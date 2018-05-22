Генералы России и США схлестнулись на Украине



Встреча на Эльбе.

Источник: vpk-news.ru Встреча на Эльбе.Источник: vpk-news.ru

"Эльба" помогает правительствам отойти от опасной черты

Информация по итогам заседаний группы "Эльба" докладывается напрямую высшему руководству России и США, зачастую находит отражение в официальных документах, касающихся отношений обеих стран. За тем, как проходят встречи отставных генералов, наблюдают крупнейшие мировые издания.

История группы "Эльба" началась в 2009 году, когда в Клубе военачальников Российской Федерации побывал бывший военный атташе США в нашей стране Кевин Райан. Он уже уволился со службы и работал в Белферовском центре науки и международных отношений. В беседе с президентом клуба генералом армии Анатолием Куликовым возникла идея сформировать группу, в которую вошли бы отставные военачальники с обеих сторон. Поначалу вопрос ставился просто: использовать опыт профессионалов из РФ и США для подготовки рекомендаций по противодействию ядерному терроризму.

Эта тема и ныне весьма актуальна, а тогда вызывала острую озабоченность и в России, и в Америке. Неформальное общение военных профессионалов, обмен информацией и мнениями приведут к обоюдной выгоде – к такому выводу пришли отставные генералы. Наши проконсультировались о возможном сотрудничестве в МИДе, американцы – в Госдепартаменте. Дипломаты инициативу поддержали. В свое время понимание опасности фашизма привело СССР и США к созданию антигитлеровской коалиции, общая борьба завершилась встречей на Эльбе. Именно это событие дало название группе ветеранов из двух стран.

“Руководству России и США рекомендовали санкционировать активное взаимодействие спецслужб в области кибербезопасности”

Договорились встречаться раз в году на нейтральной территории.

В октябре 2010-го собрались в Стамбуле. Обозначили вопросы, интересные для обсуждения и нам, и американцам, определились с принципами общей работы. Участники оказались единодушны во мнении, что преступность и терроризм не имеют границ и представляют одинаковую угрозу для любой страны. У наших спецслужб общий враг. И если в политике имеются разногласия, то в борьбе с международным криминалитетом противоречий нет. Это может послужить основой для сближения и в других вопросах. Из первого заявления группы: "Мы поддерживаем наших президентов в том, что терроризм в общем и ядерный терроризм в особенности представляют собой опаснейшие угрозы для наших стран".

От России в группу "Эльба" вошли отставники в чинах от генерал-полковника до генерала армии. Ранее они проходили службу в Минобороны, ФСБ, ГРУ, ФАПСИ и Министерстве иностранных дел. Американскую сторону представляют генералы, до отставки служившие в ЦРУ, РУМО, Пентагоне. Главная цель – поддерживать контакты между Россией и США, поскольку не секрет, что официальные отношения приближаются к точке замерзания. Отставники вольны обсуждать самые острые проблемы и не всегда согласны друг с другом. Да такая задача, в общем, и не ставится. Главное, что разговоры идут открытые, честные.

По ходу дела возникли новые темы: положение в Афганистане, нейтрализация химического оружия в Сирии. Обговаривались проблемы стратегической стабильности, размещение систем ПРО США в Европе и взаимного доверия. Обсуждалась угроза киберпреступности. В поле зрения "Эльбы" попал госпереворот в Киеве и вспыхнувшая в стране гражданская война. Расширение круга вопросов и подготовка рекомендаций для правительств говорят о важности такого неформального общения.

На встрече в немецком Торгау обсуждали положение на Украине и Крым, маневры НАТО в Прибалтике и странах Восточной Европы, Ближний Восток... В одних вопросах точки зрения совпали – Россия и США совместно должны исключить попадание ядерного оружия к экстремистам. Было согласие насчет того, что киберпреступность и сетевой терроризм распространяются не по дням, а по часам и с ними следует вести борьбу общими усилиями. К этой проблеме возвращались и позднее. На заседании в минувшем марте, которое прошло в Неаполе, участники "Эльбы" рекомендовали руководству России и США санкционировать активное взаимодействие спецслужб в области кибербезопасности. Поскольку ущерб от вмешательства сетевых мошенников и террористов соизмерим по последствиям с применением оружия массового поражения, рекомендовано рассмотреть в ООН необходимость установления запретов на электронное воздействие на критическую инфраструктуру государств (подобно ограничениям в области ядерных вооружений). Российские и американские участники также считают, что нужно разработать международную конвенцию по усилению уголовной ответственности за сетевые преступления.

При обсуждении украинских проблем и действий НАТО в Прибалтике и Восточной Европе полного согласия не достигли. Американцы попросили выступить тогдашнего командующего сухопутными войсками НАТО в Европе генерал-лейтенанта Джона Николсона, чтобы он проинформировал о действиях альянса в регионе. Однако и после этого стороны держались противоположных точек зрения. Американцы считали, что прибалтийские страны следует защищать от гипотетической украинской ситуации. Мы отрицали такую возможность. Единственное, на чем сошлись: в регионе, где сосредоточены крупные воинские контингенты и достаточно оружия, любой инцидент может послужить поводом для столкновения. Чтобы не допустить разрастания конфликта, "Эльба" рекомендовала установить постоянные каналы связи между сторонами, чтобы в минимально короткие сроки выявлять обстоятельства происшествия и купировать последствия.

Участники встречи в Неаполе констатировали, что система стратегической стабильности и международной безопасности существенно меняется. В первую очередь это вызвано отстаиванием национальных интересов, притом что подходы сторон различны. Сегодня мировой порядок достиг той критической точки развития, когда России и США, всему международному сообществу необходимо срочно приложить усилия для исправления ситуации, чреватой окончательным разломом всей системы стратегической стабильности и сползанием к серьезному военному противостоянию.

Несмотря на то, что обсуждение ситуации на Ближнем Востоке было достаточно бурным, все же ветераны пришли к общему знаменателю. Окончательный разгром запрещенного в России ИГ – конечная цель совместных действий в регионе, в том числе в военной, экономической, дипломатической, финансовой и других областях.

Анализируя возможности терактов с применением ОМП, участники группы согласились, что взаимные претензии и обвинения сторон, отказ от диалога создают благоприятную среду для международных террористов. Затягивание с ликвидацией ИГ на Ближнем Востоке может довести до того, что террористы применят боеприпасы с ядерной начинкой. "Мы понимаем, что трудно сосредоточить внимание на том, что не произошло. Вместе с тем наши страны должны сделать все, чтобы держать внимание на самом высоком уровне к возможным актам терроризма с использованием ядерных элементов", – написано в итоговом неапольском заявлении группы "Эльба".

Говоря об Украине, военачальники отметили, что решение проблем только силой оружия неприемлемо. Кстати, еще на заседании в Марракеше указывалось на опасность эскалации гражданской войны. Умудренные опытом генералы уже тогда предвидели это. Единственный путь, которому нет альтернативы, – соблюдение Минских договоренностей и продолжение переговорного процесса, заявлено на мартовской встрече.

В документе, принятом в Неаполе, участники группы "Эльба" зафиксировали: полностью свернутое взаимодействие России и НАТО ведет к тому, что возрастает значение факторов случайности, особенно опасных при наличии значительных ядерных арсеналов. Ситуация скатывается к новой холодной войне, ведь по многим аспектам наши государства уже рассматривают друг друга как врага. Совместная работа российских и американских военных профессионалов представляется весьма важной и необходимой. Как сказал один из участников, если невозможно договориться о том, как улучшить положение дел, хотя бы остается возможность достичь соглашения о шагах, не усугубляющих ситуацию.

Заголовок газетной версии – "Встречи на "Эльбе"

Виктор Куликов, координатор проекта группы "Эльба", кандидат экономических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 19 (732) за 22 мая 2018 года