Всё по плану. В ВДВ рассказали о получении новых бронемашин

ВДВ России получили все планировавшиеся к поставке бронемашины "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет", передает РИА Новости сообщение и.о. начальника разведки войск полковника Сергея Кафанова.

bastion-karpenko.ru / А.В. Карпенко

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что ВДВ до конца 2017 года получат около 40 "тигров" с боевыми модулями "Арбалет".

Что касается техники, получены новые образцы защищенных транспортных средств с новыми комплексами вооружения, если остановиться конкретно, это "Тигр" с комплексом вооружения "Арбалет". С данной системой на сегодняшний день новая техника используется в войсках при проведении занятий по боевой подготовке. Она уже принята на вооружение и стоит на вооружении в разведывательных подразделениях,

рассказал Кафанов во время сбора офицеров органов управления разведок ВДВ.

Сбор руководящего состава с органами управления разведкой Воздушно-десантных войск России проходит на базе Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады с 14 по 18 мая.