Вице-адмирала Моисеева назначили и.о. командующего Черноморским флотом



Вице-адмирал Александр Моисеев.

Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС Вице-адмирал Александр Моисеев.Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

До этого военный занимал должность замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Вице-адмирал Александр Моисеев стал 14 мая исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом (ЧФ) РФ. Об этом он в понедельник сказал в ходе первой официальной встречи с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Ранее сообщалось, что командующий флотом адмирал Александр Витко уйдет на повышение, а на его место будет назначен вице-адмирал Моисеев, который до этого занимал должность замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

"С 14 числа я приступил к исполнению обязанностей командующего ЧФ РФ. Хотел бы поблагодарить за возможность во время празднования Дня Великой Победы прикоснуться к истории города Севастополя, Черноморского флота и уже тогда обговорить направления нашего сотрудничества", - сказал Моисеев.

В свою очередь глава Севастополя Овсянников заверил собеседника в готовности решать все вопросы взаимодействия города и флота в рабочем порядке. "Вопросы социального обслуживания, социальной инфраструктуры для военнослужащих для меня являются приоритетными , любые вопросы, где пересекаются интересы города и флота , я подтверждаю готовность в рабочем режиме, ежедневно совместно [их] решать", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в Черноморском флоте, указ о назначении нового командующего еще не подписан.

Александр Моисеев родился в 1962 году в селе Борское Калининградской области. До ноября 2017 года был начальником штаба Северного флота, до этого являлся начальником подводных сил СФ. В 2011 году ему присвоено звание Героя России.