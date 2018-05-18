Почему "летающие" Т-80 продолжают оставаться одними из лучших в мире



Танк Т-80.

Источник: Алексей Брусилов Танк Т-80.Источник: Алексей Брусилов

Российские основные боевые танки Т-80 с газотурбинными двигателями постоянно совершенствовались. В Ленинграде и Омске делалось все, чтобы эта техника ни в чем не уступала самым лучшим зарубежным конкурентам.

Предпринимались меры по улучшению характеристик подвижности. Например, установка ГТД-1500 позволила на испытаниях разогнаться до 95 км/ч. При этом боевая машина была очень послушной и легкой в управлении. Не забывали конструкторы и об улучшении характеристик топливной экономичности.

Для повышения огневой мощи совершенствовалось артиллерийское и ракетное вооружение. Были достигнуты большие успехи в модернизации прицельных комплексов. Внедренная танковая информационно-управляющая система значительно упрощала боевое применение и эксплуатацию в мирных условиях.

На танках Т-80 успешно отработана установка комплексов активной защиты "Арена" и "Дрозд - 2". Также шло внедрение "реактивной брони" нового поколения "Реликт".

К сожалению, большая часть из сделанного в силу финансовых ограничений так и не нашла своего места на серийной технике. К тому же долгое время шли ожесточенные споры о необходимости эксплуатации машин с газотурбинными двигателями в войсках. Поэтому, несмотря на принятие на вооружение нескольких новых вариантов "восьмидесятых", встать в строй повезло лишь ограниченному количеству обновленных танков. Среди них выделялся Т-80УЕ-1. Внешне он напоминает обычный Т-80У. Правда, приглядевшись, можно заметить, что отсутствует характерный для машин ранних выпусков прожектор Л-4А с инфракрасным фильтром. Дело в том, что здесь установлен современный тепловизор "Плиса", позволяющий видеть противника на дистанции в 3,5 км. Старый прицел не мог работать на дальностях более 1,5 км.

Также видна закрытая зенитная 12,7-мм пулеметная установка, которой нет на Т-80У. Командир машины получил возможность поражать воздушные и наземные цели, не открывая люка.

Модернизированная 125-мм пушка 2А46М4 с боекомплектом в 44 выстрела уничтожает вражеские танки, находящиеся на расстоянии в 2,5 км бронебойным подкалиберным снарядом и до 5 км - управляемой ракетой.

Во время первого показа 47-тонного Т-80УЕ-1 на полигоне в Алабино летом 2014 сообщалось, что 1250-сильный двигатель в режиме форсажа можно "разогнать" до 1400 л.с. Однако даже без увеличения мощности танк способен передвигаться со скоростью 75 км/ч по шоссе и 60 км/ч по грунтовым дорогам. Запас хода достигает 440 км.

Как и на всех российских танках, обеспечена возможность преодоления рек глубиной до 5 метров по дну, 1,8-метровых бродов без подготовки.

Для экономии топлива на стоянках и боевых позициях применятся установленный вспомогательный энергоагрегат мощностью 18 кВт.

В настоящее время Т-80УЕ-1 находятся на вооружении Кантемировской дивизии Западного военного округа.

Алексей Брусилов