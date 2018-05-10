Безысходное положение для сверхдержавы: Россия никак не может создать хороший штурмовик



Летно-тактические учения на военном аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Летно-тактические учения на военном аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Недавно Минобороны РФ объявило о том, что собирается продолжать модернизировать самолеты типа Су-25 в вариант Су-25СМ3, цена контракта составит 1,6 миллиарда рублей. Сообщается, что к 10 ноября 2019 года оборонное ведомство России рассчитывает получить четыре модернизированных штурмовика.

Несмотря на то, что конструкторское бюро имени П.О. Сухого, которое разрабатывает самолеты Су-25, находится в России, завод по производству истребителей располагается в Грузии, бывшей Советской республике. После распада Советского Союза у России были очень напряженные отношения с Грузией, а поэтому у России не было возможности получить свои модернизированные самолеты Су-25СМ3.

После распада Советского Союза военно-воздушные силы Российской Федерации получили 200 самолетов Су-25, русские не могут игнорировать такое большое наследство СССР. А поэтому, когда Америка начала постепенно выводить из эксплуатации действующей авиации самолеты A-10С, то воздушно-космические силы России начали модернизировать штурмовики Су-25 с целью восполнить утилизированные МиГ-27.

Изначально модернизированные штурмовики не предназначались для Воздушно-космических сил России. Еще в 90-е годы прошлого века, российский 121 авиационный ремонтный завод совместно с опытно-конструкторским бюро имени П. О. Сухого разработали план модернизации самолета Су-25, который был продемонстрирован на международной выставке вооружения. Однако, в конце концов, этот план не заинтересовал иностранных покупателей. Ведь странам третьего мира не только нет надобности использовать высокоточное оружие, их вооруженные не могут ими воспользоваться из-за недостаточной подготовки кадров.

В условиях плохого инвестиционного климата высокоточный истребитель Су-25СМ начал производиться только в 2002 году, а в 2005 встал на вооружение российской армии.

Однако во время вооруженного конфликта в 2008 году в Южной Осетии между Грузией, с одной стороны, и республиками Южной Осетией и Республикой Абхазия, а также Россией, с другой, военные самолеты Су-25СМ продемонстрировали свои недостатки: отсутствие системы радиоэлектронной борьбы и устаревший прицельный комплекс. Это привело к тому, что Грузии удалось сбить три самолета, еще несколько штурмовиков вернулись на аэродромы с боевыми повреждениями. Такие результаты сконфузили русских.

Поэтому после окончания военных действий, воздушно-космические силы России решили начать модернизировать Су-25СМ, и на основе этого штурмовика был создан Су-25СМ3. Самолет получил современный прицельно-навигационный комплекс, который захватывает цели телевизионными и тепловизорными каналами, а также штурмовик оснастили новой системой радиоэлектронной борьбы.

Следует отметить, что во время вооруженного конфликта в Южной Осетии проблема сбитых самолетов заключалась не в самих Су-25СМ. И, следовательно, штурмовики Су-25СМ3 не могли полностью решить эту проблему. Даже в Сирии, когда боевые самолеты Су-25СМ3 используют высокоточное оружие, переносные зенитные ракетные комплексы боевиков в большинстве случаев могут обнаружить и сбить российские ракеты. И бесполезно надеяться на то, что авиационная радиоэлектроника российского производства сможет перехватить все ракеты.

В действительности, в таких странах, как Китай, США, Израиль и Саудовская Аравия задачи штуромовой атаки на близком расстоянии выполняются уже только беспилотными летательными аппаратами. Это одна из важнейших причин заката эры, в которой процветали штурмовики и штурмовики-бомбардировщики.

Тем не менее, вызывает сожаление тот факт, что Россия до сих пор страдает от западных санкций и не имеет возможности закупить самые передовые беспилотники. Кроме этого, эксплуатационная себестоимость этих "новых игрушек" очень высока. За исключением отсутствия риска человеческих жертв, другие расходы ничуть не меньше, чем у штурмовиков. А поэтому очень маловероятно, что Россия сможет импортировать беспилотники из Китая.

Более того, в России разработка собственных беспилотников идет очень медленными темпами. Первый опытный образец российского беспилотника "Орион" был разработан в 2015 году, однако пока еще не был принят на вооружение. Поэтому русским только и остается, что продолжать использовать свои штурмовики.

Ли Жэнь (Li Ren)

Соху, Китай