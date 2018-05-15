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Источник: ВКС РФ в октябре получат на вооружение новый ударный авиакомплекс

16.05.2018 ТАСС 477 0
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Источник: © Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Уточняется, что речь идет о бомбардировщике Ту-22М3М с крылатой ракетой Х-32

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новый авиационный ударный комплекс - модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 - поступит в Дальнюю авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России в октябре. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года", - сказал собеседник агентства.

Ранее гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщил ТАСС, что первый модернизированный Ту-22М3М поднимется в воздух в августе этого года.

Как пояснил ТАСС другой источник в "оборонке", Ту-22М3 для модернизации до нового уровня был взят из строевых самолетов Дальней авиации, поэтому ему не нужны длительные испытания, "будут проведены только несколько полетов для подтверждения заявленных технических характеристик". Источник уточнил, что самолет в ходе модернизации получил новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. "Самолет ремоторизован - установлены НК-25 с полным ресурсом", - добавил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Ту-22М3М и Х-32

Разработка конструкторской документации для модифицированной версии бомбардировщика Ту-22М3 - Ту-22М3М - была завершена в ноябре 2017 года. По данным открытых источников, планируется модернизировать от 20 до 30 строевых самолетов Дальней авиации Ту-22М3. На обновленных бомбардировщиках будет использована полностью отечественная элементная база, расширена номенклатура средств поражения самолета.

Крылатая ракета Х-32 предназначена как для поражения наземных объектов, так и для уничтожения морских целей и радиолокационных станций. По неподтвержденным данным, ракета имеет дальность до 1 тыс. км, скорость в пять раз превышает скорость звука. Испытания Х-32 проводились ранее с доработанного Ту-22М3.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
Туполев
Персоны
Конюхов Александр

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