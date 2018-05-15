F-22 против Су-57. National Interest оценил шансы каждого

Американские военные эксперты привыкли считать F-22 Raptor "королем неба", однако его превосходство оказалось под сомнением после того, как в России появился Су-57, пишет The National Interest.

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По мнению автора, "после того как российский самолет оснастят новым двигателем второго этапа, он станет полноправным конкурентом для Raptor".

"Этот двигатель – "Изделие 30" – обладает силой тяги около 15 000 кгс. С ним Су-57 окажется на высоте, особенно учитывая всеракурсное управление вектором тяги", – приводит статью РИА Новости.

При этом "незаметность в воздухе, которая всегда считалась важным преимуществом F-22, может оказаться бесполезной" в бою с российским истребителем, отмечает автор. По его словам, Су-57 "оснащен системой радиоэлектронного подавления с технологией цифровой памяти высоких частот, которые могут ослепить активные радары" американской машины.

Кроме того, пишет издание, русские, похоже, не верят в эффективность технологии "стелс", поскольку "предпочитает не скрываться от радаров, а обходить их: боковые радары на Су-57 позволят ему обмануть американские самолеты-невидимки, которые фиксируют противника по принципу доплеровского смещения".

Автор предполагает, что Су-57 будет использовать тактику, в соответствии с которой "самолет летит перпендикулярно к радару вражеского истребителя и оказывается в слепой зоне для F-22".

Тем не менее, те самолеты, которые окажутся в видимом диапазоне, могут встретиться с F-22 в "визуальном" воздушном бою.

В скором будущем оба самолета будут оснащены системами вывода информации на шлем пилота, а также высокоэффективными ракетами типа "воздух-воздух", что фактически позволит пилоту стрелять в том направлении, куда он смотрит. При таком положении вещей слишком трудно определить исход боя, поскольку, скорее всего, победа будет за тем самолетом, которым управляет более опытный пилот,

заключает издание.