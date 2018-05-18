Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Почему "летающие" Т-80 продолжают оставаться одними из лучших в мире

18.05.2018 Российская газета 954 2
0
Понравилась новость?
 +2
Т-80 / rg.ru
Танк Т-80.
Источник: Алексей Брусилов

Российские основные боевые танки Т-80 с газотурбинными двигателями постоянно совершенствовались. В Ленинграде и Омске делалось все, чтобы эта техника ни в чем не уступала самым лучшим зарубежным конкурентам.

Предпринимались меры по улучшению характеристик подвижности. Например, установка ГТД-1500 позволила на испытаниях разогнаться до 95 км/ч. При этом боевая машина была очень послушной и легкой в управлении. Не забывали конструкторы и об улучшении характеристик топливной экономичности.

Для повышения огневой мощи совершенствовалось артиллерийское и ракетное вооружение. Были достигнуты большие успехи в модернизации прицельных комплексов. Внедренная танковая информационно-управляющая система значительно упрощала боевое применение и эксплуатацию в мирных условиях.

На танках Т-80 успешно отработана установка комплексов активной защиты "Арена" и "Дрозд - 2". Также шло внедрение "реактивной брони" нового поколения "Реликт".

К сожалению, большая часть из сделанного в силу финансовых ограничений так и не нашла своего места на серийной технике. К тому же долгое время шли ожесточенные споры о необходимости эксплуатации машин с газотурбинными двигателями в войсках. Поэтому, несмотря на принятие на вооружение нескольких новых вариантов "восьмидесятых", встать в строй повезло лишь ограниченному количеству обновленных танков. Среди них выделялся Т-80УЕ-1. Внешне он напоминает обычный Т-80У. Правда, приглядевшись, можно заметить, что отсутствует характерный для машин ранних выпусков прожектор Л-4А с инфракрасным фильтром. Дело в том, что здесь установлен современный тепловизор "Плиса", позволяющий видеть противника на дистанции в 3,5 км. Старый прицел не мог работать на дальностях более 1,5 км.

Также видна закрытая зенитная 12,7-мм пулеметная установка, которой нет на Т-80У. Командир машины получил возможность поражать воздушные и наземные цели, не открывая люка.

Модернизированная 125-мм пушка 2А46М4 с боекомплектом в 44 выстрела уничтожает вражеские танки, находящиеся на расстоянии в 2,5 км бронебойным подкалиберным снарядом и до 5 км - управляемой ракетой.

Во время первого показа 47-тонного Т-80УЕ-1 на полигоне в Алабино летом 2014 сообщалось, что 1250-сильный двигатель в режиме форсажа можно "разогнать" до 1400 л.с. Однако даже без увеличения мощности танк способен передвигаться со скоростью 75 км/ч по шоссе и 60 км/ч по грунтовым дорогам. Запас хода достигает 440 км.

Как и на всех российских танках, обеспечена возможность преодоления рек глубиной до 5 метров по дну, 1,8-метровых бродов без подготовки.

Для экономии топлива на стоянках и боевых позициях применятся установленный вспомогательный энергоагрегат мощностью 18 кВт.

В настоящее время Т-80УЕ-1 находятся на вооружении Кантемировской дивизии Западного военного округа.


Алексей Брусилов
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80У
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
никодим
432
№1
18.05.2018 10:37
Ну вот и про ГТД-1500 на 1500л.с впрямую обмолвились. Ну и отдельно , совершенно отдельно , надо благодарить омских машиностроителей , которые в самом  деле умудрились сделать надёжнейшую коническую шестерню для поворота оси вращения на 90градусов. А это немалое достижение , ведь дизельные агрегаты используют только цилиндрические шестерни.
0
Сообщить модератору
RU
beka1
1568
№2
18.05.2018 11:18
Лучше бы КАЗ установили! А то двигатели, шестерни...
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 07:15
  • 13
Газа под ударами израильской авиации
  • 18.05 23:18
  • 14
Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"
  • 18.05 23:04
  • 21
Дурные предчувствия
  • 18.05 22:15
  • 7337
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.05 22:08
  • 4
Правительство Болгарии одобрило покупку новых истребителей и бронемашин
  • 18.05 21:40
  • 18
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 18.05 21:04
  • 3
Вячеслав Моше Кантор о безопасной толерантности и её роли в современном мире
  • 18.05 20:58
  • 3
США - Пхеньяну: Вывозите ЯО - получаете рис с тушёнкой
  • 18.05 20:55
  • 2
Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ
  • 18.05 20:49
  • 11
"Если не "Ангара", то что?"
  • 18.05 19:42
  • 5
Ответ не заставит себя ждать
  • 18.05 19:38
  • 4
УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем
  • 18.05 18:56
  • 1
Дайте нам авианосец! Страны Балтии запросили у США усиление авиацией и флотом
  • 18.05 18:49
  • 69
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 18.05 17:24
  • 4
Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей
другие обсуждаемые темы