018 года для ВМФ должно быть построено более 10 патрульных и десантно-штурмовых "Рапторов".


Богдан Степовой, Алексей Рамм, Николай Сурков
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Корд
КПВТ
Москит
Печенег
Система поражения "Ратник"
Компании
Пелла ОАО
Проекты
03160 Раптор
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 22:58
  • 24
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 23.05 22:06
  • 40
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 23.05 21:50
  • 9
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
  • 23.05 21:31
  • 7
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 23.05 21:19
  • 1
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
  • 23.05 21:16
  • 1
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 23.05 20:48
  • 10
"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке
  • 23.05 20:35
  • 16
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 23.05 19:12
  • 15
Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины
  • 23.05 18:38
  • 6
Французский поцелуй авиапрома
  • 23.05 18:25
  • 1
Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу
  • 23.05 17:54
  • 64
Дурные предчувствия
  • 23.05 17:48
  • 14
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
  • 23.05 17:07
  • 6
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 23.05 16:53
  • 15
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы