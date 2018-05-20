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National Interest сравнил возможности F-15 и Су-57

21.05.2018 РИА Новости 109 0
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Срок эксплуатации американского истребителя F-15С Eagle приближается к концу, однако этот самолет еще может дать бой российскому истребителю пятого поколения Су-57, утверждает National Interest.

Су-57, по мнению эксперта издания, после установки новых двигателей будет превосходить любой истребитель четвертого поколения, учитывая сочетание его скорости, маневренности, электронного оборудования и скрытности.

Однако на последний козырь российского самолета у F-15 есть ответ, утверждает автор статьи.

Он заключается в том, что современные истребители видны в длинноволновой инфракрасной области спектра. Учитывая этот факт, компания Lockheed Martin разрабатывает подвесную прицельно-разведывательную систему Legion pod, ИК-датчики которой позволят F-15 с высокой точностью обнаруживать и отслеживать противника на дальних расстояниях.

После обнаружения Су-57, продолжает автор, пилоту F-15 будет достаточно выпустить ракеты дальнего действия Raytheon AIM-120D AMRAAM.

"Если же Су-57 выживет после залпа американских ракет, F-15C окажется в невыгодном положении из-за высокой маневренности российского истребителя. Тем не менее летчики F-15C не раз выигрывали учебные бои против очень маневренных F-22", - резюмирует автор.
20.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-15
F-22
ПАК ФА
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Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения

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