Парламент Болгарии одобрил покупку БМП и истребителей



Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии в полете (учебно-боевой МиГ-29УБ с бортовым номером "33" и одноместный МиГ-29 с номером "32").

Источник: Александр Младенов Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии в полете (учебно-боевой МиГ-29УБ с бортовым номером "33" и одноместный МиГ-29 с номером "32").Источник: Александр Младенов

ЦАМТО, 13 июня. Народное собрание (парламент) Болгарии 8 июня поддержало реализацию двух крупных проектов модернизации парка вооружений ВС страны, одобрив закупку боевых бронированных машин для СВ и истребителей для ВВС.

На закупку 150 новых боевых машин пехоты для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады будет выделено 1,46 млрд. левов (около 730 млн. евро).

Подрядчик будет выбран по результатам открытого тендера. Победителя планируется определить до конца текущего года. Как ожидается, поставка бронемашин начнется в 2019 году. Оплата будет производиться в течение 12 лет после подписания контракта. Предполагается, что часть компонентов закупаемых боевых машин по лицензии будет производиться в Болгарии. Также возможна организация сборки ББМ в стране и интеграция на борт новых систем.

На поставку техники ВС Болгарии претендует ряд ведущих западных производителей, включая General Dynamics European Land Systems (GDELS), финскую Patria, французскую Nexter, турецкую Otokar и немецкий консорциум ARTEC.

На реализацию проекта покупки 8 истребителей для ВВС страны выделено 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.), которые будут выплачены в течение 9 лет.

Как сообщал ЦАМТО, основными кандидатами на поставку новых истребителей для ВВС Болгарии являются шведская Saab с JAS-39 "Грипен" и представляемый Италией европейский консорциум Eurofighter с истребителем "Тайфун". Остальные варианты предполагают закупку бывших в эксплуатации самолетов. В частности, Португалия и американская Lockheed Martin предлагают бывшие в эксплуатации F-16. Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов также заявлял о планах направить приглашения уполномоченным структурам Израиля, которые могут предложить поставку самолетов F-16C/D из наличия, и американской Boeing (F/A-18 "Хорнет"). Победителя данного тендера также планируется выбрать до конца 2018 года.

Первые два истребителя первой партии должны прибыть в Болгарию в течение 2 лет после подписания контракта.

На втором этапе проекта предполагается приобрести дополнительно еще 8 самолетов.