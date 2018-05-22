Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.

Андрей Л. 9872

№4 22.05.2018 15:28 Владислав сообщ. №3 Цитата, Рой это как минимум сотни.

Кто установил такую планку, что рой - это больше сотни?



Владислав сообщ. №3 Цитата, Совсем иное качество, если РЭБ не сработала а дроны ударные и имеют хотя бы 0,3 вероятность поражения этого достаточно но совершенно недостаточно для обычных управляемых вооружений 20 века родом.

Как только дрон переходит в класс ударного, а не камикадзе, его цена резко, очень резко возрастает! При этом говоря о сотнях ударных БЛА, подразумевая, что при вероятности 0,3 они задавят шквалом огня и собственными "трупами" не приходиться, поскольку "цена" такой атаки с точки зрения, даже не денег, а воспроизводства - будет слишком высока, чем использование даже высокоточки с пилотуремых ЛА с вероятностью выше 0,8-0,85...



Под совсем другим качеством я бы понял перевод ПАК ФА и F-35 в БПЛА и сохранением всех их ударных характеристик и вооружения. И при этом мы снова не забываем о "стоимости" воспроизводства - именно ресурсного (мощности, люди, время).



Владислав сообщ. №3 Цитата, Стоимость 1 кг на цели при дроне дешевле чем на штурмовике Су-25 примерно в 10-20 раз.

На видео дроны-камикадзе с минимальным набором защиты и минимальным ИИ - их стоимость очень мала, значительно ниже, названных Вами цифр, но такие дроны могут быть использованы только против беззащитных групп, любое РЭБ их убивает на раз настолько - просто как мух всех разом.



Критичное снижение стоимости сказывается и на вооружении - по сути они могут стать только камикадзе - беззащитный камикадзе, способный задавить только массой, но умирающий такой же толпой и в случае достижения цели (у них слабый ИИ и при вероятности 0,3 их надо очень много просто для достижения вероятности, без учета преодоления заградительного огня или РЭБ), и в случае применения средств защиты.



Впечатление они могут произвести именно на диверсионные группы, передовые отряды, против террористов и армий стран третьего мира. Пока по всяком случае...

И чтобы в них не добавили - это увеличивает цену и меняет конструкцию, потому что и масса полезной нагрузки у них минимальна, и часто, только под канал связи и БЧ.



Владислав сообщ. №3 Цитата, В КНР и США они уже тестируются но пока выигрывает Китай, с нашей помощью, впрочем вышеуказанной.

Ещё раз, две ваши мысли - преувеличены

1. рой это не сотни БЛА - нет такого критерия, пока ни минимального, ни максимального

2. рой пока лишь - совместная отработка группой БЛА одной (одинаковой) задачи, без распределения задач между собой, не говоря уже о каких-то более серьезных функциях.



В Вашем посте много противоречий, в которых Вы разрушаете свои-же слова

1. Вы говорите, что рой - это сотни БЛА, и даете видео, на котором их не больше 20-ти, но которое содержит прямо в названии слово "рой".

2. Вы говорите, что у России нет своих серийных сетевых БЛА, но при этом Китай свои серийные сетевые создает с помощью России.



это... странно всё.



Владислав сообщ. №3 Цитата, Нагрузка на тех что видел до 2кг, чего достаточно чтобы пробить крышу любого танка за ДЗ. Предварительно забить другими дронами КАЗ. Хотя скорее иное - вынесут нахрен тылы, сопровождения пехоту, аэродромы и проч.

Будет другое - будут падать на поле боя, не долетев до позиций метров 100-500 от РЭБ, или ещё хуже - развернуться на свои позиции, и дай Бог, чтобы им просто топлива не хватило...



Владислав сообщ. №3 Цитата, Андрей это уже ближе.

Это не моя концепция, я просто сформулировал, то, куда сейчас идут США - идут уже уверенно.



Владислав сообщ. №3 Цитата, Valor избыточен для Китая, кроме того захватывать миллиардную страну без геноцида вряд ли будут, зато необходим для захвата Сибири и ДВ РФ.

Valor прототип любого БЛА, для отработки технологии управления на примере AH-64 Apache. Он вообще не будет нигде применяться... ОН лишь - совокупность отлаживаемых компонент для разных систем. Кто установил такую планку, что рой - это больше сотни?Как только дрон переходит в класс ударного, а не камикадзе, его цена резко, очень резко возрастает! При этом говоря о сотнях ударных БЛА, подразумевая, что при вероятности 0,3 они задавят шквалом огня и собственными "трупами" не приходиться, поскольку "цена" такой атаки с точки зрения, даже не денег, а воспроизводства - будет слишком высока, чем использование даже высокоточки с пилотуремых ЛА с вероятностью выше 0,8-0,85...Под совсем другим качеством я бы понял перевод ПАК ФА и F-35 в БПЛА и сохранением всех их ударных характеристик и вооружения. И при этом мы снова не забываем о "стоимости" воспроизводства - именно ресурсного (мощности, люди, время).На видео дроны-камикадзе с минимальным набором защиты и минимальным ИИ - их стоимость очень мала, значительно ниже, названных Вами цифр, но такие дроны могут быть использованы только против беззащитных групп, любое РЭБ их убивает на раз настолько - просто как мух всех разом.Критичное снижение стоимости сказывается и на вооружении - по сути они могут стать только камикадзе - беззащитный камикадзе, способный задавить только массой, но умирающий такой же толпой и в случае достижения цели (у них слабый ИИ и при вероятности 0,3 их надо очень много просто для достижения вероятности, без учета преодоления заградительного огня или РЭБ), и в случае применения средств защиты.Впечатление они могут произвести именно на диверсионные группы, передовые отряды, против террористов и армий стран третьего мира. Пока по всяком случае...И чтобы в них не добавили - это увеличивает цену и меняет конструкцию, потому что и масса полезной нагрузки у них минимальна, и часто, только под канал связи и БЧ.Ещё раз, две ваши мысли - преувеличены1. рой это не сотни БЛА - нет такого критерия, пока ни минимального, ни максимального2. рой пока лишь - совместная отработка группой БЛА одной (одинаковой) задачи, без распределения задач между собой, не говоря уже о каких-то более серьезных функциях.В Вашем посте много противоречий, в которых Вы разрушаете свои-же слова1. Вы говорите, что рой - это сотни БЛА, и даете видео, на котором их не больше 20-ти, но которое содержит прямо в названии слово "рой".2. Вы говорите, что у России нет своих серийных сетевых БЛА, но при этом Китай свои серийные сетевые создает с помощью России.это... странно всё.Будет другое - будут падать на поле боя, не долетев до позиций метров 100-500 от РЭБ, или ещё хуже - развернуться на свои позиции, и дай Бог, чтобы им просто топлива не хватило...Это не моя концепция, я просто сформулировал, то, куда сейчас идут США - идут уже уверенно.Valor прототип любого БЛА, для отработки технологии управления на примере AH-64 Apache. Он вообще не будет нигде применяться... ОН лишь - совокупность отлаживаемых компонент для разных систем.