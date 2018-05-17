Всё по плану. В ВДВ рассказали о получении новых бронемашин
|
|
ВДВ России получили все планировавшиеся к поставке бронемашины "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет", передает РИА Новости сообщение и.о. начальника разведки войск полковника Сергея Кафанова.
bastion-karpenko.ru / А.В. Карпенко
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что ВДВ до конца 2017 года получат около 40 "тигров" с боевыми модулями "Арбалет".
Что касается техники, получены новые образцы защищенных транспортных средств с новыми комплексами вооружения, если остановиться конкретно, это "Тигр" с комплексом вооружения "Арбалет". С данной системой на сегодняшний день новая техника используется в войсках при проведении занятий по боевой подготовке. Она уже принята на вооружение и стоит на вооружении в разведывательных подразделениях,
рассказал Кафанов во время сбора офицеров органов управления разведок ВДВ.
Сбор руководящего состава с органами управления разведкой Воздушно-десантных войск России проходит на базе Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады с 14 по 18 мая.
|
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.05.2018 ВДВ получили все планировавшиеся к поставке бронемашины "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет"
09.02.2018 Уничтожение беспилотника модулем "Арбалет" показали на видео
11.05.2018 В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
07.05.2018 Екатеринбург отпразднует 100-летие Приволжского и Уральского военных округов
03.05.2018 Более 2,5 тыс. человек приняли участие в тренировках частей антитеррора на востоке РФ
25.04.2018 Спецназ впервые использовал броневики "Тайфун-К" на учениях под Новосибирском
09.04.2018 В Алабино пройдет тренировка парада Победы
02.04.2018 На Кубани прошли учения по ликвидации диверсантов