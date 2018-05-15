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Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии

16.05.2018 РИА Новости 301 0
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Военные корабли НАТО в Черном море.
Военные корабли НАТО в Черном море.
Источник: © Flickr / U.S. 6th Fleet

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Военные корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии для проведения совместных учений, передает в понедельник телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на главу морской полиции Темура Кекелидзе.

"Корабли постоянно действующего второго военно-морского соединения НАТО в пору Поти пробудут до 18 мая и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как уточняет телекомпания, корабли НАТО от четырех стран - Болгарии, Румынии, Турции и Великобритании, вошли в порт Поти в воскресенье.

В конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы подготовить свое вступление в альянс. Он добавил, что на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс, но в какой форме - пока не решено.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.
15.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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Болгария
Великобритания
Грузия
Россия
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Турция
Проекты
NATO
Военные учения

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