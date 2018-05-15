Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Гремящий" завершил подготовку к приему корабля



Корвет "Гремящий".

Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС Корвет "Гремящий".Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС

ЦАМТО, 15 мая. Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Гремящий", сформированный на Камчатке, успешно прошел обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и готов к заселению на корабль.

Военные моряки в течение нескольких месяцев изучали устройство корабля и особенности его эксплуатации. Обучения проводилось с использованием современных тренажеров.

Практическую подготовку экипаж осуществлял на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота, где уже накоплен значительный опыт эксплуатации кораблей проекта 20385. В процессе обучения тихоокеанцы принимали участие в корабельных учениях и тренировках, в ходе которых отрабатывалось ведение борьбы за живучесть корабля в базе, организация противовоздушной и противодиверсионной обороны. Совершенствовались вопросы повседневной организации корабельной службы, быта и отдыха экипажа, нормативы по обслуживанию вооружения, узлов и механизмов, подготовки корабля к приему оружия.

Экипаж успешно сдал экзамены на допуск к управлению кораблем и в ближайшее время примет новый корабль от завода-изготовителя, сообщает пресс-служба ТОФ.

Справочно:

Корвет "Гремящий" – серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки. Водоизмещение корабля – 2200 т, экипаж – 99 человек.