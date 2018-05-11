MBDA продает новую противотанковую систему ближневосточным заказчикам
|
|
ПТРК пятого поколения Missile Moyenne Portee компании MBDA во французской армии.
Источник: https://www.defensenews.com/
Новый противотанковый ракетный комплекс, разработанный MDBA, который недавно начал поступать во французскую армию, может вызвать интерес на Ближнем Востоке.
«ПТРК Missile Moyenne Portee является «совершенно новым» ракетным комплексом пятого поколения, - заявил на прошлой неделе в интервью Defense News военный советник MBDA и бывший полковник французской армии Фрэнсис Бордачар.
«Он не имеет аналогов», - сказал Бордачар, но отметил, что несколько компаний заявляют о подобных разработках.
Новая система была представлена на выставочном стенде компании и предназначена для замены ПТРК MILAN и комплекса Javelin от Lockheed Martin и Raytheon.
Комплекс успешно прошел все испытания во Франции и был принят на вооружение во Французской армии в октябре 2017 года. Ожидается, что MMP будет поставлен в несколько подразделений французской пехоты уже этим летом, а также в войска, действующие в Ливии и Мали, сказал Бордачар.
Представители Ближнего Востока уже обратили внимание на новый комплекс.
Бордачар сказал, что MBDA уже подписала контракт с одной из стран этого региона и к концу года ожидается контракт с ещё одной страной.
Он добавил, что в регионе Персидского залива есть целый ряд стран, проявивших интерес, а представители спецслужб Бахрейна посетили стенд компании на выставке по безопасности и обороне SOFEX для получения более детальной информации об этой системе.
Новый ПТРК MBDA включает в себя недавно разработанную противотанковую управляемую ракету, одноразовую пусковую трубку и треножный станок.
|ПТРК пятого поколения Missile Moyenne Portee компании MBDA во французской армии.
|Источник: https://topwar.ru/
На станке размещен пассивный двухдиапазонный искатель с оптическим каналом и охлаждаемым инфракрасным датчиком, имеющими три уровня увеличения по стандартам НАТО, для обеспечения обнаружения и идентификации целей, пояснил Бордачар.
Комплекс также обеспечен GPS, цифровым магнитным компасом и лазерным дальномером.
По словам Бордачара, ракета имеет многоцелевую тандемную боеголовку, способную поразить танк, например российский Т-90, и может использоваться для разрушения бункера.
|Ракета ПТРК Missile Moyenne Portee на стенде компании MBDA.
|Источник: https://topwar.ru/
Боевая часть пробивает танковую броню или бетонную стену и детонирует внутри, разметая 1500 вольфрамовых «осколков» и уничтожая всё в радиусе 15 метров, пояснил он. Вольфрамовые фрагменты не повредят ничего за пределами зоны эффективного поражения.
Бордачар отметил, что в требованиях к ракете дальность поражения указывалась на уровне 4 километров. Однако, на испытаниях, прошедших в минувшие выходные ракета, по-видимому, смогла поразить цели на расстоянии 5 километров и точно в центр мишени на расстоянии в 4 километра.
Одноразовая труба с ракетой весит 15 килограммов, а станок сот всем оборудованием – 11 кг.
ПТРК PPM имеет два режима наведения: захват цели до пуска и захват цели после пуска ракеты для объектов, находящихся за пределами прямой видимости.
По словам Бордачара, Missile Moyenne Portee эффективен при любых погодных условиях.
Система управления ПТРК максимально приближена к устройствам управления для видеоигр, что облегчит использование ПТРК в бою молодыми солдатами, которые выросли на играх, сказал он.
Кроме того, для ПТРК разработан обучающий симулятор, адаптированный к привычной для молодых геймеров среде, что делает его интуитивно понятным и легким в освоении.
Автор: Джен Джадсон
Перевод: ВПК.name
|
11.05.2018
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.03.2015 Польша бьет в барабаны и гонит волну
11.02.2014 Компания MBDA начала переговоры с СВ Индии по продаже ракетного комплекса MMP
10.02.2014 DEFEXPO 2014. MBDA предлагает Индии ПТРК ММР
09.12.2013 Франция заказала противотанковых ракет на полмиллиарда евро
10.07.2017 Восемь батарей за восемь миллиардов
19.09.2016 Польские противоракетные метания
23.10.2014 Подробности переговоров Турции и концерна Eurosam по закупке ЗРК
04.07.2014 На строительство системы ПРО в Польше претендуют две компании