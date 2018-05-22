Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
|
|
Строительство подлодок.
Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС
Строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года, уточнил собеседник агентства
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Стратегические атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955Б "Борей-Б" не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, после 2023 года на "Севмаше" будет построено еще шесть субмарин проекта 955А "Борей-А". С их передачей число новых стратегических подлодок в боевом составе флота достигнет 14 единиц, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как сообщалось ранее, с 2018 года должно было начаться эскизное проектирование усовершенствованных подлодок проекта 955Б с новыми водометным движителем и бортовым оборудованием. Их разработка была включена в проект госпрограммы вооружения, планировалось строительство серии из четырех подлодок.
"После анализа предложений по созданию АПЛ "Борей-Б" принято решение от них отказаться, поскольку проект строительства этих подлодок не отвечает критерию "стоимость - эффективность". Вместо них в окончательный вариант госпрограммы вооружения до 2027 года включены "Бореи-А", - сообщил ТАСС источник.
Он уточнил, что "строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года". "Всего планируется построить шесть "Бореев-А", которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. С завершением этой серии в боевом составе ВМФ будут находиться 14 новых стратегических АПЛ: 11 - класса "Борей-А" и три - класса "Борей", - сообщил источник.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
Семейство "Бореев"
Подлодки проектов 955 и 955А разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". На "Севмаше" в Северодвинске (Архангельская область) продолжается строительство первой серии подлодок из восьми единиц. В боевой состав флота уже вошли три субмарины изначального проекта 955 "Борей" - головная ("Юрий Долгорукий") и серийные ("Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Остальные пять подлодок были заложены и строятся по усовершенствованному проекту 955А "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский").
Планируется, что два "Борея-А" - "Князь Владимир" и "Князь Олег" - будут переданы в боевой состав ВМФ России в 2019 году. Последняя подлодка из восьми - "Князь Пожарский" - должна войти в состав флота, по разным данным, в 2021-2023 годах. Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, как отмечал ранее глава "Рубина" Игорь Вильнит, "будет строиться целая серия кораблей с постепенным улучшением свойств". По данным открытых источников, на "Бореях-А", по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью.
Подводные крейсеры стратегического назначения 955 и 955А относятся к четвертому поколению АПЛ и входят в ядерную триаду России. "Бореи" вооружаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Подлодки заменят в ВМФ России стратегические подводные ракетоносцы третьего поколения - 667БДР на Тихоокеанском флоте и 667БДРМ на Северном.
|
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2018 Россия отказалась от новейших подлодок "Борей-Б"
20.11.2017 "Князья" подводного флота России
03.11.2016 "Князья" подводного флота России
10.08.2016 Бог глубин и его «Рубин»
06.08.2014 Атомоходы четвёртого поколения
14.01.2013 «Дрожите, буржуи, кирдык вам»
20.03.2018 Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
20.03.2018 Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
|
Восход
14020
|
№1
22.05.2018 01:46
Весьма спорное, рискованное и в какой-то степени вредительское решение, поскольку до настоящего времени не подтверждена надёжность главного калибра и нет оснований полагать, что эта надёжность кардинально улучшится. В противном случае мы были бы свидетелями регулярных стрельб главным ракетным комплексом, в том числе залпом из нескольких МБР.
Но годы идут, а ракеты не запускаются, а если и запускаются, то очень редко и то не показывают 100% надёжность и точность.
Как в таких условиях можно закладывать новую серию лодок?
Выйти может и так, что достройка уже заложенных РКПСН может оказаться бесполезной (не то, что строительство новых).
Куда логичнее было бы сделать ставку на нестратегическое сдерживание, продолжив серию пр.885 и увеличив ее по меньшей мере на 3 единицы, а лучше на 7.
Потому что в ближайшее 15-25 лет эти силы будут единственными в составе ВМФ, способными выполнять задачи в океанской зоне.
Модернизация лодок 3-го поколения растянулась на сроки, сопоставимые с четвертью их ресурсного срока, а сама модернизация осуществляется по скорректированному бюджетными ограничениями плану.
Сейчас нефть подскочила, разница пошла плюсом в казну, так вот эти деньги нужно вкладывать ни в ценные бумаги США, а в строительство многоцелевого атомного подводного флота, морскую авиацию и ПВО (ну и в социальные программы).
|
+1Сообщить модератору
|
Восход
14020
|
№2
22.05.2018 10:51
Не следует питать иллюзий и пора честно признать то, что Россия утратила компетенцию строительства не только крупных боевых надводных кораблей, но и кораблей третьего ранга.
Единичные корветы, некоторые из которых даже после вхождения в состав флота лишены части вооружения или не способны применять должным образом другую его часть не могут изменить баланс сил.
Проблемы с вводом новых НК в строй остро ощущались ещё до введения западных санкций, так что попытка все списать на отсутствие отечественных дизелей и газовых турбин - мягко говоря не состоятельна.
Санкции явились последним гвоздем в крышку гроба надводного кораблестроения. Массовое использование китайских дизелей (которые ломаются ещё до выхода на заводские испытания) на строящихся кораблях - пример того отчаянного положения, в котором находится ВМФ и кораблестроение.
Поэтому бравурные реляции на фоне полного разгрома о строительстве огромных атомных авианосцев из уст видных деятелей и военных руководителей наталкивают на мысли об их неискренности или отсутствии у них способности адекватно и хладнокровно оценить служившуюся обстановку, дабы предпринять хоть какие-то действенные меры для спасения флота Российского.
Единственное в чем Россия не только не утратила компетенцию, это подводное кораблестроение. В первую очередь атомное. Да, это весьма недешевое удовольствие (ну так авианосцы стоят ещё дороже), но МЦАПЛ, это та разновидность сил, где мы можем поддерживать хотя бы относительный паритет.
А при угрозе развязывания полномасштабной войны- действовать в дальней океанической зоне, нанося удары по морским коммуникациям и корабельным и авианесущим группировкам противника.
Но 7-ю Ясенеями Вы против всего мира (США+Япония+Австралия+НАТО) воевать не сможете, Господа.
Нужны многоцелевые лодки. Много лодок. Возможно не так много, как построил СССР, но значительно больше, чем ВМФ РФ располагает сейчас.
И Бореи на роль МЦАПЛ не очень подходят (а все идёт именно к этому).
Паралельно строительству атомоходов должно развернуться беспрецендентное по масштабам строительство кораблей ОВРа - МПК и МРК, а так же ДЭПЛ.
Это если вкратце.
|
+3Сообщить модератору
|
Baltas
800
|
№3
22.05.2018 11:21
Цитата, Восход сообщ. №1
Но годы идут, а ракеты не запускаются, а если и запускаются, то очень редко и то не показывают 100% надёжность и точность.Может быть Вы правы и строительство откладывается именно по этой причине. Сейчас идет шум от заявления американцев, что ракеты с ядерной установкой у России не летают. Если в этом есть доля правды, то с Булавой может быть похожая ситуация,- ракеты есть, своим видом пугают, но рисковать узнать летают ли они на самом деле возможно никто не захочет.
|
+1Сообщить модератору
|
Восход
14020
|
№4
22.05.2018 11:31
Цитата, Baltas сообщ. №3
Сейчас идет шум от заявления американцев, что ракеты с ядерной установкой у России не летаютПод эти ракеты хотя бы не построены серийные носители, на которых служат экипажи.
Если они своими испытаниями "Буревестника" радиационную катастрофу не устроят, то пусть потихоньку пилят-пускают.
Цитата, Baltas сообщ. №3
ракеты есть, своим видом пугают, но рисковать узнать летают ли они на самом деле возможно никто не захочет.Своим видом они могут только смешить, а не пугать. Это российским телезрителям и читателям можно лапши на уши навещать, а там сидят математики и физики, которые давно определили коэффициент надёжности.
Просто были времена- в нашей стране за такую политику расстреливали отдельных лиц, а целые коллективы отправляли трудиться в места не столь отдаленные.
Борей-Б, если мне не изменяет память, должен был создаваться под новую жидкостную МБР ГРЦ.
|
+3Сообщить модератору
|
forumow
4795
|
№5
22.05.2018 13:13
Борей-Б, если мне не изменяет память, должен был создаваться под новую жидкостную МБР ГРЦ.Изменяет:
Цитата
https://vpk.name/news/198432_podrobnosti_gosudarstvennoi_programmyi_vooruzheniya_do_2027_goda.htmlПравда из того факта что никто "Хаски"-ракетоносцев (РПКСН) на самом деле не общещает, а лишь МцАПЛ и ПЛАРК :
Цитата
https://rg.ru/2016/04/05/reg-szfo/haski-kachestva-mnogocelevoj-strategicheskoj-podlodki.htmlстоит задуматься и о реальности упомянутых жидкостных БРПЛ...
Ракетоносцами у нас занимается "Рубин", "Хаски" же малахитовский проект.
Цитата
https://rg.ru/2017/11/17/reg-szfo/glava-osk-opredelen-oblik-podvodnogo-raketonosca-borej-b.html
|
+1Сообщить модератору
|
Олег Бахарев
2127
|
№6
22.05.2018 14:01
Цитата, Восход сообщ. №1
14016 №1
Тут без вариантов. Кстати, есть все основания полагать что надёжность главного калибра будет повышаться. Поскольку все известные провалы запусков произошли не по причине конструкторских недоработок, а по причине недостаточной квалификации персонала предприятий-изготовителей, что исправляется очевидным образом.
|
+2Сообщить модератору
|
Виктор Алексеевич
2004
|
№7
22.05.2018 14:28
Цитата, q
проекта 955Б с новыми водометным движителем и бортовым оборудованием. ... не отвечает критерию "стоимость - эффективность".Новый водомётный движитель должен был существенно снизить заметность лодки. Как же умудрились посчитать "стоимость/эффективность", если лодку с водомётом противник не обнаружит, а лодку со старыми гребными винтами обнаруживает? По мне эффективность старой лодки должна равняться нулю, а на ноль и делить то нельзя.
|
-1Сообщить модератору
|
Восход
14020
|
№8
22.05.2018 15:14
Кстати, есть все основания полагать что надёжность главного калибра будет повышатьсяОна повышается на протяжении последних 15 лет и пока как-то не очень успешно.
Поскольку все известные провалы запусков произошли не по причине конструкторских недоработокПорочна сама идея - засунуть ракету в герметичный транспортно-пусковой контейнер, вместо того, чтобы поставить ее в мокрую шахту (заполнять ее водой перед пуском).
Но выстрелить МБР из ТПК ПГРК и из ТПК ШПУ АПЛ под толщей воды, это
Уже это фундаментальный провал, который наградил конструкторов множеством плавающих отказов.
по причине недостаточной квалификации персонала предприятий-изготовителей, что исправляется очевидным образом.Если бы проблема была в персонале, то падали бы и Тополи и Ярсы и Искандеры, потому что все эти ракеты собираются на Воткинском заводе. Но падает только Булава, а все остальные изделия, собранные малограмотным персоналом на удивление стабильно летают. Вы не находите это странным?
|
+2Сообщить модератору
|
штурм
3834
|
№9
22.05.2018 15:24
Двумя руками за принятое решение, потому что то это первый случай в истории России когда заказывают сразу 14 атомных крейсеров одного типа с носителями одного класса!!!
Возможно Борей -Б требовал значительной переделки проекта , а носители на жидком топливе ещё на начальном этапе разработки, нам этого не скажут....
По поводу шумности, так она у Борея-А в 5 раз ниже чем у звериной серии проекта 971 (Щука-Б)
|
0Сообщить модератору
|
Baltas
800
|
№10
22.05.2018 15:40
Под эти ракеты хотя бы не построены серийные носители, на которых служат экипажи.Но тут есть другая беда,- как относиться к остальным, озвученным президентом, новшествам?
Своим видом они могут только смешить, а не пугать.Своим видом они создают неопределенность. Я бы кстати, на месте американцев с опаской отнесся к рассчитанному ими же коэффициенту надежности. Потому что в таких делах никто не поручится за полноту и достоверность информации.
|
0Сообщить модератору
|
Baltas
800
|
№11
22.05.2018 15:42
Кстати, есть все основания полагать что надёжность главного калибра будет повышаться. Поскольку все известные провалы запусков произошли не по причине конструкторских недоработок, а по причине недостаточной квалификации персонала предприятий-изготовителей, что исправляется очевидным образом.Помолимся братья.
|
0Сообщить модератору
|
Восход
14020
|
№12
22.05.2018 15:47
Цитата, Baltas сообщ. №10
Но тут есть другая беда,- как относиться к остальным, озвученным президентом, новшествам?А как в свое время германцы отнеслись к Фау-1 и Фау-2? Они сумели переломить ход войны, Германия победила?
Цитата, Baltas сообщ. №10
Своим видом они создают неопределенность. Я бы кстати, на месте американцев с опаской отнесся к рассчитанному ими же коэффициенту надежностиСитуация может и скорее всего будет носить саркастически-драматический характер, когда в мирное время эти ракеты будут падать и их носители просто спишут со счетов как приоритетную угрозу, а в боевой ситуации они возьмут да улетят. Вот в чем опасность. В кочерге, которая выстрелит. А сейчас к Булаве можно относиться именно как к кочерге.
|
0Сообщить модератору