Опять в кредит. Россия предоставит Индонезии заём для покупки 11 Су-35

Россия предоставит Индонезии коммерческий кредит на закупку 11 истребителей Су-35, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

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Как сообщил информированный источник, Индонезия и Россия намерены подписать кредитное соглашение в рамках контракта на поставку истребителей Су-35, сейчас проводятся необходимые для этого процедуры. Он отметил, что РФ предоставит Индонезии коммерческий, а не государственный кредит.

1 марта помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта с Индонезией на покупку российских Су-35. Он отметил, что аванс от Индонезии пока не получен. Стоимость контракта - примерно $1,1 млрд.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.