Путин призвал до конца года перевооружить ракетными комплексами "Ярс" 14 полков



Владимир Путин и Сергей Шойгу.

Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация" Владимир Путин и Сергей Шойгу.Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Президент также распорядился подготовить к серийному выпуску зенитную ракетную систему С-500

СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал продолжить модернизировать стратегические ядерные силы, до конца декабря перевооружить стратегическими ракетными комплексами "Ярс" 14 полков. Об этом глава государства заявил, открывая здесь первое из серии совещаний с военачальниками и руководством оборонной промышленности.

"Ключевое значение для обороны и безопасности имеют стратегические ядерные силы. В соответствие с планами госпрограммы вооружения, в этом году продолжим замену отслуживших установленные сроки ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". До конца декабря ими должно быть оснащено 14 ракетных полков", - сказал глава государства.

Президент также считает необходимым совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием и призывает завершить разработку и подготовить к серийному выпуску зенитную ракетную систему С-500.

"Одна из важных задач - совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями. Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплексов "Панцирь", завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос", - сказал Путин.