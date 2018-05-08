Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Аллигатор" не вернулся на базу

08.05.2018 Коммерсантъ 2042 14
-7
Понравилась новость?
 0
Ка-52 "Аллигатор"
Ка-52 "Аллигатор".
Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Сирии потерпел катастрофу вертолет Ка-52

Как стало известно “Ъ”, в ночь на 7 мая российские воздушно-космические силы (ВКС) потеряли в Сирии ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Согласно официальной версии, машина могла потерпеть крушение из-за технической неполадки, по неофициальной — она была сбита радикальными исламистами из ПЗРК при проведении планового полета. Оба летчика погибли. Катастрофа стала седьмой по счету для российских вертолетов и первой — для Ка-52, задействованных в сирийской кампании с марта 2016 года.

О катастрофе "Аллигатора" в Сирии “Ъ” рассказали два источника в органах военного управления, уточнив, что оба члена экипажа, проходившие службу на одной из авиабаз Восточного военного округа, погибли на месте. По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшейся в распоряжении радикальных исламистов. В Минобороны факт катастрофы “Ъ” подтвердили, но отметили, что, по предварительной информации, машина потерпела крушение из-за технической неполадки. "Поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования",— добавили в ведомстве. Это седьмая по счету потеря вертолета ВКС с момента начала кампании в Сирии и первая — для Ка-52.

Машины этого типа несут боевое дежурство на ротационной основе в составе смешанной авиагруппы ВКС РФ на 555-й авиабазе в Хмеймиме с марта 2016 года, принимая активное участие как в конвоировании колонн из центра примирения враждующих сторон, так и непосредственно в боевых действиях (например, они освобождали от боевиков пункт Эль-Карьятайн). На фоне критики в адрес другого вертолета — Ми-28Н, который экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев упрекал в "провальной электронике",— военные считали Ка-52 де-факто готовым изделием. По крайней мере ни к его управляемым (типа "Атака") и неуправляемым (типа С-80) авиационным ракетам, ни к комплексу радиоэлектронного противодействия "Президент-С", ни к остальным системам у представителей ВКС вопросов не возникало. Более того, по итогам эксплуатации в Сирии замминистра обороны по вооружениям Юрий Борисов объявил, что в период 2018–2027 годов ведомство заключит с холдингом "Вертолеты России" контракт на 114 таких машин (см. “Ъ” от 7 февраля).

Дополнительные закупки Ка-52 обусловлены несколькими факторами, главным из которых стала возросшая потребность ВКС в боевых вертолетах этой модификации. Общее число Ка-52 к 2027 году составит 260 машин, что сделает их основными ударными вертолетами всех вооруженных сил, говорит собеседник “Ъ”, близкий к руководству Минобороны РФ. Они, по данным “Ъ”, будут модифицированы: под них создадут новые ракеты повышенной дальности, а также установят улучшенную оптико-электронную прицельную систему. Последнее ЧП в Сирии на планах поставок армии новых Ка-52 не скажется, говорит собеседник “Ъ” в ведомстве. Эти вертолеты проявили себя достойно при выполнении боевых действий, что было оценено экспортными заказчиками, отмечает источник “Ъ”, работающий в системе ВТС, катастрофа не должна повлиять на общий интерес к машине. По его словам, в 2017 году Египту была отгружена первая партия вертолетов (всего ВВС страны заказали 46 таких машин), поставка второй должна завершиться в течение месяца. По некоторым данным, переданные Египту вертолеты уже участвуют в операции против боевиков "Исламского государства" (запрещено в России), действующих на Синайском полуострове.


Иван Сафронов
08.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Сирия
Продукция
Атака
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Борисов Юрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 14, отображено с 1 по 14
RU
Терентий_410
93
№1
08.05.2018 06:17
А  почему  вертолет  не  был  укомплектован  комплексом
защиты  "Президент-С" ?
0
Сообщить модератору
RU
Воин3D
1648
№2
08.05.2018 06:48
Цитата, Терентий_410 сообщ. №1
А  почему  вертолет  не  был  укомплектован  комплексом
защиты  "Президент-С" ?
Был укомплектован. Скорее всего, вертолет был сбит прямым попаданием доисторической системой. Или же была протестирована новая система американским спецназом.
0
Сообщить модератору
RU
Восход
13984
№3
08.05.2018 07:07
Если сбили на низкой высоте, то как на него вообще смогла навестить ГСН ПЗРК? Если сбили на средней или большой, то почему экипаж не попытался покинуть машину, учитывая наличие системы катапультирования (психологический страх перед отстрелом лопастей или желание посадить машину?).

Если машина подбита и подбита далеко от аэродрома, то пилоты должны понимать, что они ее ни коем образом не смогут дотянуть до базы, а сажать в тылу у противника смысла не имеет (или добьют на земле или захватят)  здесь уже самим нужно спасаться.

Если вертолет сбит недалеко от базы и его пытались вернуть, то тогда должно быть много свидетелей (вполне возможно видео существует фиксация случайных очевидцев).

Срабатывание/не срабатывание БКО достаточно серьезный и неприятный момент, подталкивающий на то, чтобы провести расследование исправности, надежности и эффективности всего парка подобных систем, установленных на машинах ВВС.

Получается, что или система сырая и спасает далеко ни от всех ракет или банально она слишком часто выходить из строя.

В любом случае вопросов пока больше чем ответов. Ждем подробностей. Экипаж кстати из Черниговки? (из той же части, откуда был Филипов?)

Потеря двух машин за неполный месяц и четырех пилотов, это большой удар по репутации и моральному состоянию. Это неприятно и обидно. Но не стоит забывать, что идет война, в том числе на фронтах морально-психологической войны. Так что отождествление себя с прилагательными - слабый, убогий, отсталый, неудачник - это уже большая победа для противника. Не будем доставлять ему такого удовольствия.

А за потерянные единицы и экипажи придется отомстить.
+6
Сообщить модератору
IL
Tornado
261
№4
08.05.2018 08:42
Цитата, q
отерянные единицы и экипажи придется отомстить.



Цитата, q
Сирия: таинственный взрыв, направленный против членов системы противовоздушной обороны
Вчера утром произошел взрыв в транспортном средстве, которое возглавляли инженеры и солдаты из сирийского батальона 150, который отвечал за сбитие израильского F-16 примерно два месяца назад. Восемь человек были убиты, а обвинительный палец был направлен в сторону Израиля
+1
Сообщить модератору
RU
VK
996
№5
08.05.2018 10:41
Цитата, Tornado сообщ. №4

хвастаешься?

Стоит ли удивляться, что вы там примириться и договориться не можете. Ваша "мудрая" система отношений сама способствует рождению террористов, которые вас ненавидят. И за одно подпитывает экстремистов во всем мире.

Все правители ссориться умеют, но у ваших в этом просто талант.
0
Сообщить модератору
BY
siamsky
998
№6
08.05.2018 10:53
Цитата, VK сообщ. №5
хвастаешься?
пример показывает

Меньше пропаганды, больше дела. А то пропагандоны который месяц рассказывают, что путин победил игил, а бармалеи как ни в чём не бывало наши вертолёты херачат...
+7
Сообщить модератору
RU
gerrfrost
3646
№7
08.05.2018 11:47
Цитата, q
а бармалеи как ни в чём не бывало наши вертолёты херачат...

Фантазии... Фантазии - они такие...
А ты уверен, что бармалеи? Информации у всех ноль, но власть осуждаем!
Может, это ответка в нашу сторону, о которой вы (и я ) не знаете, от слова совсем...
Посмотрим, что у коалиции упадет... "По техническим причинам"...
0
Сообщить модератору
RU
beka1
1555
№8
08.05.2018 11:49
Цитата, Восход сообщ. №3
Получается, что или система сырая и спасает далеко ни от всех ракет или банально она слишком часто выходить из строя.
Так в в прошлом, вроде, году была информация ,что Президент не вполне устраивает военных и будет дорабатываться. Вот и дорабатывается...
0
Сообщить модератору
RU
Silent68
211
№9
08.05.2018 12:25
Насмотревшись всяких голливудских киношек, про супер пупер крутые спутники, которые с орбиты направленным воздействием какого то супер пупер могучего поля приводят к катастрофе воздушные суда и наблюдая за тем, что сначала СУ 30 СМ, теперь КА 52 и плюс к тому, что менее месяца назад был запуск пиндосовского военного спутника - а вдруг у пиндосов реально такая штука на орбите появилась и они не афишируя и никому не хвастаясь тихой сапой ее тестируют на наших летательных аппаратах в Сирии?
0
Сообщить модератору
RU
Silent68
211
№10
08.05.2018 12:28
Цитата, beka1 сообщ. №8


В смысле " Президент не устраивает военных"? Вы о чем? мама родная!!! Да вы представляете какую сенсацию могут сделать наши потенциальные друзья из Вашего сообщения
0
Сообщить модератору
RU
Данилович
430
№11
08.05.2018 12:42
Цитата, Silent68 сообщ. №10
В смысле " Президент не устраивает военных"? Вы о чем? мама родная!!! Да вы представляете какую сенсацию могут сделать наши потенциальные друзья из Вашего сообщения

Вообще-то "Президент С" - это экспортная, читай урезанная, версия "Витебска". Не знаю, может по бедности наши военные и заказывают технику с "Президентом С", но по идее не должны.

От обычной ЗУшки или РПГ, РЭБ не спасает.
0
Сообщить модератору
RU
beka1
1555
№12
08.05.2018 12:59
Ну я имел ввиду Витебск, конечно. Но то что не все устраивало в нем МО исходя из опыта в Сирии помню точно. Сам по этому поводу удивлялся.
+1
Сообщить модератору
№13
seniaershov
Удалено 2018.05.08 22:25 / Спам
RU
Воин3D
1648
№14
09.05.2018 11:54
Цитата, gerrfrost сообщ. №7
А ты уверен, что бармалеи? Информации у всех ноль, но власть осуждаем!
Ага, у меня такое же мнение. Если поднять их и нашу статистику по падению самолетов, то вырисовывается интересная картина.... и не сказать уже, что война не идет. Как раз сегодня ночью был нанесен удар по военному центру в Идлибе, который курируют американцы и израильтяне. И думаю, что восемью убитыми тут не обошлось.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.05 14:48
  • 25
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 09.05 13:33
  • 11
Сколько Кремль потерял в Сирии только на авиации
  • 09.05 13:22
  • 48
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 09.05 12:53
  • 20
Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
  • 09.05 12:50
  • 9
Пакистан собирается купить у России самые передовые истребители
  • 09.05 12:02
  • 2
Нет, Су-57 — это не "хлам": шесть особенностей нового российского истребителя, которые нам нравятся
  • 09.05 11:54
  • 14
"Аллигатор" не вернулся на базу
  • 09.05 10:46
  • 167
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.05 10:43
  • 2
ВКС внедряет новую схему окраски Ту-160
  • 09.05 09:29
  • 1
Новый комплекс ПВО изменит боевой потенциал "Адмирала Кузнецова"
  • 09.05 09:23
  • 1
С-350 50Р6А "Витязь"
  • 09.05 08:47
  • 18
Питание в армии: от петровских времен до современности
  • 09.05 07:51
  • 1
В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия истребителей Су-30СМ
  • 09.05 07:10
  • 2
Airbus не устраивает? Германия закупает в США транспортные самолеты C-130J
  • 09.05 05:30
  • 7263
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы