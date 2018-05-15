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В 2018 году. Источник сообщил о завершении работ по самолету-разведчику Ту-214Р

16.05.2018 Военное обозрение 566 0
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Работы по созданию российского стратегического самолета-разведчика Ту-214Р завершатся в этом году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли.

http://oruzhie.info/

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по самолету-разведчику Ту-214Р будут закончены в 2018 году

- сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, Ту-214Р - самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки, разработанный КБ "Туполева" в конце 2000-х годов на базе пассажирского Ту-214 для замены Ил-20. Пакет документов о создании одного макета и 2-х экземпляров Ту-214Р программы опытно-конструкторских работ "Фракция-4" с военным ведомством России был подписан в конце 2002 года. Контракт предусматривал ввод в эксплуатацию 2-х первых экземпляров Ту-214Р до конца 2008 года. Но по ряду причин строительство разведчиков оказалось долгостроем.

В настоящее время два таких стратегических самолета-разведчика находятся в опытной эксплуатации Минобороны РФ.

В 2016 году новейший самолет комплексной разведки Ту-214Р дважды был замечен в Сирии. По данным международного авиатрекера FlightRadar24, российский разведывательный самолет перебрасывался на авиабазу Хмеймим с территории РФ в феврале и июле 2016 года.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-214
Компании
Минoбороны РФ
Туполев

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