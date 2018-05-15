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F-22 против Су-57. National Interest оценил шансы каждого

16.05.2018 Военное обозрение 314 0
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Американские военные эксперты привыкли считать F-22 Raptor "королем неба", однако его превосходство оказалось под сомнением после того, как в России появился Су-57, пишет The National Interest.

http://www.globallookpress.com

По мнению автора, "после того как российский самолет оснастят новым двигателем второго этапа, он станет полноправным конкурентом для Raptor".

"Этот двигатель – "Изделие 30" – обладает силой тяги около 15 000 кгс. С ним Су-57 окажется на высоте, особенно учитывая всеракурсное управление вектором тяги", – приводит статью РИА Новости.

При этом "незаметность в воздухе, которая всегда считалась важным преимуществом F-22, может оказаться бесполезной" в бою с российским истребителем, отмечает автор. По его словам, Су-57 "оснащен системой радиоэлектронного подавления с технологией цифровой памяти высоких частот, которые могут ослепить активные радары" американской машины.

Кроме того, пишет издание, русские, похоже, не верят в эффективность технологии "стелс", поскольку "предпочитает не скрываться от радаров, а обходить их: боковые радары на Су-57 позволят ему обмануть американские самолеты-невидимки, которые фиксируют противника по принципу доплеровского смещения".

Автор предполагает, что Су-57 будет использовать тактику, в соответствии с которой "самолет летит перпендикулярно к радару вражеского истребителя и оказывается в слепой зоне для F-22".

Тем не менее, те самолеты, которые окажутся в видимом диапазоне, могут встретиться с F-22 в "визуальном" воздушном бою.

В скором будущем оба самолета будут оснащены системами вывода информации на шлем пилота, а также высокоэффективными ракетами типа "воздух-воздух", что фактически позволит пилоту стрелять в том направлении, куда он смотрит. При таком положении вещей слишком трудно определить исход боя, поскольку, скорее всего, победа будет за тем самолетом, которым управляет более опытный пилот,

заключает издание.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА

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