В 2018 году. Источник сообщил о завершении работ по самолету-разведчику Ту-214Р

Работы по созданию российского стратегического самолета-разведчика Ту-214Р завершатся в этом году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли.

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Опытно-конструкторские работы (ОКР) по самолету-разведчику Ту-214Р будут закончены в 2018 году

- сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, Ту-214Р - самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки, разработанный КБ "Туполева" в конце 2000-х годов на базе пассажирского Ту-214 для замены Ил-20. Пакет документов о создании одного макета и 2-х экземпляров Ту-214Р программы опытно-конструкторских работ "Фракция-4" с военным ведомством России был подписан в конце 2002 года. Контракт предусматривал ввод в эксплуатацию 2-х первых экземпляров Ту-214Р до конца 2008 года. Но по ряду причин строительство разведчиков оказалось долгостроем.

В настоящее время два таких стратегических самолета-разведчика находятся в опытной эксплуатации Минобороны РФ.

В 2016 году новейший самолет комплексной разведки Ту-214Р дважды был замечен в Сирии. По данным международного авиатрекера FlightRadar24, российский разведывательный самолет перебрасывался на авиабазу Хмеймим с территории РФ в феврале и июле 2016 года.