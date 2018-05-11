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MBDA продает новую противотанковую систему ближневосточным заказчикам

11.05.2018 465 0
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ПТРК MMP
ПТРК пятого поколения Missile Moyenne Portee компании MBDA во французской армии.
Источник: https://www.defensenews.com/

Новый противотанковый ракетный комплекс, разработанный MDBA, который недавно начал поступать во французскую армию, может вызвать интерес на Ближнем Востоке.


«ПТРК Missile Moyenne Portee является «совершенно новым» ракетным комплексом пятого поколения, - заявил на прошлой неделе в интервью Defense News военный советник MBDA и бывший полковник французской армии Фрэнсис Бордачар.


«Он не имеет аналогов», - сказал Бордачар, но отметил, что несколько компаний заявляют о подобных разработках.


Новая система была представлена на выставочном стенде компании и предназначена для замены ПТРК MILAN и комплекса Javelin от Lockheed Martin и Raytheon.


Комплекс успешно прошел все испытания во Франции и был принят на вооружение во Французской армии в октябре 2017 года. Ожидается, что MMP будет поставлен в несколько подразделений французской пехоты уже этим летом, а также в войска, действующие в Ливии и Мали, сказал Бордачар.


Представители Ближнего Востока уже обратили внимание на новый комплекс.


Бордачар сказал, что MBDA уже подписала контракт с одной из стран этого региона и к концу года ожидается контракт с ещё одной страной.


Он добавил, что в регионе Персидского залива есть целый ряд стран, проявивших интерес, а представители спецслужб Бахрейна посетили стенд компании на выставке по безопасности и обороне SOFEX для получения более детальной информации об этой системе.


Новый ПТРК MBDA включает в себя недавно разработанную противотанковую управляемую ракету, одноразовую пусковую трубку и треножный станок.


ПТРК пятого поколения Missile Moyenne Portee компании MBDA во французской армии.
Источник: https://topwar.ru/

На станке размещен пассивный двухдиапазонный искатель с оптическим каналом и охлаждаемым инфракрасным датчиком, имеющими три уровня увеличения по стандартам НАТО, для обеспечения обнаружения и идентификации целей, пояснил Бордачар.


Комплекс также обеспечен GPS, цифровым магнитным компасом и лазерным дальномером.


По словам Бордачара, ракета имеет многоцелевую тандемную боеголовку, способную поразить танк, например российский Т-90, и может использоваться для разрушения бункера.


Ракета ПТРК Missile Moyenne Portee на стенде компании MBDA.
Источник: https://topwar.ru/

Боевая часть пробивает танковую броню или бетонную стену и детонирует внутри, разметая 1500 вольфрамовых «осколков» и уничтожая всё в радиусе 15 метров, пояснил он. Вольфрамовые фрагменты не повредят ничего за пределами зоны эффективного поражения.


Бордачар отметил, что в требованиях к ракете дальность поражения указывалась на уровне 4 километров. Однако, на испытаниях, прошедших в минувшие выходные ракета, по-видимому, смогла поразить цели на расстоянии 5 километров и точно в центр мишени на расстоянии в 4 километра.


Одноразовая труба с ракетой весит 15 килограммов, а станок сот всем оборудованием – 11 кг.


ПТРК PPM имеет два режима наведения: захват цели до пуска и захват цели после пуска ракеты для объектов, находящихся за пределами прямой видимости.


По словам Бордачара, Missile Moyenne Portee эффективен при любых погодных условиях.


Система управления ПТРК максимально приближена к устройствам управления для видеоигр, что облегчит использование ПТРК в бою молодыми солдатами, которые выросли на играх, сказал он.


Кроме того, для ПТРК разработан обучающий симулятор, адаптированный к привычной для молодых геймеров среде, что делает его интуитивно понятным и легким в освоении.


Автор: Джен Джадсон

Перевод: ВПК.name
11.05.2018
Оригинал публикации
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Страны
Бахрейн
Ливия
Мали
Россия
Франция
Продукция
Javelin ПТРК
MMP ПТРК
Т-90 "Владимир"
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Raytheon
Проекты
GPS
NATO

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