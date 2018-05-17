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В Минобороны России проходит Всеармейский конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах ВС РФ"

18.05.2018 ЦАМТО 437 0
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Информационные технологии
Информационные технологии.
Источник: © РИА Новости, Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 17 мая. В 2018 году Главным управлением развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны Российской Федерации в третий раз проводится конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах Вооруженных Сил РФ".

Целями проведения конкурса являются выявление талантливых специалистов Минобороны России и создание условий для скорейшего внедрения инновационных научных и практических результатов в сфере информационных технологий в интересах решения актуальных для Вооруженных Сил Российской Федерации задач.

Конкурс способствует формированию целостной системы подготовки и профессионального роста специалистов Минобороны России в сфере информационных технологий, которая создает условия для взаимодействия научных школ и объединяет усилия при проведении исследований и разработок.

Интерес к конкурсу с каждым годом возрастает. В этом году на конкурс представлено 80 работ (для сравнения: в 2017 году – 71 работа, а в 2016 году – 69 работ). Отмечается активное участие специалистов военных учебных заведений (54 работы, 67%) и научно-исследовательских организаций (13 работ, 16%), а также участие авторов, проходящих службу в воинских частях (11 работ, 14%). Рост интереса со стороны широкого круга специалистов свидетельствует о том, что конкурс становится основной площадкой для поиска новых идей и решений в сфере развития информационных технологий в военной сфере.

Конкурсная комиссия, осуществляющая рассмотрение и оценку представленных на конкурс работ, сформирована из наиболее квалифицированных специалистов Минобороны России в данной сфере. В ее составе 11 докторов наук, 23 кандидата наук, 4 профессора, 15 доцентов, а также представители центральных органов военного управления и специалисты, применяющие результаты исследований и разработок на практике.

Порядок и правила проведения конкурса ежегодно совершенствуются. В этом году дополнительно включены три новые тематические номинации. Заслушивание претендующих на призовые места авторов конкурсных работ будет проводиться с участием приглашенных представителей заинтересованных органов военного управления, воинских частей и представителей ОПК.

В следующем году конкурс планируется провести в формате всеармейской научно-практической конференции, на которой будут выступать с докладами авторы лучших работ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
17.05.2018
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