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Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"

22.05.2018 ТАСС 1454 12
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Строительство подлодок
Строительство подлодок.
Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

Строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Стратегические атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955Б "Борей-Б" не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, после 2023 года на "Севмаше" будет построено еще шесть субмарин проекта 955А "Борей-А". С их передачей число новых стратегических подлодок в боевом составе флота достигнет 14 единиц, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщалось ранее, с 2018 года должно было начаться эскизное проектирование усовершенствованных подлодок проекта 955Б с новыми водометным движителем и бортовым оборудованием. Их разработка была включена в проект госпрограммы вооружения, планировалось строительство серии из четырех подлодок.

"После анализа предложений по созданию АПЛ "Борей-Б" принято решение от них отказаться, поскольку проект строительства этих подлодок не отвечает критерию "стоимость - эффективность". Вместо них в окончательный вариант госпрограммы вооружения до 2027 года включены "Бореи-А", - сообщил ТАСС источник.

Он уточнил, что "строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года". "Всего планируется построить шесть "Бореев-А", которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. С завершением этой серии в боевом составе ВМФ будут находиться 14 новых стратегических АПЛ: 11 - класса "Борей-А" и три - класса "Борей", - сообщил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Семейство "Бореев"

Подлодки проектов 955 и 955А разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". На "Севмаше" в Северодвинске (Архангельская область) продолжается строительство первой серии подлодок из восьми единиц. В боевой состав флота уже вошли три субмарины изначального проекта 955 "Борей" - головная ("Юрий Долгорукий") и серийные ("Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Остальные пять подлодок были заложены и строятся по усовершенствованному проекту 955А "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский").

Планируется, что два "Борея-А" - "Князь Владимир" и "Князь Олег" - будут переданы в боевой состав ВМФ России в 2019 году. Последняя подлодка из восьми - "Князь Пожарский" - должна войти в состав флота, по разным данным, в 2021-2023 годах. Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, как отмечал ранее глава "Рубина" Игорь Вильнит, "будет строиться целая серия кораблей с постепенным улучшением свойств". По данным открытых источников, на "Бореях-А", по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью.

Подводные крейсеры стратегического назначения 955 и 955А относятся к четвертому поколению АПЛ и входят в ядерную триаду России. "Бореи" вооружаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Подлодки заменят в ВМФ России стратегические подводные ракетоносцы третьего поколения - 667БДР на Тихоокеанском флоте и 667БДРМ на Северном.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Проекты
667БДРМ Дельфин
955 Борей
ТОФ
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 12, отображено с 1 по 12
RU
Восход
14020
№1
22.05.2018 01:46
Весьма спорное, рискованное и в какой-то степени вредительское решение, поскольку до настоящего времени не подтверждена надёжность главного калибра и нет оснований полагать, что эта надёжность кардинально улучшится. В противном случае мы были бы свидетелями регулярных стрельб главным ракетным комплексом, в том числе залпом из нескольких МБР.

Но годы идут, а ракеты не запускаются, а если и запускаются, то очень редко и то не показывают 100% надёжность и точность.

Как в таких условиях можно закладывать новую серию лодок?

Выйти может и так, что достройка уже заложенных РКПСН может оказаться бесполезной (не то, что строительство новых).

Куда логичнее было бы сделать ставку на нестратегическое сдерживание, продолжив серию пр.885 и увеличив ее по меньшей мере на 3 единицы, а лучше на 7.

Потому что в ближайшее 15-25 лет эти силы будут единственными в составе ВМФ, способными выполнять задачи в океанской зоне.

Модернизация лодок 3-го поколения растянулась на сроки, сопоставимые с четвертью их ресурсного срока, а сама модернизация осуществляется по скорректированному бюджетными ограничениями плану.

Сейчас нефть подскочила, разница пошла плюсом в казну, так вот эти деньги нужно вкладывать ни в ценные бумаги США, а в строительство многоцелевого атомного подводного флота, морскую авиацию и ПВО (ну и в социальные программы).
+1
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RU
Восход
14020
№2
22.05.2018 10:51
Не следует питать иллюзий и пора честно признать то, что Россия утратила компетенцию строительства не только крупных боевых надводных кораблей, но и кораблей третьего ранга.

Единичные корветы, некоторые из которых даже после вхождения в состав флота лишены части вооружения или не способны применять должным образом другую его часть не могут изменить баланс сил.

Проблемы с вводом новых НК в строй остро ощущались ещё до введения западных санкций, так что попытка все списать на отсутствие отечественных дизелей и газовых турбин - мягко говоря не состоятельна.

Санкции явились последним гвоздем в крышку гроба надводного кораблестроения. Массовое использование китайских дизелей (которые ломаются ещё до выхода на заводские испытания) на строящихся кораблях - пример того отчаянного положения, в котором находится ВМФ и кораблестроение.

Поэтому бравурные реляции на фоне полного разгрома о строительстве огромных атомных авианосцев из уст видных деятелей и военных руководителей наталкивают на мысли об их неискренности или отсутствии у них способности адекватно и хладнокровно оценить служившуюся обстановку, дабы предпринять хоть какие-то действенные меры для спасения флота Российского.

Единственное в чем Россия не только не утратила компетенцию, это подводное кораблестроение. В первую очередь атомное. Да, это весьма недешевое удовольствие (ну так авианосцы стоят ещё дороже), но МЦАПЛ, это та разновидность сил, где мы можем поддерживать хотя бы относительный паритет.

А при угрозе развязывания полномасштабной войны- действовать в дальней океанической зоне, нанося удары по морским коммуникациям и корабельным и авианесущим группировкам противника.

Но 7-ю Ясенеями Вы против всего мира (США+Япония+Австралия+НАТО) воевать не сможете, Господа.

Нужны многоцелевые лодки. Много лодок. Возможно не так много, как построил СССР, но значительно больше, чем ВМФ РФ располагает сейчас.

И Бореи на роль МЦАПЛ не очень подходят (а все идёт именно к этому).

Паралельно строительству атомоходов должно развернуться беспрецендентное по масштабам строительство кораблей ОВРа - МПК и МРК, а так же ДЭПЛ.

Это если вкратце.
+3
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LT
Baltas
800
№3
22.05.2018 11:21
Цитата, Восход сообщ. №1
Но годы идут, а ракеты не запускаются, а если и запускаются, то очень редко и то не показывают 100% надёжность и точность.
Как в таких условиях можно закладывать новую серию лодок?
Может быть Вы правы и строительство откладывается именно по этой причине. Сейчас идет шум от заявления американцев, что ракеты с ядерной установкой у России не летают. Если в этом есть доля правды, то с Булавой может быть похожая ситуация,- ракеты есть, своим видом пугают, но рисковать узнать летают ли они на самом деле возможно никто не захочет.
+1
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RU
Восход
14020
№4
22.05.2018 11:31
Цитата, Baltas сообщ. №3
Сейчас идет шум от заявления американцев, что ракеты с ядерной установкой у России не летают
Под эти ракеты хотя бы не построены серийные носители, на которых служат экипажи.

Если они своими испытаниями "Буревестника" радиационную катастрофу не устроят, то пусть потихоньку пилят-пускают.

Цитата, Baltas сообщ. №3
ракеты есть, своим видом пугают, но рисковать узнать летают ли они на самом деле возможно никто не захочет.
Своим видом они могут только смешить, а не пугать. Это российским телезрителям и читателям можно лапши на уши навещать, а там сидят математики и физики, которые давно определили коэффициент надёжности.

Просто были времена- в нашей стране за такую политику расстреливали отдельных лиц, а целые коллективы отправляли трудиться в места не столь отдаленные.

Борей-Б, если мне не изменяет память, должен был создаваться под новую жидкостную МБР ГРЦ.
+3
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US
forumow
4795
№5
22.05.2018 13:13
Цитата, Восход сообщ. №4
Борей-Б, если мне не изменяет память, должен был создаваться под новую жидкостную МБР ГРЦ.
Изменяет:
Цитата
https://vpk.name/news/198432_podrobnosti_gosudarstvennoi_programmyi_vooruzheniya_do_2027_goda.html
В части ВМФ программа будет рассчитана на закупку дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа "Хаски" (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой),
Правда из того факта что никто "Хаски"-ракетоносцев (РПКСН) на самом деле не общещает, а лишь МцАПЛ и ПЛАРК :
Цитата
https://rg.ru/2016/04/05/reg-szfo/haski-kachestva-mnogocelevoj-strategicheskoj-podlodki.html
Напомним, что ранее представители Объединенной судостроительной корпорации сообщали о том, что будут созданы две версии АПЛ "Хаски": лодка-охотник за субмаринами противника и лодка - носитель противокорабельных крылатых ракет. Обе подлодки проектируют в рамках единой базовой платформы, главное различие заключается во врезке в корпус лодки-носителя крылатых ракет отсека с ракетным вооружением.
стоит задуматься и о реальности упомянутых жидкостных БРПЛ...

Ракетоносцами у нас занимается "Рубин", "Хаски" же малахитовский проект.
Цитата
https://rg.ru/2017/11/17/reg-szfo/glava-osk-opredelen-oblik-podvodnogo-raketonosca-borej-b.html
Алексей Рахманов рассказал агентству и о том, что в России начаты работы по созданию стратегических подводных атомных ракетоносцев пятого поколения. Их в инициативном порядке ведет петербургское конструкторское бюро ЦКБ "Рубин". Проектирование будет продолжено после утверждения государственной программы вооружения на период 2018-2027 годов.

Кроме того, другая петербургская проектная организация - "Малахит" - ведет работу над формированием облика и созданием эскизного образца многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски".

Эти работы, как сообщили ранее в ОСК, планируется завершить в течение двух лет.
+1
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RU
Олег Бахарев
2127
№6
22.05.2018 14:01
Цитата, Восход сообщ. №1
14016 №1
22.05.2018 01:46
Весьма спорное, рискованное и в какой-то степени вредительское решение, поскольку до настоящего времени не подтверждена надёжность главного калибра и нет оснований полагать, что эта надёжность кардинально улучшится.

Тут без вариантов. Кстати, есть все основания полагать что надёжность главного калибра будет повышаться. Поскольку все известные провалы запусков произошли не по причине конструкторских недоработок, а по причине недостаточной квалификации персонала предприятий-изготовителей, что исправляется очевидным образом.
+2
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RU
Виктор Алексеевич
2004
№7
22.05.2018 14:28
Цитата, q
проекта 955Б с новыми водометным движителем и бортовым оборудованием. ... не отвечает критерию "стоимость - эффективность".
Новый водомётный движитель должен был существенно снизить заметность лодки. Как же умудрились посчитать "стоимость/эффективность", если лодку с водомётом противник не обнаружит, а лодку со старыми гребными винтами обнаруживает? По мне эффективность старой лодки должна равняться нулю, а на ноль и делить то нельзя.
-1
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RU
Восход
14020
№8
22.05.2018 15:14
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №6
Кстати, есть все основания полагать что надёжность главного калибра будет повышаться
Она повышается на протяжении последних 15 лет и пока как-то не очень успешно.

Цитата, Олег Бахарев сообщ. №6
Поскольку все известные провалы запусков произошли не по причине конструкторских недоработок
Порочна сама идея - засунуть ракету в герметичный транспортно-пусковой контейнер, вместо того, чтобы поставить ее в мокрую шахту (заполнять ее водой перед пуском).

Но выстрелить МБР из ТПК ПГРК и из ТПК ШПУ АПЛ под толщей воды, это немного разные вещи и среды.

Уже это фундаментальный провал, который наградил конструкторов множеством плавающих отказов.

Цитата, Олег Бахарев сообщ. №6
по причине недостаточной квалификации персонала предприятий-изготовителей, что исправляется очевидным образом.
Если бы проблема была в персонале, то падали бы и Тополи и Ярсы и Искандеры, потому что все эти ракеты собираются на Воткинском заводе. Но падает только Булава, а все остальные изделия, собранные малограмотным персоналом на удивление стабильно летают. Вы не находите это странным?
+2
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RU
штурм
3834
№9
22.05.2018 15:24
Двумя руками за принятое решение, потому что то это первый случай в истории России когда заказывают сразу 14 атомных крейсеров одного типа с носителями одного класса!!!

Возможно Борей -Б требовал значительной переделки проекта , а носители на жидком топливе ещё на начальном этапе разработки, нам этого не скажут....

По поводу шумности, так она у Борея-А в 5 раз ниже чем у звериной серии проекта 971 (Щука-Б)
0
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LT
Baltas
800
№10
22.05.2018 15:40
Цитата, Восход сообщ. №4
Под эти ракеты хотя бы не построены серийные носители, на которых служат экипажи.
Если они своими испытаниями "Буревестника" радиационную катастрофу не устроят, то пусть потихоньку пилят-пускают.
Но тут есть другая беда,- как относиться к  остальным, озвученным президентом, новшествам?
Цитата, Восход сообщ. №4
Своим видом они могут только смешить, а не пугать.
Своим видом они создают неопределенность. Я бы кстати, на месте американцев с опаской отнесся к рассчитанному ими же коэффициенту надежности. Потому что в таких делах никто не поручится за полноту и достоверность информации.
0
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LT
Baltas
800
№11
22.05.2018 15:42
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №6
Кстати, есть все основания полагать что надёжность главного калибра будет повышаться. Поскольку все известные провалы запусков произошли не по причине конструкторских недоработок, а по причине недостаточной квалификации персонала предприятий-изготовителей, что исправляется очевидным образом.
Помолимся братья.
0
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RU
Восход
14020
№12
22.05.2018 15:47
Цитата, Baltas сообщ. №10
Но тут есть другая беда,- как относиться к  остальным, озвученным президентом, новшествам?
А как в свое время германцы отнеслись к Фау-1 и Фау-2? Они сумели переломить ход войны, Германия победила?

Цитата, Baltas сообщ. №10
Своим видом они создают неопределенность. Я бы кстати, на месте американцев с опаской отнесся к рассчитанному ими же коэффициенту надежности
Ситуация может и скорее всего будет носить саркастически-драматический характер, когда в мирное время эти ракеты будут падать и их носители просто спишут со счетов как приоритетную угрозу, а в боевой ситуации они возьмут да улетят. Вот в чем опасность. В кочерге, которая выстрелит. А сейчас к Булаве можно относиться именно как к кочерге.
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