Флот получит охотников за "москитами"
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Ударная версия патрульных катеров проекта 03160 «Раптор».
Источник: ТАСС/Сергей Савостьянов
Новый скоростной катер сможет уничтожать морские и наземные цели в любых условиях
Российский флот получит новые скоростные катера-охотники. Это ударная версия патрульных катеров проекта 03160 "Раптор". От оригинала их отличает значительно усиленное вооружение, которое позволит бороться с легкими судами противника и даже оказывать огневую поддержку десанту. Эти уникальные катера способны развивать скорость более 80 км/ч и вести охоту в любую погоду. Эксперты считают, что новые тяжеловооруженные "Рапторы" по сути представляют собой рейдовые канонерки и будут очень востребованы на Балтике и в акватории Азовского моря.
Как рассказали "Известиям" в главкомате ВМФ, испытания новинки должны стартовать до конца этого года. Однако не исключено, что сроки будут скорректированы. Планируется, что новые ударные "Рапторы" появятся на всех флотах, а также на Каспии. Версия с тяжелым вооружением будет применяться для патрулирования прибрежной зоны и борьбы с маломерными судами противника.
Также обновленные "Рапторы" смогут оказывать серьезную огневую поддержку десанту или группам спецназа. Огневая мощь в сочетании с высокой скоростью делают их идеальными машинами для рейдовых операций. Вооружение новых катеров включает несколько боевых модулей "Управа-Корд" с крупнокалиберными пулеметами КПВТ, автоматический гранатомет и пусковую установку ПТУР. Состав вооружения может меняться в зависимости от решаемых задач.
"Рапторы" могут действовать на удалении до 100 морских миль от базы. Эти катера способны разгоняться до скорости 50 узлов (около 93 км/ч). Также их может нести на борту большой десантный корабль.
Обычный "Раптор" вмещает два человека экипажа и до 20 десантников со снаряжением. Он имеет противопульное бронирование и вооружен одним модулем "Управа-Корд", а также парой ручных пулеметов "Печенег". Как правило, такого арсенала достаточно, чтобы отразить атаку диверсантов или перехватить лодку контрабандистов. Однако для проведения рейдов и огневой поддержки десанта нужно более серьезное вооружение, способное поражать огневые точки и бронетехнику на берегу.
Военный историк Дмитрий Болтенков пояснил "Известиям", что в последние годы заметно обострилась обстановка в акватории Балтийского и Черного морей.
— У России есть протяженные морские границы, и не везде на них спокойно, — отметил эксперт. — Некоторые государства или террористические группировки могут попытаться забрасывать на территорию России свои диверсионные группы.
Помимо этого, подчеркнул Дмитрий Болтенков, в ряде государств идет активное развитие "москитного" флота, против которого тяжелые и неповоротливые корабли крайне неэффективны.
— Эти факторы вызвали необходимость иметь в составе ВМФ хорошо вооруженные быстроходные катера, способные мощью своего оружия остановить вражеские катера и высадить на них абордажные партии для досмотра и окончательной ликвидации, — сказал специалист. — Фактически возрождаются морские бронекатера, которые были на вооружении ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны. В этой связи тяжеловооруженный скоростной катер типа "Раптор" представляется идеальной машиной для действий в прибрежных районах Азовского или Черного морей.
На вооружении ВМФ уже состоят восемь "Рапторов" в патрульном или десантно-штурмовом исполнении. Они решают задачи противодиверсионной обороны баз, могут задерживать легкие плавсредства, вести поисково-спасательные работы. Катера способны действовать в прибрежной зоне морей, в проливах, шхерах, устьях рек.
Сейчас в составе ВМФ формируются подразделения "прибрежного" спецназа. В числе их задач — высадка и эвакуация в прибрежной зоне групп специального назначения, а также их огневая поддержка. Основной рабочей лошадкой новых подразделений станут именно "Рапторы".
Николай Сурков, Алексей Рамм
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01.11.2017
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