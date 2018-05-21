Защищенный автомобиль К-53949 "Тайфун-K" в бригаде спецназа Южного военного округа
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Как уже сообщало Министерство обороны Российской Федерациии, в соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО) поступил новейший бронеавтомобиль К-53949 "Тайфун-K" (4х4, "Тайфуненок").
Судя по всему, речь идет о войсковых испытаниях машины К-53949 "Тайфун-K" (4х4) в 22-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения, дислоцированной в Ростовской области. Видимо, именно данная машина из состава 22-й бригады спецназа публично демонстрировалась 5 мая 2018 года в Ростове-на-Доеу на мероприятиях по случаю 100-летия Южного военного округа.
Защищенный автомобиль К-53949 "Тайфун-K" (4х4) во время публичной демонстрации в Ростове-на-Дону, 05.05.2018 (с) Medved_A / otvaga2004.mybb.ru
Видео Министерства обороны России:
Защищенный автомобиль К-53949 "Тайфун-K" (4х4) во время публичной демонстрации в Ростове-на-Дону, 05.05.2018 (с) Medved_A / otvaga2004.mybb.ru
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21.05.2018
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