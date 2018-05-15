С российским разгонным блоком. Снятые с дежурства ракеты выведут спутники в космос
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Россия возобновляет программу "Рокот", в ходе которой десятки снятых с боевого дежурства баллистических ракет могут быть использованы для запуска гражданских спутников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Предназначенные для участия в программе ракеты после модификации получат, как ожидается, название "Рокот-2". Главным отличием от первого "Рокота" станет использование российской, а не украинской системы управления в новом разгонном блоке "Бриз-КМ-2". Первый запуск ракеты по новой программе с космодрома Плесецк планируется в 2020-2021 годах
- сообщил источник
Напомним, в апреле стартовала последняя ракета-носитель "Рокот" с коммерческим спутником на борту. До конца 2018 года запланированы еще три запуска с военными и научными космическими аппаратами, затем использование ракет этого типа прекратится.
Ракета-носитель "Рокот" разработана на базе жидкостной трехступенчатой баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (в классификации НАТО SS-19 Stiletto), постепенно снимаемой с вооружения РВСН. Гражданскую версию МБР оснастили украинским разгонным блоком "Бриз-КМ", первый запуск "Рокота" по суборбитальной траектории был произведен в 1990 году.
В 2015 году правительство Украины запретило поставки в Россию комплектующих для ракет. Кроме того, в 2020 году истекает срок эксплуатации ракет УР-100Н УТТХ (они выпускались до 1985 года). В связи с этим Минобороны планирует отказаться от "Рокотов" и заменить их легкими носителями российского производства "Ангара".
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15.05.2018
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