Две мегатонны. СМИ раскрыли характеристики подводного беспилотника

Создаваемый в России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" сможет нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Минобороны РФ/youtube.com

На "торпеду" многоцелевой морской системы "Посейдон" можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду "Авагарда – до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте

– сообщил источник

По его словам, в ядерном оснащении аппарат будет "предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника" и сможет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более одного километра со скоростью до 130 км/ч.

Как сообщалось ранее, "Посейдон" войдет в боевой состав ВМФ в рамках действующей программы вооружения на 2018-2027 годы, его носителем станет новая специализированная подлодка, строящаяся на "Севмаше".