Источник: выставка бронетехники в Нижнем Тагиле пройдет не раньше 2019 года
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Демонстрация бронетехники на выставке RAE-2013 в Нижнем Тагиле; на переднем плане — танк Т-90МС.
Источник: Сергей Карпухин / Reuters
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выставку бронетехники "Диверсификация" в Нижнем Тагиле скорее всего, не будут устраивать в 2018 году из-за плотного графика аналогичных мероприятий, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность вице-премьера по оборонной промышленности, заявлял, что проведение выставки бронетехники в Нижнем Тагиле возобновится с 2018 года.
"По срокам новая выставка как-то не вписывается. Не будет возможности привезти технику в Москву и забрать ее. Доставка техники - это минимум 30 дней. Всё застопорилось из-за того, что нет "окна" под эту выставку", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что с 9 по 12 июля в Екатеринбурге пройдет выставка "Иннопром", а с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке форум "Армия-2018".
При этом источник отметил, что демонстрационная программа возобновленной выставки будет такой же, как у RAE.
В Минпромторге (организатор выставки в Нижнем Тагиле) РИА Новости подтвердили отказ от проведения "Диверсификации" в 2018 году. "В этом году не будет, в следующем планируется", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Нижнем Тагиле раз в два года проходила выставка Russia Arms Expo, однако в 2017 году было принято решение отказаться от данного формата в пользу форума "Армия", который начиная с 2015 года ежегодно проходит в подмосковном парке "Патриот". Впоследствии вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что военная выставка вернется в Нижний Тагил с 2018 года и будет проходить ежегодно.
Позднее стало известно о решении чередовать проведение в "Патриоте" форума "Армия" и перенесенной туда выставки RAE.
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15.05.2018
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