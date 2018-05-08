"Аллигатор" не вернулся на базу



Ка-52 "Аллигатор".

Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ Ка-52 "Аллигатор".Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Сирии потерпел катастрофу вертолет Ка-52

Как стало известно “Ъ”, в ночь на 7 мая российские воздушно-космические силы (ВКС) потеряли в Сирии ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Согласно официальной версии, машина могла потерпеть крушение из-за технической неполадки, по неофициальной — она была сбита радикальными исламистами из ПЗРК при проведении планового полета. Оба летчика погибли. Катастрофа стала седьмой по счету для российских вертолетов и первой — для Ка-52, задействованных в сирийской кампании с марта 2016 года.

О катастрофе "Аллигатора" в Сирии “Ъ” рассказали два источника в органах военного управления, уточнив, что оба члена экипажа, проходившие службу на одной из авиабаз Восточного военного округа, погибли на месте. По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшейся в распоряжении радикальных исламистов. В Минобороны факт катастрофы “Ъ” подтвердили, но отметили, что, по предварительной информации, машина потерпела крушение из-за технической неполадки. "Поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования",— добавили в ведомстве. Это седьмая по счету потеря вертолета ВКС с момента начала кампании в Сирии и первая — для Ка-52.

Машины этого типа несут боевое дежурство на ротационной основе в составе смешанной авиагруппы ВКС РФ на 555-й авиабазе в Хмеймиме с марта 2016 года, принимая активное участие как в конвоировании колонн из центра примирения враждующих сторон, так и непосредственно в боевых действиях (например, они освобождали от боевиков пункт Эль-Карьятайн). На фоне критики в адрес другого вертолета — Ми-28Н, который экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев упрекал в "провальной электронике",— военные считали Ка-52 де-факто готовым изделием. По крайней мере ни к его управляемым (типа "Атака") и неуправляемым (типа С-80) авиационным ракетам, ни к комплексу радиоэлектронного противодействия "Президент-С", ни к остальным системам у представителей ВКС вопросов не возникало. Более того, по итогам эксплуатации в Сирии замминистра обороны по вооружениям Юрий Борисов объявил, что в период 2018–2027 годов ведомство заключит с холдингом "Вертолеты России" контракт на 114 таких машин (см. “Ъ” от 7 февраля).

Дополнительные закупки Ка-52 обусловлены несколькими факторами, главным из которых стала возросшая потребность ВКС в боевых вертолетах этой модификации. Общее число Ка-52 к 2027 году составит 260 машин, что сделает их основными ударными вертолетами всех вооруженных сил, говорит собеседник “Ъ”, близкий к руководству Минобороны РФ. Они, по данным “Ъ”, будут модифицированы: под них создадут новые ракеты повышенной дальности, а также установят улучшенную оптико-электронную прицельную систему. Последнее ЧП в Сирии на планах поставок армии новых Ка-52 не скажется, говорит собеседник “Ъ” в ведомстве. Эти вертолеты проявили себя достойно при выполнении боевых действий, что было оценено экспортными заказчиками, отмечает источник “Ъ”, работающий в системе ВТС, катастрофа не должна повлиять на общий интерес к машине. По его словам, в 2017 году Египту была отгружена первая партия вертолетов (всего ВВС страны заказали 46 таких машин), поставка второй должна завершиться в течение месяца. По некоторым данным, переданные Египту вертолеты уже участвуют в операции против боевиков "Исламского государства" (запрещено в России), действующих на Синайском полуострове.

Иван Сафронов