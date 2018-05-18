Правительство Болгарии одобрило покупку новых истребителей и бронемашин



Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии в полете (учебно-боевой МиГ-29УБ с бортовым номером "33" и одноместный МиГ-29 с номером "32").

Источник: Александр Младенов Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии в полете (учебно-боевой МиГ-29УБ с бортовым номером "33" и одноместный МиГ-29 с номером "32").Источник: Александр Младенов

ЦАМТО, 17 мая. По заявлению министра обороны Болгарии, правительство страны 16 мая одобрило покупку до 10 новых или бывших в эксплуатации истребителей для замены устаревших МиГ-29, а также приобретение 150 новых боевых бронированных машин.

Как сообщает Reuters, несмотря на обязательства перед НАТО, руководство Болгарии оценивает возможные варианты покупки новых боевых самолетов уже более десятилетия.

По словам министра обороны Красимира Каракачанова, согласно одобренным планам, Болгария приобретет не менее 8 самолетов стоимостью 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.) и направит еще 1,46 млрд. левов на покупку бронированных машин. Оба проекта требуют одобрения парламента. По оценке главы военного ведомства, если вопросы будут рассмотрены и одобрены в парламенте без задержек, контракт на закупку, по крайней мере, одной из систем вооружения, может быть подписан к концу года.

Как сообщал ЦАМТО, основными кандидатами на поставку новых истребителей для ВВС Болгарии являются шведская Saab с JAS-39 "Грипен", представляемый Италией европейский консорциум Eurofighter с истребителем "Тайфун", Португалия и американская Lockheed Martin с бывшими в эксплуатации F-16. В марте Красимир Каракачанов заявил, что министерство намерено предложить уполномоченным структурам Израиля представить на тендер предложение по поставке самолетов F-16C/D.

Ряд компаний, включая французскую Nexter Systems, финскую Patria, немецкую Rheinmetall Defense AG, американскую Textron и швейцарскую Mowag уже проявили заинтересованность к участию в программе поставки бронетехники ВС Болгарии.