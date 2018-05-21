Минобороны АР: два вертолета и два самолета - вот и вся авиация Армении



Военный парад в честь 20-летия независимости Армении. Фото: panarmenian.net. Военный парад в честь 20-летия независимости Армении. Фото: panarmenian.net.

Сообщения армянских СМИ касательно учений вооруженных формирований Армении на оккупированных территориях Азербайджана рассчитаны на внутреннюю публику, заявляет оборонное ведомство Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана призывает жителей страны не поддаваться на информационные провокации противника. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Оборонное ведомство страны заявляет, что Армения намеренно преувеличивает средства авиации, задействованные в недавних учениях на оккупированных территориях Азербайджана: "Сообщения в армянских СМИ якобы об использовании тактической и армейской авиации в учениях ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана, сильно преувеличены в расчете на армянскую аудиторию".

Минобороны Азербайджана уточняет, что в учениях к полетам были привлечены всего два вертолета Ми-24 и два самолета Су-25 ВС Армении.

"Вертолеты поднялись из аэропорта Эребуни 16 мая в 08:45, совершили полет в направлении Варденис-Зод и обратно. Самолеты же вылетели с аэродрома Гюмри 17 мая в 09:44 в направлении Сисиана и, сделав разворот, в 10:45 совершили посадку в Эребуни", - подчеркивает МО Азербайджана.

Министерство заявило, что радиолокационные станции ПВО республики наблюдают за всеми авиационными средствами, а сведения об их маршруте в автоматическом режиме пересылаются на командный пункт ВВС страны.

"Самые передовые комплексы, находящиеся на вооружении войск ПВО Азербайджана, способны уничтожить любую воздушную мишень, нарушившую воздушные границы страны", - заявляет Минобороны.

Учения ВС Армении прошли на территории оккупированного Нагорного Карабаха 14-19 мая. В них также принимали участие подразделения армянских сепаратистов.