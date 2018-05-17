ВДВ получили все планировавшиеся к поставке бронемашины "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет"



Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ".

Источник: rg.ru Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ".Источник: rg.ru

ЦАМТО, 17 мая. Воздушно-десантные войска России получили все планировавшиеся к поставке бронемашины "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 16 мая врио начальника разведки ВДВ полковник Сергей Кафанов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что ВДВ России получат до конца 2017 года около 40 бронемашин "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет", напоминает агентство.

"Что касается техники, получены новые образцы защищенных транспортных средств с новыми комплексами вооружения, если остановиться конкретно, это "Тигр" с комплексом вооружения "Арбалет". С данной системой на сегодняшний день новая техника используется в войсках при проведении занятий по боевой подготовке. Она уже принята на вооружение и стоит на вооружении в разведывательных подразделениях", – сказал С.Кафанов на сборе руководящего состава офицеров органов управления разведок ВДВ.

Сбор руководящего состава с органами управления разведкой ВДВ России проходит на базе Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады с 14 по 18 мая, передает "РИА Новости".