Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин призвал до конца года перевооружить ракетными комплексами "Ярс" 14 полков

16.05.2018 ТАСС 670 0
0
Понравилась новость?
 +1
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Президент также распорядился подготовить к серийному выпуску зенитную ракетную систему С-500

СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал продолжить модернизировать стратегические ядерные силы, до конца декабря перевооружить стратегическими ракетными комплексами "Ярс" 14 полков. Об этом глава государства заявил, открывая здесь первое из серии совещаний с военачальниками и руководством оборонной промышленности.

"Ключевое значение для обороны и безопасности имеют стратегические ядерные силы. В соответствие с планами госпрограммы вооружения, в этом году продолжим замену отслуживших установленные сроки ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". До конца декабря ими должно быть оснащено 14 ракетных полков", - сказал глава государства.

Президент также считает необходимым совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием и призывает завершить разработку и подготовить к серийному выпуску зенитную ракетную систему С-500. 

"Одна из важных задач - совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями. Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплексов "Панцирь", завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос", - сказал Путин.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
РС-12М
РС-24 Ярс
С-500
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 22:49
  • 2
"Вертолеты России" получили от Индии запрос на поставку 200 Ка-226Т
  • 16.05 22:41
  • 5
Украинские боевые дельфины предпочли смерть "российской оккупации"
  • 16.05 22:24
  • 52
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 16.05 22:22
  • 1
Специалисты управления гражданской авиации Китая побывали на КВЗ в рамках процедуры валидации сертификата вертолета "Ансат"
  • 16.05 21:55
  • 6
Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить 537 млн рублей на дивиденды-2017
  • 16.05 21:19
  • 3
Война куполов и панцирей
  • 16.05 20:41
  • 194
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 16.05 20:39
  • 3
Крыловский центр взялся за концепцию легкого авианосца
  • 16.05 19:50
  • 3
Подводные беспилотники осваивают Крым
  • 16.05 19:05
  • 3
Александр Сергеев: РАН нужна во всех национальных проектах
  • 16.05 18:28
  • 21
Боевой рой: в армию США призвали "гремлинов"
  • 16.05 18:10
  • 1
Передовой танк отправлен в Сирию, подтверждает Россия
  • 16.05 16:46
  • 12
Полностью модернизированный. Первый Ту-22М3М поступит в ВКС в октябре
  • 16.05 16:06
  • 3
Главный калибр вернули в строй
  • 16.05 15:57
  • 1
НАТО отрабатывает наступление на Восток
другие обсуждаемые темы