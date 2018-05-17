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Астрономы обнаружили галактику, удаленную от Солнца на 13,2 млрд световых лет

18.05.2018 ТАСС 397 0
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Звездное скопление MACS1149-JD1
Звездное скопление MACS1149-JD1.
Источник: © ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NASA/ESA Hubble Space Telescope, W. Zheng (JHU), M. Postman (STScI), the CLASH Team, Hashimoto et al/Handout via REUTERS

Это самый удаленный объект, расстояние до которого удалось определить

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Астрономы обнаружили галактику, сформировавшуюся через 250 млн лет после Большого взрыва.

Звездное скопление MACS1149-JD1 находится на расстоянии 13,28 млрд световых лет от Солнечной системы и считается самым удаленным космическим объектом, расстояние до которого удалось определить. Кроме того, как сообщил в интервью интернет-порталу Space.com один из участников астрономических наблюдений Николас Лапорт из Университетского колледжа в Лондоне, эта галактика - самый удаленный космический объект, в котором обнаружены следы кислорода.

Наблюдения этой галактики впервые были проведены в 2012 году, однако сейчас, проанализировав данные с орбитальных телескопов "Хаббл" и "Спитцер", астрономы смогли с более высокой степенью точности определить расстояние до нее. "Это своеобразное путешествие назад во времени, все ближе к моменту Большого взрыва", - пояснил астроном. Цель ученых - определить начальный этап в истории возникновения Вселенной и тогда они смогут получить ответ на одни из самых фундаментальных вопросов: каковы были самые первые звезды и галактики. По мнению Николаса Лапорта, наблюдения галактики MACS1149-JD1 станут важным шагом в этом направлении.

По мнению астронома Ричарда Боуэнса, более точные наблюдения этой и других удаленных галактик можно будет осуществить с помощью нового орбитального телескопа James Webb с зеркалом диаметром 6,5 метра, который, как ожидается, будет выведен на орбиту у марте- июне 2019 года.
17.05.2018
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