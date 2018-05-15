На ближайшие семь лет. Производитель С-400 загружен заказами до 2025 года

Производитель зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Обуховский завод (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") полностью загружен заказами на ближайшие семь лет, сообщил глава предприятия Михаил Подвязников.

http://imenno.ru/

Завод загружен заказами на 100% до 2025 года. Завод может наращивать выпуск продукции в зависимости от государственных заказов и экспортных контрактов

- сказал он.

Более 30 млрд рублей вложено концерном "Алмаз-Антей" в модернизацию предприятия - производителя зенитных систем С-400, добавил Подвязников.

Модернизация практически завершена, теперь уже в планах техническое перевооружение. В целом... концерном вложено более 30 млрд рублей

- сказал он.

Гендиректор уточнил, что на заводе будет открыт еще один производственный цех по выпуску специальных изделий, необходимость его строительства была связана с увеличением гособоронзаказа. Цех начнет выпуск продукции в начале 2019 года.

Обуховский завод был основан в мае 1863 года, 16 мая отмечает 155-летний юбилей. Предприятие выпускает комплексы противовоздушной обороны С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф".