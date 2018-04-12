В КВЦ "Патриот" прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений
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Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
Источник: patriotp.ru
ЦАМТО, 12 апреля. На базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" 11 апреля прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации.
В работе Межведомственного совета приняли участие представители органов военного управления и учреждений Минобороны России, Федеральных агентств и ведомств, акционерных обществ и других организаций, участвующих в решении задач обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства.
Заседание открыл заместитель председателя Межведомственного совета, начальник Управления метрологии Вооруженных Сил Российской Федерации – начальник метрологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Игорь Лесун, который передал участникам Совета приветствие заместителя министра обороны России, председателя Межведомственного совета генерала армии Дмитрия Булгакова.
Обращаясь к участникам заседания, полковник И.Лесун во вступительном слове отметил, что Межведомственный совет по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации был создан по поручению заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина в целях выработки предложений по повышению эффективности метрологического обеспечения разработки, испытаний и производства вооружения, военной и специальной техники.
"Это наше второе заседание. Первое заседание Межведомственного совета состоялось в августе 2017 года в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2017", – добавил он.
С докладом "Об итогах выполнения решений заседания Межведомственного совета по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, принятых 25 августа 2017 г." выступил секретарь совета С.Денисенко.
С докладами о проблемных вопросах по обеспечению единства измерений выступили главный научный сотрудник концерна "Электроприбор" В.Грановский, представитель Департамента государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России М.Летуновский.
О ходе работ по определению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в новых эталонах и средствах измерений, подвижных лабораториях измерительной техники, необходимых для комплектования существующих и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники и подготовки проекта доклада в правительство Российской Федерации, доложил представитель Управления метрологии Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Николай Назаров.
По итогам заседания Межведомственного совета был утвержден протокол, включивший в себя все предложения, поступившие в ходе работы Совета, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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12.04.2018
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