"Аллигатор" пришелся военным по вкусу



Вертолеты Ка-52.

Источник: РИА Новости Вертолеты Ка-52.Источник: РИА Новости

Вчера замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы включает в себя закупку 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Контракт, стоимость которого может достичь 100 млрд руб., станет одним из крупнейших для холдинга "Вертолеты России" и позволит загрузить мощности завода "Прогресс" до 2027 года.

О том, что Минобороны продолжит закупку вертолетов Ка-52, заместитель главы ведомства по вооружениям Юрий Борисов сообщил во время посещения авиазавода "Прогресс" (Арсеньев, Приморский край). "Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку. Нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов",- заявил замминистра, уточнив, что контракт будет подписан в ГПВ-2027. По словам господина Борисова, речь пойдет о новой модификации, поэтому на мероприятии стороны обсуждали детали, а также насколько конструкторы успевают провести все необходимые доработки. В частности, по его словам, для Ка-52 создаются новые ракеты повышенной дальности, кроме того, он получит улучшенную оптико-электронную прицельную систему.

Первый серийный контракт военные и холдинг "Вертолеты России" заключили в 2011 году. По его условиям в войска в период до 2020 года должны быть переданы 146 машин общей стоимостью свыше 120 млрд руб. Этот контракт считался одним из самых крупных для авиапромышленности: фактически на него приходилась десятая часть от всех запланированных поставок вертолетов другого типа. И в отличие от других отраслей, к которым военные традиционно предъявляли претензии (к таким можно отнести судостроение и космическую промышленность), именно к исполнению заказов "Вертолетами России" и заводу "Прогресс", в частности, возникало меньше всего претензий. Арсеньевское предприятие успевало не только своевременно поставлять Ка-52 в войска, но и даже перевыполнять план (в 2016 году ВКС РФ получили не только 14 положенных машин, но и две - сверх плана). Такой стабильный заказ со стороны военных, вкупе с заказами по линии "Рособоронэкспорта" (например, Ка-52 поставляется в Египет), гарантировал "Прогрессу" практически полную загрузку всех имеющихся мощностей. И на фоне критики в адрес других боевых вертолетов (экс-главком ВКС Виктор Бондарев упрекал Ми-28НЭ в "провальной электронике") Ка-52 был военными воспринят положительно. В реальных боевых условиях он был опробован в марте 2016 года, когда по решению Генштаба он был включен в состав смешанной авиагруппы ВКС России в Сирии: несколько машин данного типа до сих пор несут боевое дежурство.

По словам собеседника "Ъ", близкого к руководству Минобороны, дополнительные закупки Ка-52 обусловлены несколькими факторами. Во-первых, сирийская кампания показала возросшую потребность ВКС в боевых вертолетах данной модификации: при условии выполнения двух контрактов общее число Ка-52 к 2027 году составит 260 машин, что сделает их основным ударным вертолетом всех вооруженных сил, говорит собеседник "Ъ". Во-вторых, с учетом стагнации мирового вертолетного рынка "Вертолетам России" стало все сложнее искать рынки сбыта продукции за рубежом. "С учетом того что мы заинтересованы в создании корабельной версии Ка-52К "Катран", холдингу нужно было подставить плечо, дав необходимую загрузку",- сказал он. Источник "Ъ" в авиапромышленности считает, что общая сумма контракта может достичь порядка 100 млрд руб., что сделает его одним из самых крупных для всех предприятий, входящих в "Вертолеты России". Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что новый контракт с Минобороны означает для холдинга "безусловную победу", поскольку гарантирует "Прогрессу" деньги и фиксированную цену на продукцию.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич