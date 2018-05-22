Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
|
|
Пилоты A-10C "Warthog" готовятся к взлету во время операции Guardian Blitz, 23 января 2018 года, на базе ВВС MacDill, штат Флорида (Фото: Air National Guard).
Источник: https://www.defensenews.com/
Поскольку военно-воздушные силы рассматривают вопрос приобретения нового парка легких штурмовиков, пара бывших офицеров ВВС настаивает на ещё большем расширении парка штурмовой авиации, в который может войти легкий разведывательный самолет или специально спроектированный самолет для замены A-10 Warthog.
Увеличение числа лёгких штурмовиков или самолетов ОА-Х [1] должно стать лишь первым шагом ВВС, написали в статье о легких боевых самолетах от 18 мая отставной полковник Майкл Бак и отставной генерал-майор Лоуренс Штуцрим из Института аэрокосмических исследований им. Митчелла.
Такое расширение, при последующих модернизациях самолетов, позволит накрыть функции, которые по-прежнему пользуются большим спросом со стороны Центрального командования, например - легкого разведывательного самолета ISR [2] или R/A-X; старенького самолета воздушной поддержки A-10 Warthog или A/X-2; или атакующие функции будущего учебного самолета T-X, в модификации A/T-X.
«Если мы разработаем долгосрочную программу непрерывного совершенствования, это, я полагаю, окупится сторицей, позволив оживить производство штурмовиков, которое даст больше сложной работы предприятиям четвертого и пятого порядка с наиболее качественными активами», сказал Бак в пятничном номере газеты.
Начало возрождения штурмовой авиации вызовет серьезные изменения в ВВС, которые они практически не приобретали последние 35 лет.
Во время Вьетнамской войны Соединенные Штаты создали эскадрилью штурмовиков, которая просуществовала до 1980-х годов, даже тогда когда число бомбардировщиков и истребителей уменьшилось, написал в рассказе War on the Rocks в 2017 году майор ВВС Майк Бенитес.
Все изменилось по окончанию Холодной войны и войны в Персидском заливе. В 1991 году из ВВС выбыли самолеты А-7 и А-37, и сократилось число самолетов поддержки A-10 Warthog. Уцелевшие Warthog сохранились лишь потому, что были единственными специально предназначенными самолетами воздушной поддержки, находящимися на вооружении.
Однако, есть признаки того, что ВВС может понравиться идея воссоздания парка штурмовой авиации.
Заместитель директора по планированию программ и требований Air Combat Джим Данн, подчеркнул в пятницу, что служба готова к эксперименту с легкими штурмовиками, и в настоящее время не существует планов развития легкого самолета ISR или других всплывших концепций Бака и Штуцрима.
«Но хорошая идея – это всего лишь хорошая идея, и генерал [командир ACC] [Майк] Холмс, несомненно поддерживает идею движения в направлении штурмовой авиации, он так же был на видео, среди осматривающих легкую платформу ISR », отметил Данн во время полетов.
«Поэтому я не думаю, что уже есть какое-то готовое решение - мы продолжим наблюдать. Но прямо сейчас у нас нет дорожной карты, как реализовать идею».
Холмс впервые подал идею испытаний легкого самолета разведки и наблюдения в прошлом году, но с тех пор в ВВС ничего не изменилось.
Бак представляет себе легкий самолет наблюдения, разведки и сбора данных, или R/A-X, как «некую эволюцию», примером которой может быть реактивный Scorpion компании Textron. В качестве ключевых характеристик для R/A-X он отметил топливную экономичность, скорость и большую полезную нагрузку Scorpion.
|Самолет Scorpion оборонной компании Textron на аэродроме воздушной авиационной исследовательской лаборатории AgilePod (Фото: Дэвид Диксон, ВВС США).
|Источник: https://www.defensenews.com/
R/A-X поможет военно-воздушным силам закрыть свои потребности по направлению разведки - в настоящее время задачи наблюдения, разведки и сбора данных для командования выполняются только на 30% - и «дадут нам возможность масштабировать нашу разведку, наблюдение и сбор информации по мере необходимости», - сказал Бак.
«И если мы сможем достичь этого через четыре-пять лет, произведем их в достаточном количестве и будем работать по модели постоянной модернизации и развития, особенно в системах с открытой архитектурой, позволяющих быстро развивать и адаптировать возможности авионики, это будет значительно полезнее».
Своё будущее назначение может изменить и учебный самолет T-X, который станет штурмовиком под названием A/ T-X, сказал Бак. Этим летом ВВС собирается сформировать облик T-X на основе предложений участников конкурса, среди которых команды Lockheed Martin - Korea Aerospace Industries, Boeing - Saab и Leonardo.
В конечном итоге, когда ВВС будет готов к закрытию A-10, A/ T-X или A/X-2 смогут заменить его по всем направлениям, сказал он.
Один из участников конкурса на создание легкого штурмовика уже отказался от идеи создания нескольких концептов.
В понедельник во время телефонного звонка журналистов вице-президента корпорации Sierra Nevada по интегрированным тактическим решениям Тако Гилберта спросили о возможностях реализации легкого ISR. Компании Sierra Nevada и Embraer являются участниками конкурса на разработку легкого штурмовика с A-29 (Embraer EMB-314 Super Tucano).
«Вам не нужно ничего добавлять, в платформе [A-29] всё уже есть», - сказал он. «Самолет будет адаптирован к любому применяемому 15-дюймовому экрану. Конечно мы всегда меняли датчики (сенсорные экраны) между экспериментами и устанавливали под разных заказчиков, каждый раз, когда это требовалось... Безусловно, это говорит о новом наборе задач, которые способен решать самолет».
Автор: Валери Инсинна
Перевод: ВПК.name
Примечания ВПК.name
- ОА-Х - программы разработки легкого самолета поддержки;
- ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance) - наблюдение, разведка и сбор данных.
|
21.05.2018
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.03.2018 Военные новости: реактивные штурмовики — против России, турбовинтовые — против нерегулярных формирований
21.01.2016 «Нортроп» поднимет свой ТХ в этом году
04.02.2015 Битва «летающих парт»
28.08.2014 «Скорпион» будет иметь учебный вариант с крылом меньшего размаха
22.01.2009 Второе пришествие в Индонезию
05.02.2018 "Тукан" против "Росомахи"
14.08.2017 Американцы тестируют замену "Бородавочникам"
05.12.2016 ВВС Бразилии замыслили обширное обновление
|
Владислав
17020
|
№1
22.05.2018 09:39
Это устарело как и любая пилотируемая авиация. Просто не занимаются они полностью автономными сетями как китайцы. Денег больше а вот результат разве на орбите пока.
|
0Сообщить модератору
|
Андрей Л.
9872
|
№2
22.05.2018 12:15
Цитата, Владислав сообщ. №1
Это устарело как и любая пилотируемая авиация.
в корне не согласен.
Устарело - означает, что уже есть и используется новое. По факту никто ещё в мире по БПЛА не ушел дальше
- роя, нацеленного на единую задачу без умения распределять или передавать центр управления внутри роя
- использования команд пилотируемая-беспилотная с крайне ограниченные возможностями по управлению и взаимодействию.
При этом, сами БПЛА искусственно ограничены по автономности, поскольку количество аварий указывает на несовершенство технологий, в том числе и связи по управлению, недостаточного развития ИИ и несовершенства защиты электроники.
На этом фоне, разговоры о том, что пилотируемая авиация - устарела, мягко говоря преждевременны, а по факту, развитые технологически страны смотрят не на то, как отказаться от пилотируемой авиации, а на то, как удлинить или выдвинуть вперед глаза и уши пилотируемой авиации, за счет беспилотников. И это говорит о том. что пилотируемая авиация, скорее всего, будет менять формат своего присутствия на поле боя.
Пилотируемые аппараты скорее всего перейдут в разряд
- командные летающие пункты по обработке данных от БПЛА и распространению их на все боевые единицы в радиусе досягаемости в реальном режиме времени
- командные летающие пункты ведения боя для управления роями БПЛА для выполнения конкретных боевых задач
- воздушные базы хранения, ремонта, обеспечения и подготовки БПЛА к выполнению задач
- воздушные военные склады.
Т.е. - пилотируемая авиация за пределами поля боя и только для оперативного обеспечения эффективных боевых действий непосредственно БПЛА. Но - до этого ещё слишком, слишком далеко.
|
0Сообщить модератору
|
Владислав
17020
|
№3
22.05.2018 12:24
Андрей, Вы часто видите полёты больше чем 5-8 самолётов?
Рой это как минимум сотни. Совсем иное качество, если РЭБ не сработала а дроны ударные и имеют хотя бы 0,3 вероятность поражения этого достаточно но совершенно недостаточно для обычных управляемых вооружений 20 века родом.
Даже тут ещё не рой а максимум его часть, группа роя, как и нет самостоятельного принятия решения, в 2016 на компах с помощью купленных в РФ специалистов китайцы решили задачу в 3-4 года до того потратив лет 10 минимум без результата.
Стоимость 1 кг на цели при дроне дешевле чем на штурмовике Су-25 примерно в 10-20 раз. Для разных задач разные дроны нужны. Придумывал и довольно крупные ближе к самолётам но с идеологией дрна, там например нет нервюр, обычного силового набора как класса, ещё лет 10 назад появились более совершенные технологии.
В РФ нет серийных сетевых дронов. НИ ОДНОГО РОЯ.
В КНР и США они уже тестируются но пока выигрывает Китай, с нашей помощью, впрочем вышеуказанной.
Нагрузка на тех что видел до 2кг, чего достаточно чтобы пробить крышу любого танка за ДЗ. Предварительно забить другими дронами КАЗ. Хотя скорее иное - вынесут нахрен тылы, сопровождения пехоту, аэродромы и проч.
"пилотируемая авиация за пределами поля боя и только для оперативного обеспечения эффективных боевых действий непосредственно БПЛА." - Андрей это уже ближе. На самом деле при очень хорошей РЭБ и полном подавлении ПВО летать могут не только за полем боя но и как финишной точки - захват узлов В СОСТАВЕ БОЕВОЙ СЕТИ и никак иначе. Valor избыточен для Китая, кроме того захватывать миллиардную страну без геноцида вряд ли будут, зато необходим для захвата Сибири и ДВ РФ.
|
0Сообщить модератору
|
Андрей Л.
9872
|
№4
22.05.2018 15:28
Рой это как минимум сотни.
Кто установил такую планку, что рой - это больше сотни?
Совсем иное качество, если РЭБ не сработала а дроны ударные и имеют хотя бы 0,3 вероятность поражения этого достаточно но совершенно недостаточно для обычных управляемых вооружений 20 века родом.
Как только дрон переходит в класс ударного, а не камикадзе, его цена резко, очень резко возрастает! При этом говоря о сотнях ударных БЛА, подразумевая, что при вероятности 0,3 они задавят шквалом огня и собственными "трупами" не приходиться, поскольку "цена" такой атаки с точки зрения, даже не денег, а воспроизводства - будет слишком высока, чем использование даже высокоточки с пилотуремых ЛА с вероятностью выше 0,8-0,85...
Под совсем другим качеством я бы понял перевод ПАК ФА и F-35 в БПЛА и сохранением всех их ударных характеристик и вооружения. И при этом мы снова не забываем о "стоимости" воспроизводства - именно ресурсного (мощности, люди, время).
Стоимость 1 кг на цели при дроне дешевле чем на штурмовике Су-25 примерно в 10-20 раз.
На видео дроны-камикадзе с минимальным набором защиты и минимальным ИИ - их стоимость очень мала, значительно ниже, названных Вами цифр, но такие дроны могут быть использованы только против беззащитных групп, любое РЭБ их убивает на раз настолько - просто как мух всех разом.
Критичное снижение стоимости сказывается и на вооружении - по сути они могут стать только камикадзе - беззащитный камикадзе, способный задавить только массой, но умирающий такой же толпой и в случае достижения цели (у них слабый ИИ и при вероятности 0,3 их надо очень много просто для достижения вероятности, без учета преодоления заградительного огня или РЭБ), и в случае применения средств защиты.
Впечатление они могут произвести именно на диверсионные группы, передовые отряды, против террористов и армий стран третьего мира. Пока по всяком случае...
И чтобы в них не добавили - это увеличивает цену и меняет конструкцию, потому что и масса полезной нагрузки у них минимальна, и часто, только под канал связи и БЧ.
В КНР и США они уже тестируются но пока выигрывает Китай, с нашей помощью, впрочем вышеуказанной.
Ещё раз, две ваши мысли - преувеличены
1. рой это не сотни БЛА - нет такого критерия, пока ни минимального, ни максимального
2. рой пока лишь - совместная отработка группой БЛА одной (одинаковой) задачи, без распределения задач между собой, не говоря уже о каких-то более серьезных функциях.
В Вашем посте много противоречий, в которых Вы разрушаете свои-же слова
1. Вы говорите, что рой - это сотни БЛА, и даете видео, на котором их не больше 20-ти, но которое содержит прямо в названии слово "рой".
2. Вы говорите, что у России нет своих серийных сетевых БЛА, но при этом Китай свои серийные сетевые создает с помощью России.
это... странно всё.
Нагрузка на тех что видел до 2кг, чего достаточно чтобы пробить крышу любого танка за ДЗ. Предварительно забить другими дронами КАЗ. Хотя скорее иное - вынесут нахрен тылы, сопровождения пехоту, аэродромы и проч.
Будет другое - будут падать на поле боя, не долетев до позиций метров 100-500 от РЭБ, или ещё хуже - развернуться на свои позиции, и дай Бог, чтобы им просто топлива не хватило...
Андрей это уже ближе.
Это не моя концепция, я просто сформулировал, то, куда сейчас идут США - идут уже уверенно.
Valor избыточен для Китая, кроме того захватывать миллиардную страну без геноцида вряд ли будут, зато необходим для захвата Сибири и ДВ РФ.
Valor прототип любого БЛА, для отработки технологии управления на примере AH-64 Apache. Он вообще не будет нигде применяться... ОН лишь - совокупность отлаживаемых компонент для разных систем.
|
0Сообщить модератору