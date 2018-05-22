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Роботы "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера" будут приняты на вооружение в 2018 году

23.05.2018 ТАСС 403 0
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Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»
Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».
Источник: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Комплексы прошли апробацию в Сирии

КУБИНКА /Московская область/, 22 мая. /ТАСС/. Робототехнические комплексы "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера" планируется принять на вооружение в инженерных войсках в 2018 году. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", управляемый досмотровый робототехнический комплекс "Скарабей" и управляемый досмотровый робототехнический комплекс "Сфера", работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году", - рассказал он.

По результатам выполнения специальных задач инженерными войсками в Сирии разрабатываются перспективные средства инженерного вооружения, отметил Ставицкий. "В частности многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3", - уточнил генерал.

Всего в 2017 году на вооружение были приняты 18 современных средств для военных инженеров.
22.05.2018
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принадлежат ТАСС
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