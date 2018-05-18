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Правительство Болгарии одобрило покупку новых истребителей и бронемашин

18.05.2018 ЦАМТО 662 4
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Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии
Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии в полете (учебно-боевой МиГ-29УБ с бортовым номером "33" и одноместный МиГ-29 с номером "32").
Источник: Александр Младенов

ЦАМТО, 17 мая. По заявлению министра обороны Болгарии, правительство страны 16 мая одобрило покупку до 10 новых или бывших в эксплуатации истребителей для замены устаревших МиГ-29, а также приобретение 150 новых боевых бронированных машин.

Как сообщает Reuters, несмотря на обязательства перед НАТО, руководство Болгарии оценивает возможные варианты покупки новых боевых самолетов уже более десятилетия.

По словам министра обороны Красимира Каракачанова, согласно одобренным планам, Болгария приобретет не менее 8 самолетов стоимостью 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.) и направит еще 1,46 млрд. левов на покупку бронированных машин. Оба проекта требуют одобрения парламента. По оценке главы военного ведомства, если вопросы будут рассмотрены и одобрены в парламенте без задержек, контракт на закупку, по крайней мере, одной из систем вооружения, может быть подписан к концу года.

Как сообщал ЦАМТО, основными кандидатами на поставку новых истребителей для ВВС Болгарии являются шведская Saab с JAS-39 "Грипен", представляемый Италией европейский консорциум Eurofighter с истребителем "Тайфун", Португалия и американская Lockheed Martin с бывшими в эксплуатации F-16. В марте Красимир Каракачанов заявил, что министерство намерено предложить уполномоченным структурам Израиля представить на тендер предложение по поставке самолетов F-16C/D.

Ряд компаний, включая французскую Nexter Systems, финскую Patria, немецкую Rheinmetall Defense AG, американскую Textron и швейцарскую Mowag уже проявили заинтересованность к участию в программе поставки бронетехники ВС Болгарии.
17.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Болгария
Германия
Израиль
Италия
Португалия
США
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
МиГ-29
Компании
Lockheed-Martin
Nexter
Patria
Rheinmetall
SAAB
Textron
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
KZ
Географ
118
№1
18.05.2018 12:17
А разве они раньше не сами бронемашины делали?
0
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RU
MaoDz
1231
№2
18.05.2018 16:49
Эх братушки, вам бы Су35 и Т90 закупить...
0
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IL
Израильтянин
182
№3
18.05.2018 20:55
Купят израильские ф-16. Хорошие,надежные , ухоженные с тюнингом в виде разных ништяков. Харваты купили, теперь болгары купят.

*Правительство Хорватии 29 марта единогласно приняло решение купить 12 самолетов F-16 у Израиля за 2,5 миллиарда хорватских кун (486 млн долларов) с рассрочкой на 10 лет.*
0
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RU
просто экспл
4255
№4
18.05.2018 22:08
Цитата, Израильтянин сообщ. №3
*Правительство Хорватии 29 марта единогласно приняло решение купить 12 самолетов F-16 у Израиля за 2,5 миллиарда хорватских кун (486 млн долларов) с рассрочкой на 10 лет.*
насколько помню то Израиль продает только Ф-16 первых версий что поступили еще в начале 80х.
и че то мне кажется что по 40 млн за списанный самолет че то шибко дорого .
хотя , это ж Израиль . когда это Рабинович продавал без попытки впарить задорого если по Одессе ходят слухи что Рабинович может продать даже использованные бахилы в больнице где их раздают бесплатно (речь про больницу не в Одессе) .
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