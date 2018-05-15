Рогозин не участвует в совещании у Путина по ВПК 15 мая, но будет на такой встрече 16 мая



Дмитрий Рогозин.

Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС Дмитрий Рогозин.Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС

Дмитрий Песков пояснил, что тематикой предстоящего совещания является армейское строительство

СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Рогозин не будет принимать участие в первом из серии совещании по "оборонке" под председательством президента РФ Владимира Путина. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

"Нет, сегодня не будет Рогозина", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли вице-премьер Дмитрий Рогозин участвовать в совещании в качестве куратора оборонной отрасли от правительства.

Представитель Кремля пояснил, что тематикой предстоящего совещания является армейское строительство, выполнение гособоронзаказа и развитие оборонно-промышленного комплекса. Говоря о составе участников совещания, Песков сказал, что "военачальники остаются военачальниками, производители оружия, исполнители гособоронзаказа остаются таковыми". Что касается присутствия на встрече кураторов со стороны правительства, то, по словам Пескова, "бесперебойность процесса будет полностью обеспечена", несмотря на процесс формирования кабмина.

В то же время источник ТАСС сообщил, что Рогозин приглашен на следующее совещание по вопросам развития военно-промышленного комплекса в среду.

Ранее Песков сообщал, что Путин проведет серию совещаний, однако он не уточнял конкретную дату и состав участников каждого из них. Аппарат вице-премьера также не сообщал о предстоящих на этой неделе рабочих мероприятиях Рогозина.