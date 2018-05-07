Почему амфибия-транспортер ПТС-4 считается лучшей в мире



Плавающий транспортер ПТС-4.

Источник: Алексей Моисеев Плавающий транспортер ПТС-4.Источник: Алексей Моисеев

Информация о разработке в России перспективной боевой машины морской пехоты вызвала значительный резонанс среди военных экспертов. Многие из них считают, что принятие на вооружение БММП станет значительным прорывом в создании перспективной техники, которая наверняка получит заслуженное признание на международных рынках вооружений.

Специалисты также отмечают, что АО "Омсктрансмаш", упомянутое в размещенной в Сети презентации УВЗ, имеет значительный опыт в создании машин, способных эффективно преодолевать различные водные преграды. Например, плавающие транспортеры ПТС-4, поступающие на вооружение Российской армии, в настоящее время считаются лучшими в своем классе.

Эта техника предназначена для замены устаревших изделий ПТС-М и ПТС-2, выпускавшихся в Луганске.

При создании амфибии омские конструкторы широко использовали узлы и агрегаты основных боевых танков Т-72 и Т-80. Это значительно удешевляет производство и облегчает освоение и эксплуатацию в войсках.

Плавающий гусеничный транспортер ПТС-4. Источник: kbtm-omsk.ru. Источник: kbtm-omsk.ru

ПТС-4 предназначен для переброски автомобильной техники, буксируемой артиллерии, а также боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

При собственном весе в 33 тонны ПТС берет на борт груз весом в 18 т. Мощный многотопливный 840-сильный дизель разгоняет "четверку" на воде до 15 км/ч. В амфибийном режиме транспортер может двигаться более 10 часов.

По суше скоростные характеристики машины - на уровне танка Т-72Б3 - до 60 км/ч. Запас хода - 587 км.

В распоряжении экипажа из 2 человек дистанционно управляемый крупнокалиберный 12,7-мм пулемет с боекомплектом в 400 патронов.

Алексей Моисеев