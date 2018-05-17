Штурманы Крымской военно-морской базы проходят подготовку на тренажере "Мостик"
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Комплексный тренажер «Мостик-2000».
Источник: http://www.armstass.su/
ЦАМТО, 17 мая. Расчеты штурманских боевых частей корабельных соединений Крымской военно-морской базы Черноморского флота отработали практические действия по приготовлению корабля к выходу в море и обеспечению безопасности мореплавания в районах интенсивного судоходства.
Занятия с офицерами проведены в учебном центре флота на тренажере "Мостик".
В ходе проведенных занятий были рассмотрены методики планирования и отработки элементов повседневной и боевой организации корабля, особое внимание при этом было уделено вопросам организации штурманской службы при выполнении экипажем корабля задач боевого дежурства.
Справочно:
Тренажер "Мостик" предназначен для тренировки расчетов главных командных пунктов по управлению одиночным кораблем или отрядом кораблей в различных условиях обстановки.
Тренажер представляют собой мощную компьютерную систему, позволяющую моделировать элементы плавания корабля в сложных погодных условиях, в проливах, при заходах и выходах из портов с учетом особенностей навигации не только в Черном и Средиземном морях, но и в любом регионе Мирового океана.
Технические возможности комплекса позволяют проводить занятия одновременно с расчетами трех боевых кораблей, сообщат пресс-служба Южного военного округа.
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17.05.2018
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