

Военные корабли НАТО в Черном море.

Источник: © Flickr / U.S. 6th Fleet Военные корабли НАТО в Черном море.Источник: © Flickr / U.S. 6th Fleet

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Военные корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии для проведения совместных учений, передает в понедельник телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на главу морской полиции Темура Кекелидзе.

"Корабли постоянно действующего второго военно-морского соединения НАТО в пору Поти пробудут до 18 мая и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как уточняет телекомпания, корабли НАТО от четырех стран - Болгарии, Румынии, Турции и Великобритании, вошли в порт Поти в воскресенье.

В конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы подготовить свое вступление в альянс. Он добавил, что на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс, но в какой форме - пока не решено.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.