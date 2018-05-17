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Две мегатонны. СМИ раскрыли характеристики подводного беспилотника

18.05.2018 Военное обозрение 271 0
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Создаваемый в России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" сможет нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Минобороны РФ/youtube.com

На "торпеду" многоцелевой морской системы "Посейдон" можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду "Авагарда – до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте

– сообщил источник

По его словам, в ядерном оснащении аппарат будет "предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника" и сможет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более одного километра со скоростью до 130 км/ч.

Как сообщалось ранее, "Посейдон" войдет в боевой состав ВМФ в рамках действующей программы вооружения на 2018-2027 годы, его носителем станет новая специализированная подлодка, строящаяся на "Севмаше".
17.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
БПЛА
Ядерный щит

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