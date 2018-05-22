Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"



Строительство подлодок.

Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС Строительство подлодок.Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

Строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Стратегические атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955Б "Борей-Б" не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, после 2023 года на "Севмаше" будет построено еще шесть субмарин проекта 955А "Борей-А". С их передачей число новых стратегических подлодок в боевом составе флота достигнет 14 единиц, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщалось ранее, с 2018 года должно было начаться эскизное проектирование усовершенствованных подлодок проекта 955Б с новыми водометным движителем и бортовым оборудованием. Их разработка была включена в проект госпрограммы вооружения, планировалось строительство серии из четырех подлодок.

"После анализа предложений по созданию АПЛ "Борей-Б" принято решение от них отказаться, поскольку проект строительства этих подлодок не отвечает критерию "стоимость - эффективность". Вместо них в окончательный вариант госпрограммы вооружения до 2027 года включены "Бореи-А", - сообщил ТАСС источник.

Он уточнил, что "строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года". "Всего планируется построить шесть "Бореев-А", которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. С завершением этой серии в боевом составе ВМФ будут находиться 14 новых стратегических АПЛ: 11 - класса "Борей-А" и три - класса "Борей", - сообщил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Семейство "Бореев"

Подлодки проектов 955 и 955А разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". На "Севмаше" в Северодвинске (Архангельская область) продолжается строительство первой серии подлодок из восьми единиц. В боевой состав флота уже вошли три субмарины изначального проекта 955 "Борей" - головная ("Юрий Долгорукий") и серийные ("Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Остальные пять подлодок были заложены и строятся по усовершенствованному проекту 955А "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский").

Планируется, что два "Борея-А" - "Князь Владимир" и "Князь Олег" - будут переданы в боевой состав ВМФ России в 2019 году. Последняя подлодка из восьми - "Князь Пожарский" - должна войти в состав флота, по разным данным, в 2021-2023 годах. Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, как отмечал ранее глава "Рубина" Игорь Вильнит, "будет строиться целая серия кораблей с постепенным улучшением свойств". По данным открытых источников, на "Бореях-А", по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью.

Подводные крейсеры стратегического назначения 955 и 955А относятся к четвертому поколению АПЛ и входят в ядерную триаду России. "Бореи" вооружаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Подлодки заменят в ВМФ России стратегические подводные ракетоносцы третьего поколения - 667БДР на Тихоокеанском флоте и 667БДРМ на Северном.